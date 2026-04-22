Rival del Bayern Múnich duda de los números de Luis Díaz y desata polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Luis Díaz fue el centro de la polémica por un debate curioso entre los dos equipos más importantes de Alemania-crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

Bayern Múnich se concentra en terminar la temporada 2025-2026 con la posibilidad de volver a hacer historia tal cual como lo hizo en el 2020 cuando ganó los seis títulos en cuestión.

Con la Bundesliga asegurada, el equipo de Luis Díaz buscará llegar a la final de la Champions League cuando el 28 de abril de 2026 enfrente al París Saint Germain, pero en el presente se enfoca en pasar a la final de la Copa de Alemania cuando visite en el BayArena al Bayer Leverkusen.

Pero, en medio de los festejos y la euforia por el título 35 del campeonato alemán del Bayern Múnich, el cuadro bávaro y los negriamarillos protagonizaron una curiosa polémica en X.

Esta fue la publicación del Bayern que desató la polémica entre los dos equipos más importantes de Alemania-crédito @BayernEN/X

El 21 de abril de 2026, Bayern Múnich publicó las estadísticas de Luis Díaz en la Bundesliga en las cuales completó 15 goles y 13 asistencias, aporte clave para ganar el título en Alemania.

Allí, los “Gigantes de Baviera” dijeron lo siguiente, alardeando del récord de Luis Díaz, recordando que la Bundesliga aún no finaliza y tendrá su cierre el 18 de mayo, cuando Bayern visite el Colonia.

“Primer jugador en la historia en registrar 13 o más goles y 13 o más asistencias en una temporada de la Bundesliga… y ni siquiera ha terminado aún“, explicaron.

El cuadro amarillo y negro le respondió al Bayern Múnich de la siguiente forma-crédito @BlackYellow/X

Tras la publicación, el Borussia Dortmund sacó un dato estadístico de su exjugador Jadon Sancho, recordando los números que tuvo en la temporada 2019-2020, y respondiendo de forma irónica lo siguiente:

“Estoy extremadamente confundido”, expresaron.

Quien es Jadon Sancho y estos fueron sus números en la temporada 2019-2020

El inglés Jadon Sancho junto al brasileño Rodrygo del Real Madrid, en la final de la Champions League 2023-2024-crédito Dylan Martínez/REUTERS

Jadon Sancho es un futbolista británico, nacido el 25 de marzo de 2000 en la ciudad de Camberwell (Inglaterra). Puede jugar de volante o delantero, y actualmente se encuentra en el Aston Villa de la Premier League.

Fue jugador formado en las categorías del club Watford F.C (que supo estar en la Premier League de Inglaterra) y en Manchester City, pero sería vendido al Manchester City en la temporada 2017-2018 por un valor de ocho millones de libras en su momento (aproximadamente 10 millones de euros a la conversión de hoy).

En lo que se refiere a la temporada 2019-2020, y las estadísticas que mencionó el Borussia Dortmund, jugó en total 32 partidos en 2.292 minutos, y marcó 17 goles y realizó 17 asistencias (pese a que la estadística del Borussia Dortmund reseña 16 asistencias).

Gracias a su buena participación en el Borussia Dortmund, captó la atención de uno de los equipos más grandes de Inglaterra: Manchester United.

Pese a que llegó con la expectativa de ser un fichaje clave por su papel en Alemania, y lo hecho con la selección de Inglaterra en la Eurocopa 2020, además de su llegada por 85 millones de euros, no logró consolidarse en el cuadro de los “Diablos Rojos” y fue apartado por parte del entrenador neerlandés Erik ten Hag.

En el tercer año en el Manchester United, Sancho regresó al Borussia Dortmund en medio de la temporada 2023-2024, y durante ese 2024, luego sería cedido al Chelsea de Inglaterra, y finalmente, luego de su buena temporada con el cuadro azul de Londres al ayudar a ganar la Conference League ante Real Betis de España, y clasificarlo a la Champions League, Sancho llegaría al Aston Villa, actual equipo en el cual se encuentra.

A continuación, este es el palmarés de Jadon Sancho, en el cual se destaca dos títulos a nivel internacional con la selección inglesa, en dónde fue clave desde los procesos juveniles:

Supercopa de Alemania 2019 con Borussia Dortmund

Copa de Alemania 2021 con Borussia Dortmund

Copa de la Liga de Inglaterra en 2023 con Manchester United

Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de India con la selección de Inglaterra en 2017

UEFA Conference League con el Chelsea de Inglaterra en 2025

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich

Finn Jeltsch marcando a Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Stuttgart-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

A falta de 4 partidos para que finalice la Bundesliga, y con la posibilidad de superar sus actuales registros, Díaz acumula un total de 43 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.490 minutos, y marcó en 24 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 20 oportunidades.

En lo que se refiere a la Bundesliga, Lucho lleva un total de 15 goles y 16 asistencias, por lo que podría superar las estadísticas de Jadon Sancho. A continuación, en detalle los goles que marcó en la presente temporada 2025-2026.

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

Qué partidos le quedan al Bayern Múnich

En total, Bayern Múnich podría jugar 9 partidos en el cierre de la temporada 2025-2026-crédito Ana Beltrán/REUTERS

Con la lucha por todos los títulos en la temporada 2025-2026, Bayern Múnich podría sumar dos partidos más si avanzan tanto a la final de la Champions League que se jugará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena, de Budapest (Hungría),en caso de derrotar al París Saint Germain, y en caso de ganar al Bayer Leverkusen por la Copa de Alemania, partido que estaría programado para el 23 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Berlín.

De esta forma, con los partidos programados, podría sumar 9 juegos en total que el equipo de Vincent Kompany disputaría en caso de avanzar a las finales de los torneos en mención. A continuación, este es el calendario de juegos que por el momento tiene programados:

22 de abril de 2026 - Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

25 de abril de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich

28 de abril de 2026 - Champions League: PSG vs. Bayern Múnich

2 de mayo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Heidenheim

6 de mayo de 2026 - Champions League: Bayern Múnich vs. PSG

9 de mayo de 2026 - Bundesliga: Wolfsburgo vs. Bayern Múnich

16 de mayo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Colonia