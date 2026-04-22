Shakira fue anunciada como invitada en el próximo álbum de Zara Larsson: ya se confirmó fecha de lanzamiento

Zara Larsson anunció a Shakira y otras figuras como inivtadas para el lanzamiento de la edición de lujo de 'Midnight Sun', el próximo 1 de mayo - crédito Charles Sykes/Invision/AP y Mario Anzuoni/REUTERS

Shakira comenzó 2026 con una actividad frenética, marcada tanto por el lanzamiento de nueva música como por la ejecución de su ambiciosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tiene en la mira un concierto masivo en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, y las primeras fechas en Europa.

A principios de marzo, la barranquillera sorprendió a sus seguidores con el estreno de Algo Tú, su colaboración con Beéle con un videoclip grabado en su natal Barranquilla, a tono con la celebración del Carnaval.

Por otra parte, Shakira comenzó a figurar como artista invitada en otros lanzamientos destacados. El primer conocido oficialmente es Choka Choka, donde la barranquillera se reencontró con la estrella brasileña Anitta, incursionando nuevamente en una pista donde se entrecruzan elementos de funk carioca y urbano, mientras que la colombiana volvió a cantar en portugués, algo que no sucedía desde Dançando, tema de 2012 en el que unió fuerzas con Ivete Sangalo.

En las últimas horas se confirmó que Shakira ahora será invitada de la cantante sueca Zara Larsson, que se prepara para publicar el próximo 1 de mayo Midnight Sun: Girls Trip, una edición de lujo de su larga duración Midnight Sun (2025).

'Midnight Sun: Girls Trip' se lanzará en plataformas digitales el próximo 1 de mayo - crédito @zaralarsson/Instagram

El anuncio se realizó a través de las cuentas oficiales de Larsson, donde se difundió un video ambientado en una tienda de recuerdos y accesorios. Allí se observa a una mujer rubia toma un encendedor con la cara de Larsson, y llaveros con los nombres de las invitadas.

En una escena posterior se observan todos los llaveros regados y listos para ser pagados en caja. Allí se observan todos los nombres que incluyen a Tyla, Kehlani, Pink Panteresss, Helena Gao, Margo XS, Bambii, Robyn, la argentina Emilia o la propia Shakira. Cuando la cajera muestra la cuenta, el valor es de $5,01, con lo que Larsson confirma que el 1 de mayo lanzará oficialmente el álbum con las colaboraciones.

Con llaveros y un cajero como conceptos, Zara Larsson confirmó sus invitadas para 'Midnight Sun: Girls Trip', con Shakira incluida - crédito @zaralarsson/Instagram

Shakira compartió el video de Larsson a sus seguidores en sus historias de Instagram, limitándose a dejar la fecha en la que podrán disfrutar de esta colaboración. Cabe señalar que durante los días previos se venía especulando con la posibilidad de que ambas artistas protagonizaran una colaboración, pero de momento se desconoce algún adelanto que apunte cómo sonará el resultado.

Shakira calentó su próxima aparición en Copacabana con una publicación de empoderamiento latino

Ya inició el montaje del escenario donde Shakira se presentará en la playa de Copacabana, el próximo 2 de mayo - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El espectáculo de Shakira en las célebres playas de Rio de Janeiro es inminente y ya se adelantan todos los preparativos para recibir no solo a la cantante el próximo 2 de mayo, sino a los turistas de distintas partes del mundo que se espera que lleguen a la ciudad.

De acuerdo con la información de Globo, en la playa se ha comenzado a montar el gran escenario que albergará una fecha más de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y que promete superar en tamaño los de Madonna en 2024 y Lady Gaga del año pasado. Se dice que el escenario tendrá 1.345 metros cuadrados, convirtiéndolo en el más grande jamás instalado para un espectáculo musical en Copacabana, mientras que las expectativas de asistencia llegan a los 2,5 millones de espectadores.

Shakira celebró su orgullo latino con una publicación hecha en portugués, previo a su show en Copacabana - crédito @shakira/Instagram

Mientras los preparativos tienen lugar, la colombiana causó sensación con una publicación en sus historias de Instagram, con un texto en portugués.

Vestida de verde y amarillo, los colores con los que se identifica habitualmente a Brasil tanto por su bandera como por la camiseta de su selección de fútbol, la artista lució una gorra con una frase que se traduce: “Dios me libre de no ser latina”.