Colombia

Casi 40 encapuchados ingresaron a una mina en Segovia y se robaron más de 2.000 kilos de material aurífero

La crisis de seguridad regional se agrava ante la sofisticación de grupos armados y la falta de avances judiciales tras el mayor robo minero reciente

Guardar
Seis mineros atrapados en mina de Guachetá, Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca
Imagen de referencia. La presencia de bandas ilegales en la zona y la sofisticada ejecución del robo han dificultado el avance de las investigaciones, según autoridades y residentes afectados por la inseguridad persistente - crédito Bomberos de Cundinamarca

Un asalto armado de gran escala sacudió la mina El Silencio en Segovia durante la madrugada del 15 de abril de 2026.

Un grupo de entre 30 y 40 hombres, vestidos de negro y fuertemente armados, irrumpió violentamente en las instalaciones, dominó al personal de seguridad, hirió a un vigilante y logró sustraer al menos 2.100 kilogramos de material aurífero, medios regionales, en el que ya es uno de los mayores robos mineros registrados en el nordeste de Antioquia.

Durante el asalto a la mina El Silencio, operada por Aris Mining y ubicada en el municipio antioqueño de Segovia, los delincuentes redujeron a los vigilantes, les quitaron sus armas y pertenencias, y mantuvieron retenido al personal de seguridad durante varias horas bajo amenazas, de acuerdo con los relatos recopilados por Semana.

Los atacantes huyeron con más de dos toneladas de material aurífero, lo que provocó gran alarma entre las autoridades y la comunidad local debido al nivel de violencia y organización mostrado por el grupo armado, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

El ataque comenzó hacia la 1:00 a. m., cuando dos hombres, que vestían uniformes similares a los de empleados de la mina, intentaron ingresar al nivel 32 y ofrecieron dinero a los vigilantes para facilitar el acceso.

Ante la negativa de los guardias, los atacantes abrieron fuego, hiriendo a un miembro del personal, y posteriormente se sumó el resto del grupo armado, que irrumpió en el interior y controló la situación.

La estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, es señalada como responsable de los intentos de ataque - crédito Ejército Nacional
La presencia de bandas ilegales en la zona y la sofisticada ejecución del robo han dificultado el avance de las investigaciones, según autoridades y residentes afectados por la inseguridad persistente - crédito Ejército Nacional

Al menos treinta hombres armados y encapuchados irrumpieron de manera coordinada en las instalaciones, despojaron a los vigilantes de sus armas de dotación y pertenencias, y ejecutaron el robo de más de dos toneladas de material aurífero, como confirman Qué pasa Medalló.

El empleado herido fue trasladado a un centro asistencial, mientras el resto del personal permaneció retenido durante unas tres horas bajo amenazas directas.

Operativo y rutas de huida del grupo armado

La fuga de los asaltantes se llevó a cabo utilizando túneles ilegales que conectan distintos socavones de la zona, complicando la respuesta policial y dificultando su localización, según medios regionales.

Los delincuentes consiguieron escapar sin ser registrados en cámaras de seguridad, ya que el sector de la mina donde ocurrió el hurto carecía de este sistema, de acuerdo con Santa Marta al Día.

La ausencia de imágenes y la compleja interconexión subterránea han obstaculizado el avance de las autoridades en la identificación de los responsables. Según Semana, hasta el momento, Aris Mining no ha emitido un pronunciamiento público respecto al robo, y el hermetismo predomina también en los informes oficiales.

Contexto de inseguridad y criminalidad en la minería de Segovia

El asalto reflejó la problemática crónica de Segovia, donde la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc se mantiene, según lo detallado por Semana.

Fuerzas Militares desplegaron 220 uniformados en Segovia, Antioquia - crédito Fuerzas Militares.
La acción duró varias horas y se caracterizó por la violencia y el hermetismo, lo que provocó preocupación entre la población y puso en evidencia la precaria seguridad en instalaciones mineras - crédito Fuerzas Militares.

La disputa por el control territorial y el robo de material aurífero son constantes en los socavones, generando un clima de intimidación y silencio que afecta tanto a trabajadores como a la comunidad local.

Semana recogió testimonios de habitantes y mineros locales que describen cómo la ley del silencio limita severamente las denuncias, incluso frente a hechos violentos contra la seguridad de la mina. “Todo el mundo sabe dónde están lavando el material, pero nadie quiere hablar del tema. Hacerlo sería ponerse una lápida en el cuello”, relató una fuente anónima citada por el medio.

La operación de grupos armados ilegales impide el avance judicial de muchos delitos y, según Semana, la intimidación y las represalias obligan a las víctimas a guardar silencio, obstaculizando todo intento de investigación o denuncia por parte de las autoridades.

Avance de las investigaciones y respuesta institucional

Las investigaciones sobre el asalto a la mina El Silencio están a cargo de la Fiscalía 110 seccional de Segovia, aunque hasta el momento no se ha producido un pronunciamiento oficial ni de las autoridades judiciales ni de la empresa Aris Mining, según NS Noticias y Qué pasa Medalló. La compañía reconoció el hecho internamente y, de acuerdo con Semana, el robo se produjo en un socavón de la mina que opera bajo contrato con otra firma.

Al cierre de los informes disponibles, la respuesta institucional se limitaba a la apertura de las pesquisas policiales, sin información sobre avances concretos para identificar o capturar a los responsables del millonario robo de mineral.

Temas Relacionados

Mina El SilencioSegoviaGrupos Armados IlegalesRobo a mina en AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

De la cocina al cuidado personal: por qué recomiendan mezclar cáscara de aguacate con vinagre y cómo usarla en la piel

Olvídese de los productos químicos: cada vez más hogares colombianos apuestan por este truco natural para limpiar y desinfectar todo tipo de superficies de manera responsable, mientras también sacan provecho para cuidarse el cuerpo

De la cocina al cuidado personal: por qué recomiendan mezclar cáscara de aguacate con vinagre y cómo usarla en la piel

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que “Juliana Guerrero decía que hacía misiones secretas y que debía hablar con el ELN”

La funcionaria aseguró que sus problemas dentro del Gobierno comenzaron cuando cuestionó a Guerrero y denunció presuntas irregularidades en su hoja de vida

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que “Juliana Guerrero decía que hacía misiones secretas y que debía hablar con el ELN”

Angie Rodríguez criticó el papel de Laura Sarabia en el Gobierno Petro: “Le hizo mucho daño al proyecto político”

La gerente del Fondo de Adaptación afirmó que los múltiples escándalos que involucraron a Sarabia durante su gestión como funcionaria cercana a la presidencia de Colombia causaron un profundo daño al proyecto político de Gustavo Petro

Angie Rodríguez criticó el papel de Laura Sarabia en el Gobierno Petro: “Le hizo mucho daño al proyecto político”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen

El hoy detenido resalta debilidades en los esquemas de seguridad y expone la sofisticación de las redes delictivas detrás del asesinato, además de señalar presuntas presiones en el proceso de investigación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Esto dice la versión oficial de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque con arma blanca en Bogotá que dejó tres muertos

Nicolás Arrieta criticó a Camilo Cifuentes por monetizar su contenido: “A usted le gusta la porno miseria”

Karol G tendría estas dos opciones para sumar fechas en Medellín al ‘Viajando por el mundo Tour’

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Rival del Bayern Múnich duda de los números de Luis Díaz y desata polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño