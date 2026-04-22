Colombia

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que la joven tiene poder en varias entidades y que tenía planeado quedarse con el Ministerio de Igualdad

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El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Angie Rodríguez aseguró que ella denunció al interior del Gobierno las irregulariades en los títulos de Juliana Guerrero - crédito @jguerrero112/Instagram

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, hizo graves denuncias en diálogo con la revista Semana, relacionadas con un presunto plan para perjudicar su imagen y sacarla del Gobierno nacional.

De acuerdo con la entrevista que dio a la revista, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, que fue su predecesor en el Fondo de Adaptación, estaría aliado con más de 20 personas para perjudicarla. Además, habría utilizado a una persona como espía dentro de la entidad para estar informado de lo que hacía.

En una conversación a la que tuvo acceso, en la que habrían hablado Carrillo y el señalado espía, el director de la Ungrd habría dicho: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Su interpretación de ese mensaje es que buscan enviarla a la cárcel o asesinarla.

Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló que detrás de su remoción había una campaña organizada en su contra - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero hace parte de un grupo que quiere perjudicarla - crédito Andrea Puentes/Presidencia

O me quieren matar o me quieren llevar presa, lo tengo clarísimo”, dijo la funcionaria al medio citado.

Rodríguez aseguró que, además de Carrillo, otra de las personas que presuntamente estaría involucrada en el plan para atacarla es Juliana Guerrero, señalada de haber recurrido a irregularidades para obtener títulos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable. La joven por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, pero las denuncias sobre las anomalías en sus títulos impidieron su nombramiento.

La funcionaria aseguró que ella fue quien denunció al interior del Gobierno las inconsistencias en la educación de Guerrero. Incluso, le contó directamente al presidente Gustavo Petro, que en varias oportunidades la defendió.

Angie Rodríguez informó al presidente Gustavo Petro sobre irregularidades relacionadas con Juliana Guerrero - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Angie Rodríguez informó al presidente Gustavo Petro sobre irregularidades relacionadas con Juliana Guerrero - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En todo caso, supo que, al parecer, la joven estaba implicada en los ataques en su contra debido a información que reveló al presunto espía. “En una de las amenazas y extorsiones que me entrega el espía, me habla de Juliana Guerrero y me dice: ‘Es que yo tengo cosas tuyas y yo le voy a pasar a Juliana Guerrero, y yo también me hablo con Carrillo y también el señor de Palacio, que en este caso es Raúl Moreno’”, precisó.

Afirmó, además, que Juliana Guerrero tiene el poder en muchas entidades e, incluso, se habría encargado de desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez. “Ella envenenaba a esa persona (cuyo nombre no reveló) diciéndole: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta Francia, ella no sirve’”, aseveró, indicando que su objetivo era “tomarse el Ministerio de la Igualdad”.

Asimismo, reveló que, Juliana Guerrero solía decir que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, aseveró.

Presuntamente, Juliana Guerrero decía que tenía amigos en el ELN - crédito AFP
Presuntamente, Juliana Guerrero decía que tenía amigos en el ELN - crédito AFP

La gerente aseguró que Guerrero dijo eso en frente de ella, indicando que era amiga de integrantes de la guerrilla. De esta manera, al parecer, intimidaba a las personas para que no dijeran nada malo sobre ella.

Desde su perspectiva, Juliana Guerrero y las demás personas involucradas en el plan para atacarla tenían el interés que sacarla del Dapre para adquirir el poder de manejo de la entidad. A su juicio, ese objetivo respondía a su ambición. “Ellos tienen un delirio por el poder y la plata”, señaló.

Así las cosas, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “Presidente, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque creo que a usted lo están engañando y parte de la estrategia de todas estas personas es quererlo aislar de la gente que es buena y leal con el proyecto”.

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