Angie Rodríguez denunció amenazas de muerte en su contra tras ‘prender el ventilador’ en el Gobierno Petro: “Pidiendo a gritos que me protejan”

Angie Lizeth Rodríguez aseguró que mantiene un esquema de seguridad limitado pese a amenazas en su contra - crédito @DapreCol/X

En medio de las polémicas declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, que otrora fue la mano derecha de Gustavo Petro, la actual directora del Fondo Adaptación denunció que teme por su vida.

Rodríguez declaró que tanto su seguridad como la de su hijo se encuentran en riesgo, al punto que se ha visto obligada a cambiar de residencia y mantener a sus padres ocultos en el sur de la ciudad.

En medio de un entrevista otorgada a Caracol Radio, la funcionaria afirmó haber recibido amenazas directas tras denunciar supuestas irregularidades que implican a Carlos Carrillo, Raúl Moreno y la existencia de “misiones secretas” con el ELN vinculadas a Juliana Guerrero.

En sus palabras, “hay extorsión, amenaza y constreñimiento”, y relató que su situación de indefensión la llevó a solicitar protección a las autoridades y al Gobierno nacional, sin obtener respuesta satisfactoria.

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, denuncia amenazas contra su vida y la de su hijo tras revelar presuntas irregularidades dentro del Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Aquí no solamente hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. Yo he estado en un estado de indefensión total, con una seguridad limitada, precaria, literal, a gritos pidiendo que me protejan. Para nadie es un secreto que lo que pasó en la casa de mis padres fue un tema de amedrentamiento muy fuerte y al no ver resultados no es fácil hablar”, señaló Rodriguez al medio radial.

Según su testimonio, un supuesto espía la grabó y tomó fotografías para recopilar información que sería entregada a miembros del Gobierno. La exfuncionaria señaló a Carlos Carrillo, Raúl Moreno yJuliana Guerrero como personas mencionadas insistentemente por el presunto extorsionador.

“Hay otra cosa, obviamente es el tema de mi hijo. Hay un extorsionista que me empieza a enviar mensajes. Son varios, esto ya tiene conocimiento integral las autoridades, competentes, todo, porque yo entregué hasta lo que yo respondía, hasta mis audios, porque estaba muy atemorizada”, señaló Rodríguez a Caracol Radio.

La también exdirectora del Fondo de Adaptación relató que el agresor le exigió “20 de los grandes” para cesar el hostigamiento, y que el individuo decía actuar en coordinación con altos funcionarios.

Rodríguez sostiene que recibió solicitudes de pago por parte de un extorsionista para cesar el hostigamiento y que este actuaba en coordinación con altos funcionarios - crédito imagen lustrativa Infobae

Rodríguez entregó a las autoridades los mensajes, chats y audios relacionados, afirmando que su miedo la llevó a considerar la propuesta ante la falta de respuestas de la Unidad Nacional de Protección.

La exfuncionaria aclaró que su denuncia sobre presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero habría sido el punto de inflexión que intensificó las amenazas. “Mi pecado, por llamarlo de alguna manera, aunque no fue pecado, porque siento que hice lo correcto, es cuando yo digo que ella tiene títulos falsos”, señaló al medio radial.

Rodríguez explicó que, debido a la gravedad de las amenazas, ha tenido que cambiar de residencia y mantener a sus padres ocultos en Bogotá, además del pago de la millonaria extorsión. Expresó que la UNP no respondió a sus denuncias, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad y la llevó a temer un ataque directo.

En su relato, la exdirectora afirma que el espía le confesó ser parte de una conspiración para obtener información en su contra. El supuesto extorsionador la habría presionado durante todo un día, reiterando que los datos serían entregados a Carrillo y Guerrero, lo que agravó el temor de Rodríguez y la llevó a buscar apoyo inmediato en sus asesores, a quienes mostró la evidencia en su teléfono.

La exfuncionaria vincula la intensificación de las amenazas a su denuncia sobre presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero - crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram

La funcionaria insiste en que la campaña de amedrentamiento es “premeditada” y “sistemática”, impidiéndole desarrollar su labor pública y afectando la tranquilidad de su entorno familiar. Según Rodríguez, la situación la obligó a actuar con urgencia y a rodearse de personas de confianza para compartir su preocupación y las pruebas del acoso.

“Mis papás están en una condición de desprotección total. Yo los tengo literalmente escondidos en el sur de Bogotá porque es que la UNP no acató las denuncias que yo hice. Entonces a mí se me vino todo. Yo dije, van a hacer algo, van a hacer algo y fue por eso, por miedo”, comentó la exdirectora a Caracol Radio.

Las autoridades, asegura Rodríguez, ya disponen de los materiales entregados, pero hasta el momento no ha sentido una protección efectiva. La exfuncionaria concluyó que la gravedad de las amenazas la llevó a buscar ayuda en los medios de comunicación y a realizar un llamado directo al presidente para que intervenga en su caso.