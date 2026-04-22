Colombia

Celsia comenzó recompra de acciones por $150.000 millones: así funciona y quiénes pueden participar

Hasta el 24 de abril estará abierta la recompra extraordinaria de acciones, que permitirá a los inversionistas vender parte de sus títulos a $9.002

Guardar
La recompra de acciones de Celsia busca proporcionar condiciones equitativas y transparentes para grandes y pequeños inversionistas.
La estrategia de Celsia combina la recompra de acciones y un aumento de dividendos por $364.000 millones para crear valor al accionista y consolidar su posición en el mercado. (Celsia)

En un contexto de mayor competencia por atraer y retener inversionistas, la energética Celsia, del Grupo Argos, ya puso en marcha su programa extraordinario de recompra de acciones por hasta $150.000 millones, con el que busca retribuir a sus accionistas, mejorar la liquidez del título y enviar una señal de confianza al mercado.

La compañía prevé readquirir cerca de 16.6 millones de acciones, lo que representa el 1.6% del total en circulación, a un precio fijo de $9.002 por acción, superior al vigente en el mercado.

El objetivo principal de esta recompra es permitir que todos los accionistas, independientemente del tamaño de su participación, puedan vender acciones en condiciones equitativas y transparentes. El procedimiento se realizará entre el 13 y el 24 de abril de 2026, y garantiza que cada inversor tenga la opción de transferir hasta el 1.6% de su portafolio, facilitando tanto la participación de grandes como de pequeños inversionistas del mercado de valores colombiano.

Celsia lanza un programa de recompra de acciones por hasta $150.000 millones para fortalecer la confianza de los inversionistas.
Celsia lanza un programa de recompra de acciones por hasta $150.000 millones para fortalecer la confianza de los inversionistas. (Celsia)

¿Cómo funciona el programa de recompra de acciones?

Más de 32.000 accionistas podrán participar presentando sus ofertas a través de su comisionista de bolsa. Si las solicitudes superan el límite establecido, se organizarán rondas adicionales que darán prioridad a los accionistas minoritarios para asegurar mayor inclusión.

El monto por acción se definió tras valoraciones de terceros independientes para que la propuesta resulte atractiva y justa. Adicionalmente, Celsia ha habilitado canales como el correo inversionistas@celsia.com y sitio web, donde los interesados pueden obtener información y asesoría durante el proceso.

Celsia lanza un programa de recompra de acciones por hasta $150.000 millones para fortalecer la confianza de los inversionistas.
Celsia garantiza transparencia y asesoría durante el proceso de recompra con canales como correo electrónico y sitio web para inversionistas.(Celsia)

Estrategia de retorno y fortalecimiento de la relación con inversionistas

Ricardo Sierra, líder de la compañía, explicó que esta medida responde a una política de largo plazo orientada a optimizar el capital y fortalecer el vínculo con los inversionistas.

“Esta propuesta de readquisición es un mecanismo eficiente para todos los accionistas. Al recomprar las acciones a $9.002 cada una, estamos enviando un mensaje claro sobre lo que realmente vale la compañía y nuestra visión de largo plazo”, manifestó Sierra.

La recompra de acciones se suma a la reciente aprobación, en la Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 2026, de una distribución de dividendos por más de $364.000 millones.

Celsia priorizará a los accionistas minoritarios mediante rondas adicionales en caso de que las solicitudes superen el límite establecido.
Celsia priorizará a los accionistas minoritarios mediante rondas adicionales en caso de que las solicitudes superen el límite establecido. (Celsia)

Este monto representa un aumento equivalente al IPC más dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Así, la estrategia de retorno al accionista combina tanto el pago de dividendos como la recompra extraordinaria, consolidando el compromiso de Celsia con la creación de valor y el fortalecimiento de la confianza del mercado.

Con estas acciones, Celsia refuerza su enfoque en la eficiencia financiera y busca consolidar su posición ante los inversionistas, ofreciendo alternativas claras y transparentes para quienes son parte de su capital.

Temas Relacionados

Recompra de accionesCelsiaPlazo recompraNegociosGrupo ArgosAsamblea accionistasColombia-Noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Compañera de clase de Laura Andrea Quintero, estudiante que murió en la Universidad Sergio Arboleda, reveló nuevos detalles del caso

El dolor vivido por docentes y familiares llevó a la comunidad a organizar homenajes, abrir nuevos canales de ayuda y poner en debate los sistemas de acompañamiento emocional

Compañera de clase de Laura Andrea Quintero, estudiante que murió en la Universidad Sergio Arboleda, reveló nuevos detalles del caso

Abelardo de la Espriella arremetió contra el Gobierno Petro y prometió “destapar todas sus porquerías” tras denuncias reveladas por Angie Rodríguez

Las declaraciones de la directora del Fondo de Adaptación provocaron un nuevo choque político y activaron llamados a investigar posibles irregularidades dentro de la administración nacional

Abelardo de la Espriella arremetió contra el Gobierno Petro y prometió “destapar todas sus porquerías” tras denuncias reveladas por Angie Rodríguez

Mafe Carrascal advirtió sobre la presunta influencia del Gobierno de Ecuador en elecciones colombianas: “Coinciden con discursos del uribismo”

La representante del Pacto Histórico aseguró que la estrategia de responsabilizar a Colombia por la inseguridad beneficia intereses políticos en ambos países

Mafe Carrascal advirtió sobre la presunta influencia del Gobierno de Ecuador en elecciones colombianas: “Coinciden con discursos del uribismo”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

En el listado de las 36 fechas anunciadas para la gira no aparece la ciudad natal de la cantante. Por eso, esta exclusión tuvo una rápida repercusión en redes sociales

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Aida Victoria Merlano le ‘cantó la tabla’ a La Blanquita por querer “robar protagonismo” en ‘La mansión VIP’

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Esta es la versión oficial de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque con arma blanca que dejó tres muertos: “Hey, los están apuñalando”

Enfrentamiento entre ‘influencers’, Nicolás Arrieta criticó a Camilo Cifuentes por monetizar su contenido: “A usted le gusta la porno miseria”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”

Rival del Bayern Múnich puso en duda los números de Luis Díaz y desató polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán