Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 22 de abril

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) llevará a cabo cortes y mantenimientos este miércoles 22 de abril.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros, Villa Marcela II y Portal De La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmerito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Pedregal Abajo, Palmarito, El Moral, así como sectores de La Laguna, La Palmita y Pedregal Arriba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios, así como sectores de San Isidro y Llano Hondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Corregimiento La Mesa, Veredas Pan de Azúcar, Uvales, Chebre, Mesa Grande, Salitre, Honda, Playas, Altamira, Mochila, Guacos, Canutillo, Ayacucho, Poveda, La Mesa y Canoas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos El Godo, Santa Rosa y San Marcos, Veredas Puerto Rico, San Vicente, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros y Genderalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, Otoval, Bajo Ceiba, La Reforma y algunos sectores de El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento San Antonio de Leones, Veredas Santa Lucía, Antonio, Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Leones, San José, Zarval, San Luis, Venta de Coles, La Venta y algunos sectores de Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fria, Cabrera Baja y Cabrera Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Quebrada La Iglesia Losades De Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la Quebrada La Iglesia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Hacienda San Juan y San Bernardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjuntos residenciales Rincon Del Lago, Campestre Del Lago; y los barrios Hacienda San Juan, Urbanización Monteverdi y algunos sectores de Lagos Del Cacique.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Portal de Los Ángeles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Hacienda San Juan y San Bernardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Altoviento II, Fatima, Prados De Fatima, Mirador De Fatima, Santa Fe y San Bernardo sectores de las careras 40, 40A, 40B y 40C entre calles 105 y 107.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjuntos residenciales Rincon Del Lago, Campestre Del Lago; y los barrios Hacienda San Juan, Urbanización Monteverdi y algunos sectores de Lagos Del Cacique.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Antena calle 104 # 19 - 39.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Corregimiento Puente Sogamoso urbanizaciones Bellavista y 23 De Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Portillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmerito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Colombia calle 2 sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio El Progreso sectores de la calle 17A con carrera 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas El Palmar y Juan Curí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Cañaveral casas sectores de las calles 31 y 32 con carrera 26 y 26B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Pedregal Abajo, Palmarito, El Moral, así como sectores de La Laguna, La Palmita y Pedregal Arriba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios, así como sectores de San Isidro y Llano Hondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaínas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Corregimiento La Mesa, Veredas Pan de Azúcar, Uvales, Chebre, Mesa Grande, Salitre, Honda, Playas, Altamira, Mochila, Guacos, Canutillo, Ayacucho, Poveda, La Mesa y Canoas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laderas y Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento San Antonio de Leones, Veredas Santa Lucía, Antonio, Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Leones, San José, Zarval, San Luis, Venta de Coles, La Venta y algunos sectores de Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fria, Cabrera Baja y Cabrera Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Nacumales y Chorolo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, así como sectores de Labradas, Apure, Tahona y La Ceba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Laguna y Menempa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, Otoval, Bajo Ceiba, La Reforma y algunos sectores de El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cerro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Moralito y Cucharito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Merida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Levi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Bellavista y sectores de El Jardín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Colorados sector Alto Limoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Quintas Del Llanito y Giraluz sectores de las carreras 29A, 30, 30A, 31 y 34A con calles 38, 39 y 40.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Navas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza Edificio Adri calle 106 # 22 -149.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Juan Curí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos El Godo, Santa Rosa y San Marcos, Veredas Puerto Rico, San Vicente, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros y Genderalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arnania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Victoria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Santander sectores de la carrera 11 con calle 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Chorolo Medio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Litoral sector La Esperanza y Guadual sector La Unión Palmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Los Lagos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Nuevo sectores de la diagonal 17 con calles 11 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios San Rafael sectores de las carreras 11, 11A, 12, 12A y 13 entre calles 4 y 7. Puerto Madero y Villas De Coaviconsa sectores de la carrera 12 con calle 3A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros, Villa Marcela II y Portal De La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Tres Esquinas Los Patios, Botuva I, El Casiquito, así como sectores de Pavachoque, Popoa, Mercadillo, Matarredonda,l Helechal y Mesa y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.