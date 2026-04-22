Colombia

El Consejo Nacional Electoral autorizó la presencia de observadores estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2026

Las ciudades donde se desplegarán estos observadores incluyen Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Envigado, Leticia, Palmira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Soacha, Soledad y Turbo

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La validación del CNE garantiza que la delegación estadounidense podrá verificar in situ el desarrollo de la jornada electoral - crédito Colprensa
La validación del CNE garantiza que la delegación estadounidense podrá verificar in situ el desarrollo de la jornada electoral - crédito Colprensa

La embajada de Estados Unidos recibió la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que 86 funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump actúen como observadores durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en 2026.

Según documentó Noticias RCN, el 15 de abril de 2026, en una carta firmada por Yaram Osorio Hilsman, encargado de negocios norteamericano, las ciudades donde se desplegarán estos observadores incluyen Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Envigado, Leticia, Palmira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Soacha, Soledad y Turbo.

La solicitud transmitida por la embajada planteó “el interés en desplegar una misión de observación electoral no formal durante los comicios para las elecciones presidenciales”, según fue citado textualmente por el medio de comunicación.

La validación del CNE garantiza que la delegación estadounidense podrá verificar in situ el desarrollo de la jornada electoral:

“Por medio de la cual se reconoce y se acredita a la Embaja de los Estados Unidos de Amércia y sus delegados como observadores electorales internacionales en el marco de las eleccdiones de prsidencia y Vicepresidencia de la República a llevarse a cabo el 31 de mayo de 2026″.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tarjetón definitivo con los candidatos presidenciales para la primera vuelta en Colombia

La impresión de los tarjetones electorales para la primera vuelta presidencial en Colombia ha comenzado oficialmente, sellando el cierre definitivo de inscripciones y cualquier modificación en la lista de aspirantes. Desde el 21 de abril, los nombres y rostros de los trece candidatos registrados quedarán fijados en el documento que los ciudadanos recibirán en las urnas el 31 de mayo.

Este proceso implica que, aunque algún candidato decida retirarse antes de la jornada electoral, su imagen y casilla seguirán presentes en el tarjetón. Sin embargo, los votos que reciba ya no serán contabilizados como válidos para la contienda. Así, el diseño del tarjetón se convierte en un reflejo inalterable del escenario político definido hasta la fecha de impresión.

La renuncia de Clara López Obregón y la disposición definitiva

El diseño original contemplaba catorce candidatos, pero la declinación de Clara López Obregón para respaldar a Iván Cepeda redujo la cifra a trece fórmulas inscritas. La Registraduría presentó previamente, con fines pedagógicos, un modelo que incluía a todos los aspirantes, aunque el documento final eliminó la casilla de la candidata retirada.

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría
El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría

La disposición de los candidatos se estableció siguiendo un orden específico. En la fila superior, de izquierda a derecha, figuran Iván Cepeda con Aida Quilcué, Claudia López junto a Leonardo Huertas y Santiago Botero acompañado de Carlos Fernando Cuevas.

En la segunda línea aparecen, en ese mismo sentido, Abelardo de la Espriella con José Manuel Acevedo, Mauricio Lizcano junto a Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño con Luisa Villegas y Sondra Macollins con Leonardo Karam Helo.

La penúltima línea reúne las fórmulas de Roy Barreras con Martha Lucía Zamora, Carlos Caicedo con Nelson Alarcón, Gustavo Matamoros con Mila María Paz y Paloma Valencia junto a Juan Daniel Oviedo.

La contienda por la Presidencia de Colombia 2026 suma 8 fórmulas inscritas y espera más candidaturas antes del cierre oficial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae
La contienda por la Presidencia de Colombia 2026 suma 8 fórmulas inscritas y espera más candidaturas antes del cierre oficial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae

Desde este momento, la lista de aspirantes queda congelada y cualquier retiro posterior solo afecta la validez de los votos que pudiera recibir ese candidato, pero no su presencia visual en el documento.

De esta manera, el tarjetón que encontrarán los votantes el día de la elección incluirá exclusivamente a las trece fórmulas que completaron el proceso de inscripción antes del cierre. La decisión de Clara López Obregón de declinar y respaldar a otro aspirante fue el último movimiento permitido antes de la fijación definitiva de los nombres.

En resumen, la impresión de los tarjetones electorales garantiza que la contienda presidencial se desarrolle con la lista definitiva de candidatos, asegurando transparencia y certeza para los electores de cara a la jornada del 31 de mayo.

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