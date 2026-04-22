Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 22 de abril

Esto le interesa si va a conducir en la Villavicencio hoy miércoles

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este miércoles 22 de abril no lo tome por sorpresa, revise si puedeconducir su vehículo en Villavicencio y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.

No olvides que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy en Villavicencio

  • Motos: No aplica.
  • Particulares: 9 y 0.
  • Taxis: 7.
  • Transporte de carga: Todos.

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio publicó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este 2026.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia
  • De seguridad pública y privada
  • De salud
  • De personal de servicios públicos
  • Oficiales
  • De mensajería y reparto
  • De carga
  • De control de tráfico
  • Fúnebre
  • De enseñanza
  • De medios de comunicación
  • Eléctricos y cero emisiones

Sanciones

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en VillavicencioPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pico y placa Cali: Estos son las restricciones para hoy martes 21 de abril de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y placa Cali: Estos son las restricciones para hoy martes 21 de abril de 2026

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de abril

La última combinación ganadora del sorteo nocturno fue difundida tras concluir la jornada, cuando las autoridades publicaron los números premiados correspondientes a la edición más reciente

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de abril

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la ciudad sufrirán recortes de agua

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Medellin

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que la joven tiene poder en varias entidades y que tenía planeado quedarse con el Ministerio de Igualdad

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Juancho Arango arremetió contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me gusta la gente así”

Concierto de J Balvin en Cartagena cambió de fecha: un partido del Junior obligó a la modificación

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño

La FIFA abrirá nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: hay opción para los hinchas de la selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub-17 para el Sudamericano: hay dos jugadoras del fútbol internacional