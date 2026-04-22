Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Se conoció el que sería el escenario que usaría Karol G en su gira y sus fanáticos notaron que en Coachella dio varias pistas de lo que presentará - crédito @karolg / Instagram - Ticketmaster - captura de pantalla Coachella / YouTube

Karol G anunció de manera oficial su nueva gira mundial titulada “Viajando por el mundo, Tropitour”, que comenzará el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos. El recorrido incluye presentaciones en países de América, Europa y se prevé que también en Asia.

La artista tiene programados conciertos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, París, Madrid, Barcelona, Milán, Londres, São Paulo, Santiago, Lima y Bogotá, entre otras. En Colombia, la fecha confirmada es el 4 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín, mientras que en Medellín no habrá presentación debido a remodelaciones en el Estadio Atanasio Girardot.

La gira contempla 36 fechas iniciales con la posibilidad de agregar más conciertos, según lo informado en el anuncio. El espectáculo promete un formato renovado, nuevas canciones y posibles colaboraciones. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la preventa ni la venta general de boletos. El portal oficial de Karol G ya publica las fechas confirmadas y ofrece la opción de registro para recibir información sobre la compra de entradas.

En medio del interés del público y millones de fans que reaccionaron en redes sociales al tour, varios notaron que por algunos instantes la plataforma Ticketmaster, que se encargará de vender los boletos, compartió el mapa de los estadios en los que se presentará la colombiana, revelando detalles de cómo sería el escenario.

El interés por el tour provocó reacciones masivas en redes sociales y reveló detalles del escenario tras la publicación momentánea del mapa de estadios en Ticketmaster - crédito @tpskarol/ X - Ticketmaster

De acuerdo con la información difundida en la plataforma y replicada por seguidores de Karol G, el diseño del escenario incluye tres pasarelas que se unen en un arco frente al público. Entre estas pasarelas se ubican dos áreas identificadas como “200 copas”, destinadas a que algunos fanáticos puedan ubicarse cerca de la artista.

El aspecto más destacado corresponde a la presencia de un segundo escenario. El mapa revela que, a pocos metros del escenario principal, se encuentra el escenario B, cuya forma resulta familiar para los seguidores de la cantante, ya que replica la tarima acuática utilizada en su presentación en el festival Coachella, donde Karol G bailó junto a su equipo de bailarines.

El segundo escenario, ubicado a pocos metros del principal, reproduce la tarima acuática utilizada en Coachella, donde Karol G se presentó junto a su equipo de bailarines - crédito montaje captura de pantalla Coachella - Ticketmaster

El escenario reproduce la apariencia de una piscina poco profunda, equipada con una pantalla en el suelo que modifica sus colores. En el festival, este recurso visual se convirtió en uno de los momentos más destacados de su actuación.

Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre el espectáculo que ofrecerá Karol G durante la gira. Algunos seguidores y usuarios en redes sociales especulan que la guacamaya gigante utilizada en su show de Coachella también formará parte del tour. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el equipo de la artista. Los detalles definitivos se conocerán a partir del 24 de junio, fecha de la primera presentación, por lo que los elementos filtrados podrían modificarse.

Karol G no incluyó a Medellín en su gira TropiTour 2026 por remodelaciones en el estadio Atanasio Girardot

La ausencia de Medellín en la lista de ciudades confirmadas para la gira Viajando por el mundo – TropiTour 2026 de Karol G ha llamado la atención de sus seguidores, especialmente por el vínculo de la artista con la ciudad, considerada clave en su carrera.

Según los organizadores del tour, la decisión responde a factores logísticos y de producción relacionados con la magnitud del espectáculo, que requiere escenarios específicos y condiciones técnicas que actualmente no se pueden garantizar en Medellín.

El Estadio Atanasio Girardot, tradicional sede de grandes conciertos en la ciudad, se encuentra en proceso de remodelación. Esta situación imposibilita el desarrollo del show bajo los estándares técnicos y de producción que demanda la nueva gira internacional de Karol G. A través de un comunicado, el equipo de la artista señaló que Medellín siempre será una prioridad. Sin embargo, por las obras en el estadio y las limitaciones técnicas actuales, no es posible anunciar una presentación en la ciudad en esta etapa del tour.

La ausencia de Medellín en el itinerario de la gira mundial de Karol G generó inconformidad entre sus seguidores locales - crédito @bichotarecords / Instagram

“Medellín es nuestra casa y siempre será una gran oportunidad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el Estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad. Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín lo merece”,dice el comunicado.

La posibilidad de que Medellín sea incluida en futuras fechas no está descartada. Los organizadores aseguraron que evalúan opciones para regresar a la ciudad cuando las condiciones lo permitan.