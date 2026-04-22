Karol G tendría estas dos opciones para sumar fechas en Medellín al ‘Viajando por el mundo Tour’

Juanjo Guerrero dijo que la paisa tendría la posibilidad de presentarse en Sabaneta en el Arena Primavera o esperar para un cierre a finales de 2027 - crédito @juanjoguerrero/IG

Las redes sociales se ‘enloquecieron’ con el anuncio del Viajando por el mundo - Tropi Tour de Karol G, que confirmó sus fechas en la mañana del 21 de abril de 2026. En la publicación llamó la atención que el país solamente tiene una fecha pactada para Bogotá el 4 de diciembre.

Al no ver incluida la ciudad de Medellín, tierra natal de la cantante, sus seguidores se volcaron a la publicación en la que le reclamaron por no haber incluido a la capital de Antioquia en su tour, por lo que debió explicar la situación.

“Medellín es nuestra casa y siempre será una gran oportunidad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el Estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad. Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín lo merece”, dice el comunicado.

El equipo de Karol G confirmó que la remodelación impide la realización de conciertos en Medellín por ahora - crédito @karolgtour/Instagram

Esto llevó a que un reconocido creador de contenido encargado de compartir información sobre los diferentes conciertos que se realizan en el país, mencionó cuáles serían las dos opciones que tendría la Bichota para sus presentaciones en la capital antioqueña.

Teniendo en cuenta que el calendario que establece la remodelación del estadio de Medellín que pasaría a tener un aforo de 66.000 espectadores, establece que la adjudicación del contrato se dará entre junio y julio de 2026, el influenciador Juanjo Guerrero confirmó que tendría dos opciones: Arena Primavera de Sabaneta o esperar a finales de 2027.

De acuerdo con Guerrero, la posibilidad de que se presente en la Arena como lo realizaría en ciudades europeas sería mediante la modalidad de residencia -una serie de conciertos, generalmente 10 o más, que un artista realiza en un mismo recinto durante un periodo prolongado- teniendo en cuenta el tamaño del escenario y la calidad del espectáculo musical que ofrecería la paisa.

Karol G se presenta ante una multitud eufórica en el Arena Primavera de Sabaneta, Antioquia, ofreciendo un espectáculo lleno de luces y efectos visuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, los seguidores de la colombiana están a la espera de que se confirmen nuevas presentaciones en ciudades como Cali y Barranquilla, además, de la decisión que tomará para llevar su espectáculo musical a su natal Medellín.

Comentarios en la publicación de Juanjo Guerrero están de acuerdo con una residencia en la ciudad, mientras que otros piden la construcción de un escenario alterno: “Mi hipótesis de Medellín es que puede estarla dejando como cierre del tour”; “Yo creo que necesitamos otro escenario mientras arreglan el estadio”; “el día de las ventas en Bogotá va a ser terrible”, entre otros.

Según detallaron los organizadores de la gira, la fecha en Colombia se venderá por medio de la plataforma Ticketmaster y la preventa será con Mastercard y Banco Falabella.

El tour llegaría con un nuevo álbum para promocionar las fechas

El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con el anuncio de la gira, Karol G publicó un video promocional en el que aparece cargando diversos artículos festivos en un camión, simulando los preparativos para el tour. En las imágenes se pueden observar vestuarios, utilería icónica en tonos naranjas como su álbum Tropicoqueta e incluso bailarinas, anticipando el despliegue escénico que acompañará sus conciertos.

De acuerdo con la publicación del video en el que se la ve abriendo una caja que esparce brillantina por todo su rostro, este fragmento haría referencia a la publicación de una imágen de la antioqueña que decía “Stay focused and extra sparkly”.

De acuerdo con sus fans, sería el momento perfecto para la presentación de un nuevo trabajo discográfico tal y como ocurrió con Mañana será bonito - Bichota Season, cuyas canciones incluyó en la gira que llevó el mismo nombre.

El escenario sería el mismo que vieron los asistentes a Coachella filtrado por los organizadores en otro de los países donde se presentará.