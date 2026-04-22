Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de abril

La última combinación ganadora del sorteo nocturno fue difundida tras concluir la jornada, cuando las autoridades publicaron los números premiados correspondientes a la edición más reciente

Guardar
Conoce los números ganadores del Sinuano Noche de este martes 21 de abril de 2026. (Infobae / Jovani Pérez)
Conoce los números ganadores del Sinuano Noche de este martes 21 de abril de 2026. (Infobae / Jovani Pérez)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este martes, 21 de abril de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: martes 21 de abril de 2026.
  • Sorteo: 13.506.
  • Números ganadores: 9 3 4 2.
  • Quinta: 3.

Lo que debes saber acerca de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Las recomendaciones para conservar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Resultado de SinuanoSinuano NocheSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pico y placa Cali: Estos son las restricciones para hoy martes 21 de abril de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y placa Cali: Estos son las restricciones para hoy martes 21 de abril de 2026

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la ciudad sufrirán recortes de agua

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Medellin

Evite multas: Así regirá el pico y placa en Medellín hoy miércoles 22 de abril

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que la joven tiene poder en varias entidades y que tenía planeado quedarse con el Ministerio de Igualdad

Juliana Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a Francia Márquez, según Angie Rodríguez

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano con gran pasado en la selección nacional, elogió al actual estratega del equipo, Néstor Lorenzo

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Juancho Arango arremetió contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me gusta la gente así”

Concierto de J Balvin en Cartagena cambió de fecha: un partido del Junior obligó a la modificación

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño

La FIFA abrirá nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: hay opción para los hinchas de la selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub-17 para el Sudamericano: hay dos jugadoras del fútbol internacional