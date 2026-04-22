Casi 40 encapuchados ingresaron a una mina en Segovia y se robaron más de 2.000 kilos de material aurífero

Imagen de referencia. La presencia de bandas ilegales en la zona y la sofisticada ejecución del robo han dificultado el avance de las investigaciones, según autoridades y residentes afectados por la inseguridad persistente - crédito Bomberos de Cundinamarca

Un asalto armado de gran escala sacudió la mina El Silencio en Segovia durante la madrugada del 15 de abril de 2026.

Un grupo de entre 30 y 40 hombres, vestidos de negro y fuertemente armados, irrumpió violentamente en las instalaciones, dominó al personal de seguridad, hirió a un vigilante y logró sustraer al menos 2.100 kilogramos de material aurífero, medios regionales, en el que ya es uno de los mayores robos mineros registrados en el nordeste de Antioquia.

Durante el asalto a la mina El Silencio, operada por Aris Mining y ubicada en el municipio antioqueño de Segovia, los delincuentes redujeron a los vigilantes, les quitaron sus armas y pertenencias, y mantuvieron retenido al personal de seguridad durante varias horas bajo amenazas, de acuerdo con los relatos recopilados por Semana.

Los atacantes huyeron con más de dos toneladas de material aurífero, lo que provocó gran alarma entre las autoridades y la comunidad local debido al nivel de violencia y organización mostrado por el grupo armado, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

El ataque comenzó hacia la 1:00 a. m., cuando dos hombres, que vestían uniformes similares a los de empleados de la mina, intentaron ingresar al nivel 32 y ofrecieron dinero a los vigilantes para facilitar el acceso.

Ante la negativa de los guardias, los atacantes abrieron fuego, hiriendo a un miembro del personal, y posteriormente se sumó el resto del grupo armado, que irrumpió en el interior y controló la situación.

La presencia de bandas ilegales en la zona y la sofisticada ejecución del robo han dificultado el avance de las investigaciones, según autoridades y residentes afectados por la inseguridad persistente - crédito Ejército Nacional

Al menos treinta hombres armados y encapuchados irrumpieron de manera coordinada en las instalaciones, despojaron a los vigilantes de sus armas de dotación y pertenencias, y ejecutaron el robo de más de dos toneladas de material aurífero, como confirman Qué pasa Medalló.

El empleado herido fue trasladado a un centro asistencial, mientras el resto del personal permaneció retenido durante unas tres horas bajo amenazas directas.

Operativo y rutas de huida del grupo armado

La fuga de los asaltantes se llevó a cabo utilizando túneles ilegales que conectan distintos socavones de la zona, complicando la respuesta policial y dificultando su localización, según medios regionales.

Los delincuentes consiguieron escapar sin ser registrados en cámaras de seguridad, ya que el sector de la mina donde ocurrió el hurto carecía de este sistema, de acuerdo con Santa Marta al Día.

La ausencia de imágenes y la compleja interconexión subterránea han obstaculizado el avance de las autoridades en la identificación de los responsables. Según Semana, hasta el momento, Aris Mining no ha emitido un pronunciamiento público respecto al robo, y el hermetismo predomina también en los informes oficiales.

Contexto de inseguridad y criminalidad en la minería de Segovia

El asalto reflejó la problemática crónica de Segovia, donde la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc se mantiene, según lo detallado por Semana.

La acción duró varias horas y se caracterizó por la violencia y el hermetismo, lo que provocó preocupación entre la población y puso en evidencia la precaria seguridad en instalaciones mineras - crédito Fuerzas Militares.

La disputa por el control territorial y el robo de material aurífero son constantes en los socavones, generando un clima de intimidación y silencio que afecta tanto a trabajadores como a la comunidad local.

Semana recogió testimonios de habitantes y mineros locales que describen cómo la ley del silencio limita severamente las denuncias, incluso frente a hechos violentos contra la seguridad de la mina. “Todo el mundo sabe dónde están lavando el material, pero nadie quiere hablar del tema. Hacerlo sería ponerse una lápida en el cuello”, relató una fuente anónima citada por el medio.

La operación de grupos armados ilegales impide el avance judicial de muchos delitos y, según Semana, la intimidación y las represalias obligan a las víctimas a guardar silencio, obstaculizando todo intento de investigación o denuncia por parte de las autoridades.

Avance de las investigaciones y respuesta institucional

Las investigaciones sobre el asalto a la mina El Silencio están a cargo de la Fiscalía 110 seccional de Segovia, aunque hasta el momento no se ha producido un pronunciamiento oficial ni de las autoridades judiciales ni de la empresa Aris Mining, según NS Noticias y Qué pasa Medalló. La compañía reconoció el hecho internamente y, de acuerdo con Semana, el robo se produjo en un socavón de la mina que opera bajo contrato con otra firma.

Al cierre de los informes disponibles, la respuesta institucional se limitaba a la apertura de las pesquisas policiales, sin información sobre avances concretos para identificar o capturar a los responsables del millonario robo de mineral.