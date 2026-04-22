Colombia

La inflación en Colombia supera promedios históricos en el primer trimestre de 2026, según informe de Anif

El incremento en los precios de los servicios y la transmisión de ajustes salariales explican el repunte de los índices en los primeros meses del año, lo que complica el cumplimiento de la meta oficial de 3,0%

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La inflación en Colombia durante el primer trimestre de 2026 supera los promedios históricos y complica el cumplimiento de la meta oficial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La inflación en Colombia durante el primer trimestre de 2026 supera los promedios históricos y complica el cumplimiento de la meta oficial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La evolución de la inflación en Colombia durante el primer trimestre de 2026 superó los promedios históricos del siglo, sobre todo por el incremento en los precios de los servicios, lo que, de acuerdo con el análisis de Anif, pone en duda la eficacia de las políticas adoptadas por el Banco de la República y contribuye a la persistencia de presiones inflacionarias que dificultan el cumplimiento de la meta oficial situada en 3,0%.

El Centro de Estudios Económicos Anif resaltó que entre enero y marzo de 2026 la inflación acumulada llegó a 3,1%, cifra que excede tanto el promedio de 2,7% registrado en los primeros trimestres entre 2000 y 2025, como el 2,3% promedio en el mismo periodo de 2010 a 2025.

Estos niveles reflejan un repunte sustancial respecto al año previo: en 2025, la inflación acumulada durante el primer trimestre fue de 2,6%. Además, según el informe de Anif, “la variación año corrido alcanzó 3,1%, frente a 2,3% del promedio reciente y 2,6% del mismo periodo de 2025”, lo que demuestra la magnitud del fenómeno que enfrenta el país.

La dinámica de los precios se atribuye principalmente al sector servicios, en el que las subidas mensuales —1,2% en enero, 1,1% en febrero y 0,9% en marzo de 2026— han estado considerablemente por encima de los promedios de los últimos 25 años para esos meses: 0,7%, 0,9% y 0,6%, respectivamente.

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El incremento de precios en servicios es el principal motor de la inflación en Colombia, según el informe de Anif - crédito Anif

El análisis de Anif enfatizó que esto está relacionado con “la persistente transmisión del ajuste salarial hacia los precios”, mecanismo que ha tenido especial protagonismo en el periodo analizado.

Un episodio que acentuó la tensión en la política económica fue el aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, decidido por la Junta Directiva del Banco de la República en marzo, que elevó la tasa hasta 11,25%.

La decisión suscitó controversias dentro del propio Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la reunión en desacuerdo, al sostener que la inflación era consecuencia sobre todo de choques de oferta —como el incremento en combustibles o el impacto de la guerra en Irán— y no de una presión excesiva de la demanda interna.

El ministro de Hacienda Germán Ávila considera que los choques de oferta y factores externos, como el clima y los combustibles, son los principales responsables de la inflación - crédito @MinHacienda/X
El ministro de Hacienda Germán Ávila considera que los choques de oferta y factores externos, como el clima y los combustibles, son los principales responsables de la inflación - crédito @MinHacienda/X

Ávila advirtió que tal endurecimiento monetario podría agravar los costos del crédito y dificultar la recuperación económica, especialmente tras el impacto de la ola invernal que afectó a nueve departamentos.

El documento de las minutas del Banco de la República destacó que “las expectativas de inflación total continúan elevadas y alejadas de la meta”, y que “la persistencia de expectativas de inflación no es compatible con el cumplimiento de la meta de 3,0% en el horizonte de política monetaria”.

Según Anif, históricamente cerca del 51% de la inflación anual se genera durante el primer trimestre. Para 2026, ese patrón se mantiene: “ya se habría causado cerca del 49% de la inflación proyectada para el año”, cuyo cierre Anif estima en 6,2%.

Este comportamiento anticipa que la inflación continuará bajo presión en los meses siguientes y aleja la posibilidad de una reducción rápida en los precios.

De acuerdo con el informe, las variaciones mensuales —enero (1,18%), febrero (1,08%) y marzo (0,78%)— también han rebasado los promedios de las dos últimas décadas, para los mismos meses, que se sitúan generalmente por debajo del 1%.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
Las expectativas de inflación en Colombia permanecen elevadas y alejadas del objetivo oficial de 3,0%, dificultando la estrategia del Banco de la República - crédito Banco de la República

El ministro Ávila sostuvo que la situación actual no justifica una política monetaria contractiva tan pronunciada. Argumentó que factores externos, como el aumento de los precios internacionales de la energía y las condiciones del clima en varias regiones, han sido los motores principales de las recientes alzas de precios.

El debate sobre la orientación de la política económica se mantiene abierto y subraya la dificultad para lograr el objetivo de inflación de 3,0%, en un contexto donde, según los datos de la Junta Directiva del Banco de la República, “las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero continuaron alrededor del 7,0%”.

El informe de Anif concluye que la inflación actual está motivada por tendencias estructurales en el mercado laboral y en la formación de precios de los servicios, elevando el desafío para la estabilidad macroeconómica en Colombia.

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