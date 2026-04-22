Policía ejecutó extinción de dominio a 30 bienes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’; valdrían más de seis millones de dólares

El operativo se registró en tres lugares del Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

En la tarde del 21 de abril, la Policía Nacional entregó un balance sobre un operativo que se registró en el Valle del Cauca para afectar las finanzas de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Se trató de una operación ejecutada como parte de la estrategia Esmeralda Plus junto con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que se ejecutó bajo el nombre de Nexus II.

El resultado de la misión fue de 30 bienes intervenidos bajo la modalidad de extinción de dominio en Cali, Palmira y Jamundí, que están avaluadas en más de seis millones de dólares.

Las autoridades entregaron un balance del operativo registrado en el Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

Durante la operación también se realizó la captura de cinco personas con fines de extradición, requeridas por la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Además, en el operativo se logró la incautación de 1.530 millones de pesos.

La Policía indicó que las investigaciones previas evidenciaron que esta estructura criminal utilizaba empresas fachada y subvaloración de activos para ocultar capitales ilícitos, afectando el orden económico y fortaleciendo sus redes de narcotráfico internacional.

De la misma forma, que este resultado impacta de manera directa las finanzas de la estructura Franco Benavides, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de “Iván Mordisco” y debilita sus alianzas con carteles mexicanos como el Cjng, responsables del envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Esta es una de las propiedades intervenidas por las autoridades - crédito Policía Nacional

Al respecto, el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, afirmó que el objetivo de las autoridades es seguir debilitando las células cercanas a “Iván Mordisco”.

“Extinguimos 30 bienes, capturamos cinco personas con fines de extradición y afectamos más de 6.3 millones de dólares del narcotráfico. Este golpe reduce su capacidad criminal y debilita sus alianzas internacionales”.

En el comunicado oficial, la Policía Nacional reafirmó su compromiso de golpear sin tregua las finanzas narcoterroristas y criminales, para proteger la seguridad de los colombianos y la comunidad internacional.

Estados Unidos pide a Colombia investigar amenaza de Iván Mordisco contra misión de la ONU

El cabecilla del Estado Mayor Central es el criminal más buscado de Colombia en la actualidad - crédito Europa Press

Durante la presentación del informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos solicitó a Colombia dar prioridad a la investigación de la reciente amenaza emitida por “Iván Mordisco” contra una misión de verificación de la ONU en Colombia.

Cabe recordar que el 18 de marzo, este grupo armado anunció restricciones al ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios, como la misión de verificación de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo, en las zonas bajo su control, señalando supuestas violaciones de confianza y neutralidad por parte de estas entidades.

Estados Unidos instó al Gobierno colombiano a atender las amenazas de estos grupos, a los que asocia con actos de terrorismo, desplazamiento forzoso, confinamiento, violencia sexual y reclutamiento de menores. La representante estadounidense ante la ONU destacó la gravedad de la crisis humanitaria que generan los grupos armados ilegales y reafirmó el compromiso de su país para designar a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, limitando sus recursos y fondos, y recalcó la importancia de evitar la impunidad frente a los crímenes cometidos.

Como respuesta, el Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior, rechazó las restricciones de las disidencias y aseguró el respaldo y garantías para los organismos internacionales y humanitarios en sus labores. Además, se convocó a una reunión con el ministro de Defensa y representantes de los organismos amenazados para definir acciones ante los hechos. En la sesión también se abordó el aumento de cultivos de coca y la seguridad durante el proceso electoral, tras el asesinato de un senador y amenazas recientes contra candidatos.