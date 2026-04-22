Colombia

Ministerio de Defensa afirmó que amenazas contra Iván Cepeda sí existen, pese a versiones de Inteligencia Militar

El ministro Pedro Sánchez asegura que organismos externos entregaron datos sobre posibles atentados, mientras la Fiscalía y la Policía refuerzan acciones para proteger a los aspirantes presidenciales

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El Ministerio de Defensa de Colombia confirma la existencia de amenazas contra el candidato presidencial Iván Cepeda, pese a desmentidos iniciales de inteligencia militar - crédito Composición fotográfica: Colprensa
El Ministerio de Defensa de Colombia confirma la existencia de amenazas contra el candidato presidencial Iván Cepeda, pese a desmentidos iniciales de inteligencia militar - crédito Composición fotográfica: Colprensa

El Ministerio de Defensa de Colombia insistió en que sí hay amenazas contra Iván Cepeda, candidato presidencial, a pesar de declaraciones del jefe de Inteligencia Militar que negaban la existencia de información sobre posibles atentados. El ministro Pedro Sánchez aseguró que la alerta proviene de un organismo de inteligencia estatal externo a la propia cartera de Defensa.

La polémica surgió luego de que el vicealmirante Norman Iván Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, declarara en la mañana del 21 de abril que ninguna agencia había reportado datos sobre riesgos para los candidatos presidenciales.

Cabrera afirmó en sesión de control político que, tras una reunión extraordinaria de inteligencia, se verificó con cada unidad y ninguna reportó amenazas concretas. “Ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó tener información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la presidencia de la República”, sostuvo.

El jefe de Inteligencia militar, vicealmirante Norman Iván Cabrera, asegura que hasta la última junta no había reportes sobre riesgos para candidatos presidenciales en Colombia - crédito Canal Congreso

Mientras Cabrera aseguró que las agencias presentes en la junta de inteligencia —Fuerzas Militares, Policía Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Dirección de Inteligencia Policial (Diap)— no reportaron amenazas, el ministerio sostiene que la alerta llegó posteriormente y proviene de otra fuente estatal.

Defensa mantiene versión y explica diferencias

Frente al revuelo por las versiones contrapuestas, Pedro Sánchez aclaró que la información sobre amenazas proviene de un organismo distinto a las Fuerzas Militares y que fue compartida con Estados Unidos para su valoración.

El ministro precisó que las declaraciones de Cabrera responden a lo tratado en una junta previa a la recepción de los nuevos datos. “Las amenazas contra el candidato Iván Cepeda existen, según la información de un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, el cual también la comunicó a los Estados Unidos para su valoración y apoyo de capacidades, dentro del marco de la cooperación internacional”, afirmó Sánchez en su cuenta de X.

El ministro Pedro Sánchez explica que la alerta proviene de un organismo de inteligencia estatal externo al Ministerio de Defensa colombiano - crédito @PedroSanchezCol / X
El ministro Pedro Sánchez explica que la alerta proviene de un organismo de inteligencia estatal externo al Ministerio de Defensa colombiano - crédito @PedroSanchezCol / X

El jefe de la cartera de Defensa reiteró que todas las capacidades de la fuerza pública y demás autoridades estatales están enfocadas en neutralizar cualquier intento de atentado contra los aspirantes presidenciales. “Se ofrece hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales”, detalló el ministro.

Recompensa y cooperación internacional

La recompensa anunciada por el Ministerio de Defensa busca incentivar la colaboración ciudadana para anticipar posibles ataques en plena campaña. Además, el Gobierno confirmó que la información relevante fue entregada a organismos estadounidenses, que ya trabajan en el intercambio bilateral en materia de inteligencia.

La cooperación con Estados Unidos se mantiene activa, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y cruzar datos que permitan identificar el origen de las amenazas.

Un congresista de Estados Unidos descartó que la CIA dispusiera de información específica sobre el caso, versión que inicialmente confirmó el propio ministro Sánchez. Sin embargo, horas más tarde, el titular de Defensa corrigió: la información la posee un organismo de inteligencia colombiano, no militar, y fue remitida a las autoridades estadounidenses competentes.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
El Ministerio de Defensa refuerza los esquemas de seguridad para todos los candidatos presidenciales en medio de la tensión política y las denuncias públicas - crédito @mindefensa/X

Investigación en curso y refuerzo de seguridad

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación de oficio para determinar la veracidad de las intimidaciones denunciadas y, en caso de ser ciertas, establecer la identidad de los responsables. Paralelamente, la Policía Nacional lleva a cabo actos de corroboración tras la denuncia pública realizada por el presidente Gustavo Petro en redes sociales.

El Ministerio de Defensa dispuso un refuerzo de los esquemas de seguridad de todos los candidatos presidenciales, no solo del representante del Pacto Histórico. El Gobierno enfatizó que el objetivo es garantizar la protección de cada aspirante, en un contexto de creciente tensión política.

Las autoridades continúan con las pesquisas para identificar el origen y alcance de las amenazas. El Ministerio de Defensa recalcó que las investigaciones avanzan y que la recompensa sigue vigente para quienes aporten datos útiles.

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