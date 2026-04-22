Nicolás Arrieta criticó a Camilo Cifuentes por monetizar su contenido: “A usted le gusta la porno miseria”

Las acusaciones de Nicolás Arrieta contra el contenido de Camilo Cifuentes en YouTube encendieron el debate sobre la legitimidad de monetizar la pobreza: Arrieta sostiene que detrás de los videos de ayuda, se esconde una explotación económica de las historias de los más necesitados - crédito dejelajodacol / TikTok

En una reciente emisión del programa Deje la joda en YouTube, el influencer Nicolás Arrieta dedicó un extenso comentario crítico hacia el también creador de contenido, Camilo Cifuentes, quien ha ganado popularidad por sus videos de ayuda social.

Según Arrieta, lo que realiza Cifuentes es “generar porno miseria”, refiriéndose a la exposición de personas vulnerables para captar audiencia y obtener ingresos.

Durante el programa, Arrieta cuestionó la autenticidad de las acciones solidarias difundidas en redes: “Ay, venga, señor, yo le ayudo. Ay, me da una mazamorra. Ay, nada, afán no tengo”. Afirmó que los videos “monetizan bastante y monetizan duro”, señalando que mientras la recaudación puede alcanzar “30, 40 millones”, el beneficiario a penas recibe “dos millones”.

En el programa Deje la joda, Nicolás Arrieta acusó a Camilo Cifuentes de lucrar con la vulnerabilidad ajena y cuestionó la transparencia en la distribución de las ganancias obtenidas por sus videos - dejelajodacol / TikTok

El influencer también criticó la percepción que genera este contenido entre los seguidores: “¿Cuántos de los que han visto un video de ese Camilo Cifuentes han ido a comprarle a un señor y darle 2 millones? Nunca, ninguno”. Para Arrieta, la audiencia aplaude gestos mínimos sin cuestionar la distribución del dinero: “Ahí todo el mundo: ‘Ay, sí, aplaudamos a él que le dio dos millones al señor’. ¿Y el resto de la plata qué?”.

Concluyó que, en su opinión, Cifuentes debería entregar la totalidad de las ganancias a quienes aparecen en sus videos, comparando la situación con la de “la vendedora de rosas, literalmente”.

Además Arrieta criticó de manera fuerte a Cifuentes por colaborar con Yeferson Cossio: “¿Quién colabora con Cossio? O sea, una persona que vende un curso, que robó a sus seguidores presuntamente y que tiene una denuncia en la Superintendencia por publicidad engañosa y vas y colaboras con él. A ver. O sea, ¿qué hate me van a botar? O sea, por favor, tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos”.

Yeferson Cossio habló de la colaboración con Camilo Cifuentes y afirmaron que tenían afán - crédito yefersoncossio / TikTok

La polémica se intensificó cuando añadió: “Y si usted ve a esa persona, usted promociona ese tipo de contenido, a usted le gusta la pornomiseria, ¿me entienden? Al señor que está ahí no le están dando la plata del video que está grabando”. Esta declaración refleja la preocupación de parte del público sobre la ética detrás de la producción de contenidos que muestran la precariedad para obtener beneficios económicos.

Las redes sociales se convirtieron en un escenario de debate sobre la legitimidad y transparencia de los creadores. Algunos comentarios reflejaron dudas: “Y usted ha dado plata a la gente?”. Otros defendieron la acción de Cifuentes: “Con Camilo no! Por lo menos hace algo por la comunidad en Colombia”.

Entre los comentarios, varios usuarios señalaron la complejidad del asunto: “Es un tema controversial pero no miente”. Otro internauta amplió la discusión: “Lo que dice Nicolás es real, Nicolás no está diciendo que no es buena la ayuda, lo que critica es que lo que reciben o monetizan no lo distribuye justamente con los del video”.

La crítica sobre la distribución de los recursos fue recurrente: “Tiene razón, ya que gran parte de la plata que él dona a la gente es plata que los espectadores le envían al nequi o otra cuenta de banco. Por ese motivo la pregunta de millón es qué hace con la plata que monetiza”.

Yeferson Cossio habló de la colaboración con Camilo Cifuentes y la crítica que les generó en redes sociales - crédito yefersoncossio / TikTok

En octubre de 2025, Yeferson Cossio anunció públicamente que trabajaría junto a Camilo Cifuentes, el creador manizaleño conocido por ayudar a vendedores ambulantes y pequeños negocios. En ese momento Cossio explicó que la colaboración buscó “ayudar a perros en condición de vulnerabilidad”, apoyando a una fundación en Manizales que atraviesa una situación crítica.

Camilo Cifuentes ha construido su reputación en redes sociales por su perfil reservado: nunca muestra su rostro y es reconocido por la frase “yo afán no tengo”. Su labor consiste en adquirir productos a pequeños comerciantes para luego donarlos, lo que le ha valido gran simpatía y viralidad.

Por su parte, Yeferson Cossio es un influencer y empresario con más de 12 millones de seguidores en Instagram. Se ha hecho famoso por su estilo irreverente, bromas polémicas y campañas filantrópicas, consolidando una marca personal que combina la controversia con las obras solidarias.