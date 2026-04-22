Colombia

De la cocina al cuidado personal: por qué recomiendan mezclar cáscara de aguacate con vinagre y cómo usarla en la piel

Olvídese de los productos químicos: cada vez más hogares colombianos apuestan por este truco natural para limpiar y desinfectar todo tipo de superficies de manera responsable, mientras también sacan provecho para cuidarse el cuerpo

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Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La cáscara de aguacate se convierte en la nueva estrella de la limpieza ecológica en Colombia y también en las rutinas de belleza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio del auge por las alternativas naturales, cada vez más hogares están dejando de lado los productos químicos para optar por soluciones caseras, económicas y sostenibles.

Una de las mezclas que ha ganado popularidad recientemente combina un elemento que suele terminar en la basura con un ingrediente clásico de limpieza: la cáscara de aguacate y el vinagre.

Aunque pueda parecer una fórmula improvisada, especialistas y emprendimientos enfocados en el aprovechamiento del aguacate aseguran que esta combinación tiene múltiples beneficios tanto en el hogar como en el cuidado personal, gracias a las propiedades naturales de este fruto ampliamente consumido en Colombia.

El aguacate es un limpiador natural que aprovecha residuos

La mezcla de cáscara de aguacate con vinagre se ha convertido en un “truco casero” cada vez más utilizado, especialmente en cocinas. Esto se debe a que las cáscaras contienen aceites naturales que ayudan a aflojar la suciedad y los restos de grasa adheridos a superficies como mesones o utensilios.

Cáscaras de aguacate y semillas en una mesa de madera, junto a un frasco de vidrio con líquido y la palabra VINAGRE. Gotas de líquido y una cocina borrosa al fondo.
La cáscara de aguacate impulsa nuevas soluciones de limpieza en hogares colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

A esto se suman compuestos fenólicos presentes en la cáscara, conocidos por su leve efecto antibacteriano. El vinagre, por su parte, potencia estas propiedades gracias al ácido acético, que no solo contribuye a desinfectar, sino que también elimina los malos olores en lugar de simplemente enmascararlos.

El resultado es un limpiador multisuperficie que, además de ser efectivo, representa una alternativa ecológica y entre sus beneficios más destacados se encuentran su capacidad para desengrasar, neutralizar olores y reducir el uso de químicos en espacios donde se manipulan alimentos.

El auge de esta mezcla también responde a una creciente conciencia ambiental, pues en lugar de desechar las cáscaras de aguacate, muchas personas han optado por reutilizarlas, integrándolas en rutinas de limpieza más sostenibles.

Este tipo de prácticas no solo disminuyen el desperdicio, también promueven un consumo más responsable. En un contexto donde la sostenibilidad cobra cada vez más relevancia, pequeñas acciones como esta empiezan a marcar la diferencia en la vida cotidiana.

Primer plano de un plato blanco con múltiples cáscaras de palta vacías, mostrando su interior verde y la piel rugosa, sobre una encimera clara
El aprovechamiento de residuos de aguacate promueve prácticas más sostenibles y responsables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Del hogar a la piel: el poder hidratante del aguacate

Más allá de su uso en la limpieza, la cáscara del aguacate también ha llamado la atención en el ámbito del cuidado personal. En Colombia, expertos en el aprovechamiento del aceite de aguacate destacan sus beneficios para la piel, especialmente por su alto contenido de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales.

Desde el emprendimiento Avotanic, con sede en Ibagué, explicaron algunas formas prácticas de incorporar este ingrediente en la rutina diaria.

“Te aseguro que no conocías estas dos formas de usar el aceite de aguacate para tu piel. Primero vamos a reutilizar la cáscara del aguacate poniendo un poco del aceite de aguacate Hass extra virgen y masajeamos las manos por unos segundos. La segunda forma es agregar un poco del aceite de aguacate en la crema que usas para tu cuerpo y revuelves muy bien. Este aceite es ideal para la piel, te aporta hidratación y suavidad por sus diferentes vitaminas y minerales, es rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Pruébalo”, explicaron.

Este tipo de aplicaciones funcionan como una especie de mascarilla natural, especialmente útil para hidratar manos y cuerpo. El contacto directo con la cáscara, sumado al aceite, permite aprovechar al máximo sus propiedades nutritivas.

La combinación de aceite de aguacate y cáscara se consolida como alternativa para el cuidado de la piel - crédito @avotanic/tiktok

El uso de ingredientes naturales como el aguacate no es nuevo, pero su resignificación en contextos modernos —como la limpieza ecológica o el cuidado de la piel— evidencia una tendencia creciente hacia lo simple y lo sostenible.

Así, lo que antes era considerado un residuo hoy se posiciona como un recurso versátil. Ya sea como limpiador casero o como aliado en la hidratación de la piel, la cáscara de aguacate demuestra que, en muchos casos, las soluciones más efectivas están más cerca de lo que parece.

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