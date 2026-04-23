Colombia

Gobierno financiará prácticas laborales con salario mínimo y protección: así puede acceder al apoyo mensual para estudiantes

Las inscripciones para la convocatoria deben ser gestionadas por secretarías de educación certificadas, hasta el 5 de mayo de 2026 a través del formulario oficial

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El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
El programa Prácticas para la Vida 2026-2 garantiza un subsidio mensual de un salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte a los estudiantes seleccionados - crédito Icetex

El Ministerio de Trabajo anunció el inicio de la convocatoria Prácticas para la Vida 2026-2, un programa que permitirá a jóvenes estudiantes de todo el país acceder a prácticas profesionales remuneradas en las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas.

El programa está orientado a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales que requieran realizar prácticas laborales como requisito para obtener su título en Instituciones de Educación Superior legalmente constituidas, ya sean de carácter público o privado. El Ministerio de Trabajo, a través de su fondo, será el responsable de financiar estas prácticas, mientras que el Icetex se encargará de administrar los recursos y efectuar los pagos mensuales a los beneficiarios.

Cada estudiante que acceda a la convocatoria recibirá un subsidio equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), más el valor correspondiente al auxilio de transporte. Este apoyo económico se girará durante un período de hasta cinco meses, tiempo que corresponde a la duración máxima de la práctica laboral establecida para un periodo académico. La vigencia del subsidio está sujeta al cumplimiento de la vinculación formativa autorizada por la respectiva Secretaría de Educación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ
El fondo del Ministerio de Trabajo financia la iniciativa, mientras que el Icetex administra y realiza los pagos mensuales directamente a los beneficiarios de las prácticas laborales - crédito Icetex

La cobertura del programa incluye también la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), cuyo costo será asumido por las secretarías de educación. Así, los jóvenes practicantes contarán con protección integral durante el desarrollo de sus actividades.

Requisitos y procedimiento de inscripción

El proceso de postulación inicia con la inscripción de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, que son responsables de publicar las ofertas laborales y diligenciar el formulario oficial de inscripción. El plazo para completar este paso se extiende hasta el 5 de mayo de 2026.

Para los estudiantes, el acceso al subsidio está limitado a una única vez durante su vida académica, y la selección se realiza a través de un mecanismo de concurso gestionado por las secretarías de educación. Es fundamental que los datos consignados en el formulario coincidan con la información contenida en la carta de intención de la secretaría y sean verificados antes de enviar la solicitud, ya que no se permiten correcciones posteriores a la inscripción. Solo los documentos soporte podrán ser subsanados dentro de los plazos establecidos.

Los resultados de las plazas habilitadas serán publicados el 14 de mayo, mientras que la comunicación final a los estudiantes seleccionados se realizará el 14 de julio de 2026. Toda la información relevante sobre la convocatoria Prácticas para la Vida 2026-2 y el formulario de inscripción está disponible en el sitio web oficial del Icetex.

El ICETEX ofrece becas para pregrado, maestría o doctorado en Hungría, con gastos cubiertos de matrícula y manutención. Foto vía: ICETEX
La cobertura de Prácticas para la Vida 2026-2 incluye afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), costeada por las secretarías de educación para protección integral - crédito Icetex

Condiciones formativas y laborales

El apoyo al sostenimiento que recibirán los estudiantes tiene naturaleza educativa, no constituye salario ni genera relación laboral. Eso significa que la vinculación formativa no otorga derechos laborales, prestaciones sociales ni indemnizaciones. El único objetivo es facilitar el tránsito de los jóvenes al mundo productivo en condiciones dignas y con garantías.

Para los estudiantes menores de edad, específicamente entre los quince y diecisiete años, la vinculación a la práctica laboral requiere autorización expresa del Ministerio del Trabajo, conforme a la Resolución 3546 de 2018. Además, el pago de los subsidios se realizará durante el mes siguiente al periodo en el que se haya desarrollado la práctica, previa validación de los documentos requeridos, firmados por el estudiante, el tutor designado por la Secretaría de Educación y el monitor académico de la institución educativa.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la convocatoria “materializa los objetivos del programa y del Plan de Desarrollo del Gobierno del Cambio, de fomentar las prácticas laborales como una estrategia para reducir las brechas de aprendizaje y desarrollar las competencias laborales de nuestros adolescentes y jóvenes, en ambientes de prácticas dignos y con garantías, para que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sea reconocida y valorada por la sociedad y el Estado”.

Hasta el 18 de octubre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para cursar una maestría en Colombia o el extranjero para el fortalecimiento de estos sectores. Foto vía icetex.gov.co
Los resultados sobre las plazas habilitadas se publicarán el 14 de mayo y los estudiantes seleccionados serán notificados oficialmente el 14 de julio de 2026 - crédito Icetex

La iniciativa contribuye a mejorar la transición de los jóvenes al mercado laboral, permitiéndoles obtener experiencia profesional y recursos para su sostenimiento mientras culminan su formación académica. Se trata de un paso relevante para dignificar las prácticas en el sector público, especialmente en el ámbito educativo, donde la mayoría de los estudiantes realizaba su pasantía sin recibir compensación económica.

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