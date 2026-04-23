Colombia

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos

Los hechos se registraron en una calle de la localidad de Santa Fe, donde un conflicto entre simpatizantes de equipos rivales derivó en la muerte de dos de ellos. Las autoridades dieron inicio a las indagaciones oficiales

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perímetro de seguridad, cinta amarilla policial, investigación forense, patrullas, luces de emergencia, agentes resguardando área, procedimiento legal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un enfrentamiento entre hinchas en la localidad de Santa Fe dejó dos muertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una riña entre hinchas de Junior y Atlético Nacional fue registrada en la noche del miércoles 22 de abril, a la altura de la calle 23 con avenida Caracas, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Según los detalles ofrecidos por la autoridad policial, el enfrentamiento tuvo origen en una disputa entre aficionados de ambos equipos en el centro de la ciudad. Aparentemente los hinchas de Junior iniciaron la confrontación, llevando a que los seguidores verdolagas respondieran. La situación escaló rápidamente en la vía pública, generando una confrontación entre varios involucrados.

El altercado culminó con la muerte de dos individuos cuyos nombres no fueron revelados.

La Policía anunció de manera preliminar que ya se encuentran adelantando las investigaciones para identificar a los responsables de los hechos.

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