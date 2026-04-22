El ministro de Justicia respaldó al director del Inpec tras los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre la gestión del instituto

Las recientes fiestas en diferentes cárceles provocaron cuestionamientos en la opinión pública y entre las propias autoridades nacionales - crédito Uspec/Facebook

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ratificó su respaldo a la cúpula del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras la inquietud manifestada por el presidente Gustavo Petro en el más reciente Consejo de Ministros el martes, 21 de abril de 2026.

Para el jefe de cartera, “hasta ahora sí” está satisfecho con el trabajo del director y el subdirector del organismo penitenciario. “Tengo muy buenas relaciones con ellos y con ellos hablamos permanentemente”, expresó Cuervo respecto a la gestión del coronel Gutiérrez y su equipo.

Las recientes fiestas en diferentes cárceles provocaron cuestionamientos en la opinión pública y entre las propias autoridades nacionales.

Consultado sobre eventuales cambios en el liderazgo del Inpec, el ministro subrayó: “Cuentan con el apoyo del director de la Policía, cuentan con el apoyo del ministro de Justicia. Hasta ahora ambos contamos con el apoyo del presidente”, añadiendo que tanto su despacho como la dirección actual están abiertos a que “si en un momento determinado el presidente de la República considera que tanto el ministro, el ministerio como la dirección del Inpec lo pueden hacer mejor dos personas, no tengo ningún problema en decirlo”.

Jorge Iván Cuervo, Ministro de Justicia, es filmado mientras habla frente a una agrupación de micrófonos de distintos medios de comunicación. Alrededor de él se observan varias personas en un espacio interior con paredes de madera. Esta pieza es una cobertura de evento mediático donde el ministro se pronuncia sobre el respaldo a la cúpula del INPEC en medio de la polémica por las fiestas en las cárceles.

Al margen de la controversia sobre el control penitenciario, el ministro Cuervo confirmó también el traslado de Marquitos Figueroa y Francisco Gómez desde los centros de reclusión donde permanecían. La entrevista con los medios concluyó abruptamente tras una pregunta de seguimiento, cuando Cuervo advirtió: “Me tengo que ir”.

Petro cuestionó labor del Ministerio de Justicia y dirección del Inpec

Este pronunciamiento de Cuervo se dio luego de que el presidente Gustavo Petro expresó dudas en torno a la gestión del Ministerio de Justicia y la dirección del Inpec en la reunión del consejo de ministros celebrada el 21 de abril de 2026.

Durante la sesión, advirtió sobre presuntas estrategias para afectar su imagen pública: “Y yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec. Muchas, incluida el plan que tienen de concentrar a unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor guajiro este, ¿cómo se llama? Kiko Gómez. Y el otro, Marquito, le dicen, para ver si pueden, eh, destruir la imagen del presidente, también dirán que me... Y lo están permitiendo, señor ministro de Justicia”, manifestó Petro ante los integrantes del gabinete.

El presidente Gustavo Petro, se dirige a un micrófono en un entorno oficial. Una bandera de Colombia es visible detrás de él. Un segundo hombre, con traje formal, se encuentra presente. El contenido aborda la dirección del Inpec. Este video corresponde a la cobertura de un evento.

Guardía del Inpec fue el anfitrión en la fiesta de la cárcel de Itagüí

Se generó un escándalo surgido a raíz de la realización de una fiesta vallenata dentro de la cárcel de Itagüí, en Colombia, que puso en evidencia prácticas de corrupción y privilegios otorgados a ciertos internos. El evento, llevado a cabo en el pabellón de máxima seguridad el 8 de abril de 2026, contó con la participación de líderes criminales y la entrada de bienes y personas no permitidas por la normativa penitenciaria.

Un funcionario del Inpec está señalado como el principal facilitador, habiendo recibido pagos a cambio de permitir el ingreso de licor, celulares y mujeres, lo que le permitió acumular propiedades y bienes que superan ampliamente su salario.

El episodio provocó una reacción inmediata debido a la documentación de la complicidad de empleados públicos en la concesión de lujos a internos poderosos. La situación se agravó al conocerse la existencia de otros eventos similares, como fiestas y la contratación de artistas, incluida una presentación del cantante Nelson Velásquez, financiada en parte con sobornos a funcionarios.

Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X

Informes oficiales y testimonios apuntan a una red de corrupción interna, ausencia de sanciones efectivas y el mantenimiento de privilegios para ciertos reclusos, mientras la mayoría enfrenta condiciones restrictivas y de hacinamiento.

En síntesis, el caso expone la profundidad de la corrupción dentro del sistema penitenciario colombiano y la capacidad de algunos internos para negociar y obtener beneficios a través de la complicidad institucional.