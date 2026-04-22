Lo que se sabe del macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una caja azul en plena vía de Kennedy en Bogotá

El caso quedó bajo investigación de la Sijín - crédito archivo Colprensa

Unidades de criminalística de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) adscritas a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), adelantan las labores de levantamiento de un cuerpo hallado sin vida y con lo que serían presuntos signos de violencia la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026 en una de las calles de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El caso, de acuerdo con lo que Infobae Colombia pudo corroborar con las autoridades, se confirmó alrededor de las 4:30 a. m. en un punto del barrio Britalia.

Una de las hipótesis que ha tomado fuerza hasta el momento es que la víctima habría sido torturada, dadas las condiciones en las que se encontró el cadáver, porque estaba dentro de una caja de plástico azul, destacó por su parte Noticias Caracol.

El caso se suma a una serie de hechos violentos que se han presentado durante abril en la capital con saldo trágicos, como el crimen por el robo de su celular al estudiante de la Uniminuto, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas (la noche del miércoles 15 abril, en la estación Minuto de Dios, en Engativá).

El caso se reportó en este punto del barrio Britalia, en la localidad de Kennedy:

La caja azul se encontró justo en este punto del barrio Britalia, en la localidad de Kennedy - crédito suministrado a Infobae Colombia

También al ataque en inmediaciones a uno de los sets de grabación de la serie Sin senos no hay paraíso 4 (la tarde del sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, centro de Bogotá), que cobró la vida de Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, y Henry Alberto Benavides, de 45 años, que murieron por las heridas ocasionadas con arma cortopunzante que les ocasionó Josué Cubillos García, que también perdió la vida luego de que otros dos integrantes del staff de producción intervinieron en un acto que ha sido calificado como legítima defensa.

En Kennedy se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a inicios de abril

El episodio se suma al hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas y sábanas en un espacio público de la localidad de Kennedy, y que se reportó hacia las 4:30 p. m. del miércoles 8 de abril.

Un reciclador alertó a los efectivos del cuadrante adscritos a la Mebog y que, luego de acordonar la zona, notificó a la unidad de Policía Criminalística para la inspección.

De acuerdo con el Teniente Coronel Javier Cárdenas, la inspección reveló que el cadáver fue dejado en el sitio envuelto en una lona: “Al llegar a la zona, las autoridades inspeccionan dicha lona y lamentablemente al interior de la misma envuelta se encuentra un cuerpo sin vida de una persona”, indicó.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un reciclador que detectó la bolsa de lona blanca con un bulto inusual - crédito Captura video CityTV

Este hecho elevó a cuatro los casos de cuerpos abandonados en la vía pública en lo que corrido de 2026 en Bogotá (y que suma otro más), y fue el segundo registrado en Kennedy (ahora, van tres), de acuerdo con información policial.

La Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), lidera la identificación de la víctima y la investigación para determinar a los responsables.

La secuencia de casos similares comenzó el 28 de febrero, cuando cámaras captaron a varias personas abandonando un cuerpo en las calles de Kennedy.

Otros dos hechos recientes ocurrieron en Hayuelos (occidente) el 4 de marzo —con un cuerpo desmembrado— y en el barrio La Favorita (centro) el 16 de marzo.

Un cuerpo sin vida fue abandonado en una calle del sur de Bogotá por cuatro personas que descendieron de un vehículo y se alejaron sin ser identificadas, según registraron las cámaras de seguridad de la zona - crédito captura de pantalla Citytv

Los repetidos hallazgos de cuerpos abandonados han intensificado las alertas en materia de seguridad en la capital colombiana, pese a que las cifras oficiales presentadas por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a mediados de enero de 2026, destacaron la reducción en 9 de 11 delitos de alto impacto disminuyeron en 2025.

Mientras que en los primeros dos meses de 2026, basado en cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), luego de comparar el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, “se registran reducciones importantes en homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos”, destacó la Alcaldía Mayor en un comunicado oficial.