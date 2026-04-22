Gustavo Petro afirmó que la ganadería en Colombia participa en lavado de activos y María Fernanda Cabal le respóndió: “No sea atrevido”

María Fernanda Cabal rechazó acusaciones de Petro y defendió al sector ganadero - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en el más reciente Consejo de Ministros que la expansión de la ganadería en la selva amazónica constituye “un lavado de activos de la mafia”, señalando al sector financiero y a instituciones públicas por facilitar prácticas ilegales.

El mandatario realizó estas declaraciones el 21 de abril de 2026, generando repercusiones inmediatas en el escenario político y productivo nacional.

Durante la reunión, Petro expresó preocupación por el papel de la ganadería en la deforestación de la Amazonía colombiana.

“Cuando la banca pública y privada entrega créditos a la palma africana ilegal y a la ganadería ilegal en la selva amazónica, están promoviendo un lavado de activos”, afirmó el jefe de Estado. Según el mandatario, estas actividades ilícitas afectan directamente la conservación del ecosistema y contribuyen a la crisis climática mundial.

Gustavo Petro señaló a banca y sector público por facilitar prácticas ilegales en la selva amazónica - crédito @infopresidencia/X

El presidente también hizo referencia al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al Grupo de Acción de Desarrollo (GAD), asegurando que la aplicación de vacunas en zonas selváticas podría estar facilitando la legitimación de actividades irregulares.

“Cuando GAD pone vacunas con el ICA en zonas de la selva, está promocionando”, señaló. Además, Petro cuestionó la falta de colaboración internacional: “Estados Unidos debería estarnos ayudando a esclarecer, pero no lo hacen”.

El jefe de Estado criticó la postura del presidente estadounidense Donald Trump ante el cambio climático. “Yo sé que Trump no cree en la crisis climática, pero yo sí. Y es la ciencia. El Gobierno de Estados Unidos debe guiarse por la ciencia”, manifestó el presidente.

María Fernanda Cabal rechazó señalamientos de Gustavo Petro y defendió al sector ganadero: “Son víctimas de los terroristas de las Farc”

Las afirmaciones del mandatario recibieron una respuesta inmediata de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien a través de la red social X defendió al sector ganadero colombiano.

“No Petro, no sea atrevido con el sector ganadero, perseguido y estigmatizado por usted”, escribió Cabal. La militante del partido Centro Democrático aseguró que el presidente “prefiere decirle lavadores de activos a los productores del campo que a los mafiosos que lo apoyaron para llegar al poder”.

La senadora Cabal sostuvo que “los ganaderos de este país son víctimas de la violencia de los terroristas de las Farc”, en referencia a la situación de seguridad rural, y cuestionó que el Ejecutivo solicite levantar órdenes de captura contra miembros de ese grupo armado.

María Fernanda Cabal criticó a Gustavo Petro por vincular la ganadería amazónica con lavado de activos - crédito @MariaFdaCabal/X

Petro advirtió al Banco de la República: si suben tasas, habrá nuevo aumento del salario mínimo

Durante el Consejo de Ministros celebrado el martes 21 de abril, el presidente de Colombia Gustavo Petro lanzó una advertencia directa al Banco de la República sobre la política de tasas de interés.

El mandatario afirmó que, de continuar los incrementos, el Gobierno responderá con un nuevo ajuste al salario mínimo. “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos… es más, si en la junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, declaró en la sesión.

Petro cuestionó las decisiones recientes de la Junta Directiva del banco central y sostuvo que afectan la economía de los hogares colombianos. Defendió el principio constitucional del “salario vital y móvil” y rechazó la idea de que los aumentos salariales sean responsables de la inflación.

Según el presidente, la prioridad del Ejecutivo es salvaguardar el poder adquisitivo frente a decisiones que encarecen el crédito y restringen el acceso a recursos financieros.

El presidente Gustavo Petro critica a la junta directiva del Banco de la República, acusándola de estar influenciada por el uribismo. Advierte que si continúan subiendo las tasas de interés, su gobierno responderá con un nuevo aumento del salario para proteger la economía. - crédito Presidencia

En su intervención, Petro también abordó la composición de la Junta Directiva del Banco de la República. Aseguró que podrían darse cambios en la correlación de fuerzas y apuntó: “Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva… se acabó”, en alusión al trasfondo político en el debate económico.

En relación con la inflación, el mandatario se refirió a los datos recientes divulgados por el Dane. Afirmó que el incremento registrado en marzo no responde a causas estructurales internas, sino a factores externos y prácticas especulativas de algunos sectores.