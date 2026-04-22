Angie Rodríguez aseguró que Gustavo Petro la trató mal tras exponer sus denuncias: “Me tildó de paramilitar y que manejaba lo del fentanilo”

Angie Rodríguez manifestó que el presidente utilizó calificativos en su contra - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, continúo con sus denuncias sobre las amenazas y mensajes extorsivos que ha recibido en su contra.

La funcionaria, en diálogo con Caracol Radio W, detalló que existe una campaña sistemática de intimidación, amenazas de muerte contra ella y su familia, y la falta de protección efectiva de las autoridades.

Incluso, describió un episodio de fuerte confrontación y trato hostil recibido por parte del presidente Gustavo Petro, lo que la llevó a un estado emocional crítico.

“Yo he hablado con él incluso cosas más profundas. Cuando, por ejemplo, me tildó de paramilitar y que yo manejaba el fentanilo, imagínese, yo ni siquiera he probado un cigarrillo para que me vengan a decir que yo manejaba el fentanilo (...) también me dijo lo del puerto de Buenaventura, un poco de locuras”, comentó al citado medio de comunicación.

Acto seguido, mencionó que, en ese encuentro donde recibió dichos calificativos, decidió confrontarlo y le exigió pruebas que sustenten sus acusaciones.

“Cuando él me dice todas esas cosas, yo pues lo confronto con todo el respeto por la investidura que tiene y le digo: ‘Un momentico, presidente, respéteme. Y si tiene pruebas, por favor, le pido que, que me las pase y yo misma pongo la denuncia’”, agregó.

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