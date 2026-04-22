Claudia López aplaude a De la Espriella y critica a Iván Cepeda por no querer ‘dar la cara’: “Soltá el papelito y vení a debatir”

La exalcaldesa insiste en que todos los candidatos deben debatir cara a cara para que la ciudadanía conozca sus propuestas - crédito @ClaudiaLopez/X

La candidata presidencial Claudia López, también exalcaldesa de Bogotá, se pronunció sobre la decisión de Abelardo De La Espriella, también aspirante, pero en representación de la extrema derecha, de aceptar un debate con el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al calificar el cambio como una demostración clara de que la presión política produce resultados.

“El therian de papel Abelardo de la Espriella ahora ya aceptó debatir… muestra de que la presión social sí funciona. Pero por otro lado, Iván Cepeda sigue con rodeos y excusas. ¡Denle la cara a Colombia!”, escribió López en su cuenta en la red social X, acompañando el mensaje con un video en el que amplió su posición y cuestionó la negativa del senador a participar en un encuentro abierto con todos los candidatos.

Respecto a la decisión de ‘el Tigre’, como se hace llamar De la Espriella, Claudia López dijo en el clip: “Hoy salió a contestar que no, que él es un demócrata, que confía en los medios de comunicación, que está listo para debatir con las reglas que pongan y los moderadores que pongan los medios de comunicación”.

Claudia López celebró la aceptación de De La Espriella al debate y criticó la negativa de Cepeda a participar - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López pidió explicaciones a Iván Cepeda

Por otro lado, Claudia López cuestionó la estrategia de Cepeda, al que instó a dejar “el papelito” y participar en un debate abierto. La candidata resaltó que no se trata de un enfrentamiento personal, sino de un ejercicio democrático que permite a los ciudadanos conocer de primera mano las propuestas y diferencias entre los aspirantes.

López dijo: “Mira, Iván, obviamente con nosotros la discusión no es sobre el neoliberalismo ni la falta de compromiso social, pero nosotros también tenemos diferencias”. La exalcaldesa insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer las posturas de todos los candidatos en un formato abierto y directo, donde se puedan contrastar propuestas.

De manera más directa y sin rodeos, le habló a Cepeda: “Tú tienes que venir y ponerle la cara a Colombia y explicarle por qué sigues apoyando la ‘Paz Total’, que recluta niños, viola mujeres, crece la economía ilícita con tu complacencia y complicidad. Tienes que explicarle cómo vas a hacer un pacto ético cuando estás rodeado de corruptos que están en el gobierno haciéndote campaña. Tienes que explicar por qué no quieres poner la cara para que estas diferencias también las conozca la gente. Vuelvo y te insisto, soltá el papelito y vení a poner la cara y debatir”.

Claudia López reconoció el acuerdo de De La Espriella para el debate y puso en evidencia la resistencia de Cepeda - crédito @delaespriella_style - @claudialopezcl/Instagram - @SenadoGovCo/X

En su pronunciamiento, López cuestionó la estrategia de limitar los debates a candidatos que se encuentren en los primeros lugares de las encuestas, al señalar que esta decisión restringe la exposición pública de ideas y obstaculiza que los ciudadanos puedan evaluar a todos los contendientes.

Según la candidata, la participación de Iván Cepeda bajo condiciones estrictas o su negativa a debatir con todos los aspirantes genera un déficit de información que afecta el proceso democrático.

Estas son las cuestionadas razones de Iván Cepeda para no asistir a los debates

Iván Cepeda decidió no participar en ciertos debates mediáticos tradicionales, bajo el argumento de que no quiere que su campaña se convierta en un “espectáculo del insulto”. Según él, los encuentros en los que predominan las descalificaciones personales o ataques políticos degradan la democracia y desvían la atención de las propuestas programáticas que, asegura, deberían ser el centro de cualquier campaña.

Iván Cepeda rechaza debates televisados bajo reglas tradicionales y prioriza plazas públicas y foros académicos - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato de izquierda solicitó que las reglas de los debates sean acordadas entre las campañas y no impuestas unilateralmente por los medios. Entre sus condiciones están la inclusión de temas sociales, agrarios y de justicia climática, además de un equilibrio en la moderación, evitando formatos que percibe como sesgados o centrados únicamente en confrontar al moderador en lugar de debatir ideas.

En lugar de los debates televisados, Cepeda señala que prioriza los encuentros directos con la ciudadanía en plazas públicas y foros académicos, pero esto impide que debata con sus contrincantes, a solo un mes de las elecciones de primera vuelta.