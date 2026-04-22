Celsia comenzó recompra de acciones por $150.000 millones: así funciona y quiénes pueden participar

La estrategia de Celsia combina la recompra de acciones y un aumento de dividendos por $364.000 millones para crear valor al accionista y consolidar su posición en el mercado. (Celsia)

En un contexto de mayor competencia por atraer y retener inversionistas, la energética Celsia, del Grupo Argos, ya puso en marcha su programa extraordinario de recompra de acciones por hasta $150.000 millones, con el que busca retribuir a sus accionistas, mejorar la liquidez del título y enviar una señal de confianza al mercado.

La compañía prevé readquirir cerca de 16.6 millones de acciones, lo que representa el 1.6% del total en circulación, a un precio fijo de $9.002 por acción, superior al vigente en el mercado.

El objetivo principal de esta recompra es permitir que todos los accionistas, independientemente del tamaño de su participación, puedan vender acciones en condiciones equitativas y transparentes. El procedimiento se realizará entre el 13 y el 24 de abril de 2026, y garantiza que cada inversor tenga la opción de transferir hasta el 1.6% de su portafolio, facilitando tanto la participación de grandes como de pequeños inversionistas del mercado de valores colombiano.

Celsia lanza un programa de recompra de acciones por hasta $150.000 millones para fortalecer la confianza de los inversionistas. (Celsia)

¿Cómo funciona el programa de recompra de acciones?

Más de 32.000 accionistas podrán participar presentando sus ofertas a través de su comisionista de bolsa. Si las solicitudes superan el límite establecido, se organizarán rondas adicionales que darán prioridad a los accionistas minoritarios para asegurar mayor inclusión.

El monto por acción se definió tras valoraciones de terceros independientes para que la propuesta resulte atractiva y justa. Adicionalmente, Celsia ha habilitado canales como el correo inversionistas@celsia.com y sitio web, donde los interesados pueden obtener información y asesoría durante el proceso.

Celsia garantiza transparencia y asesoría durante el proceso de recompra con canales como correo electrónico y sitio web para inversionistas.(Celsia)

Estrategia de retorno y fortalecimiento de la relación con inversionistas

Ricardo Sierra, líder de la compañía, explicó que esta medida responde a una política de largo plazo orientada a optimizar el capital y fortalecer el vínculo con los inversionistas.

“Esta propuesta de readquisición es un mecanismo eficiente para todos los accionistas. Al recomprar las acciones a $9.002 cada una, estamos enviando un mensaje claro sobre lo que realmente vale la compañía y nuestra visión de largo plazo”, manifestó Sierra.

La recompra de acciones se suma a la reciente aprobación, en la Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 2026, de una distribución de dividendos por más de $364.000 millones.

Celsia priorizará a los accionistas minoritarios mediante rondas adicionales en caso de que las solicitudes superen el límite establecido. (Celsia)

Este monto representa un aumento equivalente al IPC más dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Así, la estrategia de retorno al accionista combina tanto el pago de dividendos como la recompra extraordinaria, consolidando el compromiso de Celsia con la creación de valor y el fortalecimiento de la confianza del mercado.

Con estas acciones, Celsia refuerza su enfoque en la eficiencia financiera y busca consolidar su posición ante los inversionistas, ofreciendo alternativas claras y transparentes para quienes son parte de su capital.