Cuáles son los requisitos con los que deben cumplir los pensionados en Colombia y ser indemnizados por los fondos privados

La indemnización, fijada por decisión judicial, se establecerá conforme a criterios técnicos - crédito Prosperidad Social

La indemnización a pensionados que deben hacer los fondos privados de pensiones en Colombia ahora responderá a directrices claras definidas por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal estableció que los afiliados que recibieron una pensión menor por falta de información suficiente al cambiar de régimen podrán solicitar un pago único como compensación. La medida introduce criterios técnicos obligatorios para reclamar y marca un cambio sustancial para miles de jubilados.

La compensación, determinada por sentencia judicial, será calculada bajo estándares técnicos y no una modificación mensual de la pensión.

Requisitos para acceder a la indemnización

La Corte Suprema de Justicia precisó tres requisitos fundamentales para quienes buscan este beneficio:

Daño económico real derivado del cambio de régimen sin información suficiente: el interesado debe demostrar que la decisión de trasladarse de régimen, tomada sin asesoría suficiente, le ocasionó una pensión más baja.

Los criterios de la Corte establecen los límites para presentar reclamos y guían la evaluación judicial basada en pruebas específicas, excluyendo conjeturas - crédito Luisa González/Reuters

Falla comprobada en la asesoría brindada por la administradora de fondos privados: debe probarse que existió una falla en el deber de información y asesoría por parte de la administradora de fondos privados de pensiones (AFP). El tribunal destacó que “las administradoras tienen un deber esencial de brindar información suficiente, clara, veraz y oportuna a los afiliados antes de que tomen la decisión de trasladarse de régimen pensional”.

Relación directa entre la omisión informativa y el detrimento sufrido: exige que el daño esté directamente vinculado a esa falta de información. En palabras de la Corte: “El afiliado debe evidenciar que su pensión resultó menor por haber tomado una decisión sin información suficiente”.

Dichos parámetros delimitan el derecho a reclamar y orientan el análisis judicial a partir de pruebas concretas, no de suposiciones.

Cómo se calcula la indemnización a los pensionados

Un aspecto determinante de la decisión judicial es que la compensación será “mediante un pago único”, lo que descarta cualquier ajuste mes a mes en la pensión del afectado. El criterio responde al concepto de “pérdida de oportunidad” y el tribunal aclaró que “no se trata de calcular exactamente cuánto habría ganado, sino de reconocer que existió una oportunidad real que se frustró”.

La compensación no tendrá ajustes mes a mes - crédito Colprensa

Para definir el valor de la indemnización, la Corte fijó tres criterios técnicos obligatorios.

Probabilidad pensional: cuán cerca estaba el afiliado de cumplir las condiciones para una mejor pensión en el régimen alternativo.

Brecha pensional: entendida como la diferencia entre la pensión recibida y la que potencialmente se habría obtenido con información adecuada.

Expectativa de vida: proyecta el período en que el pensionado percibiría el beneficio.

Los factores buscan procesos objetivos y uniformes en todo el país, lo que evita cálculos arbitrarios o diferencias injustificadas entre casos similares.

Alcance e impacto de la decisión de la Corte Suprema

El precedente adquirido por la decisión cobra relevancia en el contexto actual, conocido como la “oportunidad de traslado pensional”, que faculta a ciertos afiliados para cambiarse de régimen coincidiendo con la reforma vigente. El fallo responde a una multitud de reclamaciones presentadas por pensionados cuya mesada descendió tras trasladarse sin información suficiente.

A principios de 2026, Colombia cuenta con cerca de 2,2 a 2,3 millones de pensionados en total, incluyendo los regímenes públicos y privados . crédito Prosperidad Social

La Corte distingue el procedimiento de la indemnización por falta de asesoría como un mecanismo respaldado en el derecho a la seguridad social, distinto de reclamos contractuales o extracontractuales.

Así las cosas, miles de jubilados podrían fundamentar, a partir de ahora, demandas apoyadas en este precedente, siempre que cumplan los requisitos establecidos y respalden su caso con evidencia concreta de la falla informativa de la AFP. Los criterios técnicos definidos aseguran una mayor transparencia y previsibilidad en la resolución judicial de estos procesos en Colombia.

Al crear un estándar claro de responsabilidad y cálculo, la decisión judicial fortalece el acceso de los jubilados a información veraz sobre sus derechos y opciones en pensiones, y promueve un control más riguroso sobre las obligaciones de las entidades administradoras.