Colombia

Pico y placa Cali: Estos son las restricciones para hoy martes 21 de abril de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Antes de salir de casa, revise si su carro tiene permitido transitar debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 22 de abril en Cali.

El Pico y Placa cambia según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Recuerda que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa en Cali hoy 21 de abril

  • Particulares: 5 y 6.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 2 y 3.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

El Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Medellin

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que la joven tiene poder en varias entidades y que tenía planeado quedarse con el Ministerio de Igualdad

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano con gran pasado en la selección nacional, elogió al actual estratega del equipo, Néstor Lorenzo

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

18 futbolistas de la Tricolor harán su aparición en el tradiconal álbum de la editorial italiana, que saldrá a la venta el próximo 1 de mayo

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Angie Rodríguez acusó a Carlos Carrillo de espionaje y de formar alianzas para sacarla del Gobierno: “Yo la voy a joder por bocona”

La gerente del Fondo Adaptación aseguró que tiene como prueba una conversación en la que el director de la Ungrd habla con el presunto espía que tenía en la entidad

Angie Rodríguez acusó a Carlos Carrillo de espionaje y de formar alianzas para sacarla del Gobierno: “Yo la voy a joder por bocona”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Juancho Arango arremetió contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me gusta la gente así”

Concierto de J Balvin en Cartagena cambió de fecha: un partido del Junior obligó a la modificación

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño

La FIFA abrirá nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: hay opción para los hinchas de la selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub-17 para el Sudamericano: hay dos jugadoras del fútbol internacional