Colombia

Pese a oferta energética de Colombia, Ecuador enfrenta riesgo de apagones para un millón de familias

El ministro de Minas, Edwin Palma, cuestionó la decisión del Gobierno ecuatoriano de romper el intercambio energético, subrayando que la prioridad debe ser el bienestar de la población, especialmente ante eventos climáticos extremos

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Edwin Palma, viceministro del Trabajo, hizo hincapié en las posibles implicaciones de la aprobación o rechazo de la reforma laboral - crédito @PalmaEdwin/X
Colombia reafirma su oferta de suministro energético a Ecuador pese a la suspensión de acuerdos bilaterales por decisión política del gobierno ecuatoriano - crédito @PalmaEdwin/X

La reciente decisión política del gobierno de Ecuador de suspender las relaciones comerciales energéticas con Colombia podría dejar cerca de un millón de familias ecuatorianas sin acceso estable al servicio eléctrico, según advirtió el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, durante el Bloomberg BNEF Summit en Nueva York.

El funcionario enfatizó que la oferta de suministro energético por parte de Colombia permanece vigente y señaló la importancia de la integración energética regional para enfrentar los desafíos climáticos que afectan a América Latina.

Colombia insiste en su respaldo energético a Ecuador

De acuerdo con declaraciones recogidas por Bloomberg, Edwin Palma subrayó que Colombia ha demostrado su capacidad y disposición para apoyar a Ecuador en situaciones críticas, como ocurrió durante episodios previos relacionados con el Fenómeno del Niño.

“Si nosotros llevamos la energía al pueblo ecuatoriano durante momentos críticos como el Fenómeno del Niño, hoy también podríamos hacerlo nuevamente. Colombia tiene la capacidad y la voluntad de apoyar”, manifestó el ministro en entrevista con Antoine Vagneur-Jones, responsable de comercio y cadenas de suministro de BloombergNEF.

El ministro Edwin Palma advierte sobre las consecuencias sociales y económicas de limitar el intercambio energético entre Colombia y Ecuador - crédito MinMinas
El ministro Edwin Palma advierte sobre las consecuencias sociales y económicas de limitar el intercambio energético entre Colombia y Ecuador - crédito MinMinas

No obstante, Palma lamentó que una decisión de carácter político por parte del gobierno ecuatoriano limite la posibilidad de intercambio energético. “Lamentablemente, se tomó una decisión meramente política que rompe la posibilidad de intercambio energético. Eso significa que, pudiendo evitarlo, cerca de un millón de familias en Ecuador podrían enfrentar situaciones de escasez o interrupciones en el servicio eléctrico”, advirtió el titular de la cartera de Minas y Energía.

Integración energética: prioridad regional ante desafíos ambientales

El funcionario colombiano destacó que la integración energética regional constituye una de las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro, tanto como estrategia de desarrollo como mecanismo de solidaridad ante eventos climáticos extremos.

Palma reiteró que la cooperación entre países resulta esencial para evitar crisis sociales y económicas derivadas de fenómenos del clima que afectan la estabilidad de los sistemas eléctricos en la región.

“No tiene sentido poner los intereses políticos y electorales por encima del pueblo. Este es un momento para integrarnos, no para dividirnos. La energía debe estar al servicio de la gente”, sostuvo Palma. Esta declaración subraya el llamado del Gobierno colombiano a priorizar el bienestar colectivo por encima de las tensiones bilaterales.

Colombia avanza en proyectos de interconexión eléctrica con países vecinos para fortalecer la seguridad energética regional y responder mejor ante emergencias - crédito MinMinas
Colombia avanza en proyectos de interconexión eléctrica con países vecinos para fortalecer la seguridad energética regional y responder mejor ante emergencias - crédito MinMinas

Proyectos de interconexión y fortalecimiento de la matriz energética

Durante el evento en Nueva York, Palma expuso que Colombia avanza en proyectos de interconexión eléctrica con países vecinos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y consolidar su posición como socio estratégico en América Latina.

“Colombia continúa avanzando en proyectos de interconexión eléctrica con países vecinos, así como en el fortalecimiento de su matriz energética limpia, lo que le permite consolidarse como un socio estratégico en América Latina”, explicó el ministro.

Este enfoque de diversificación y modernización de la matriz energética se da en la intención de garantizar la seguridad del suministro eléctrico tanto a nivel nacional como regional, en un contexto marcado por la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

Consecuencias de la ruptura: un millón de familias en riesgo

La decisión de Ecuador de suspender las relaciones comerciales energéticas con Colombia tiene efectos inmediatos sobre la estabilidad eléctrica de su población. De acuerdo con lo expuesto por Edwin Palma, alrededor de un millón de familias podrían verse afectadas por la escasez o interrupciones en el suministro, una cifra que refleja la magnitud del impacto potencial de la medida.

Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía
El gobierno colombiano enfatiza la prioridad de la integración energética regional para enfrentar los desafíos del cambio climático en América Latina- crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministro colombiano remarcó que la oferta de Colombia para suministrar energía sigue disponible y reiteró la disposición de su país para restablecer las transferencias en caso de que Ecuador decida retomar la cooperación.

El gobierno colombiano insiste en la necesidad de superar las diferencias políticas y fortalecer los mecanismos de intercambio para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, en particular frente a los desafíos impuestos por el cambio climático y la variabilidad de los fenómenos naturales.

“Este es un momento para integrarnos, no para dividirnos. La energía debe estar al servicio de la gente”, concluyó Palma durante su intervención, reafirmando la postura de Colombia en favor de una cooperación regional más sólida y efectiva.

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