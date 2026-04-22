Colombia

El Clan del Golfo afirmó que no intervendrá en las elecciones presidenciales de 2026 y mencionó a tres aspirantes opcionados

El grupo armado aseguró que no respalda a ningún candidato para las elecciones del presente año, pidió que el voto sea libre de presiones y señaló que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia están entre los nombres con mayor opción en la contienda

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Clan del Golfo
El Ejército Gaitanista de Colombia aseguró en un comunicado que no respaldará a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2026- crédito Colprensa

A seis semanas de la primera vuelta presidencial de 2026, el Clan del Golfo (también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-), publicó un comunicado en el que aseguró que no respaldará a ningún candidato en la contienda por la sucesión del presidente Gustavo Petro y afirmó que “permitirá” el desarrollo de actividades proselitistas en las zonas donde tiene presencia.

En el documento, fechado el 20 de abril de 2026 en “Montañas de Colombia”, el grupo armado señaló que “en seis semanas se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que busca mediante el sufragio universal al sucesor del actual presidente, señor Gustavo Petro Urrego”.

A partir de ese contexto, el EGC sostuvo que no apoyará a ninguno de los aspirantes presidenciales. Según el comunicado, “es necesario expresar que el Ejército Gaitanista de Colombia no apoya a ninguno de los candidatos que se han presentado buscando el apoyo de los ciudadanos”.

La organización argumentó que una eventual participación directa en el proceso electoral iría en contra de su propia posición frente a las elecciones. “Como agrupación armada nunca hemos participado de los certámenes electorales, porque de esa manera se desnaturalizaría la expresión de las gentes, que se sentirían intimidados y forzados a emitir su voto por una persona en particular”, indicó.

El comunicado fue divulgado a seis semanas de la primera vuelta presidencial y pidió a los ciudadanos votar “libre de presiones”- crédito Clan del Golfo
El comunicado fue divulgado a seis semanas de la primera vuelta presidencial y pidió a los ciudadanos votar “libre de presiones”- crédito Clan del Golfo

Aunque negó respaldos políticos, el grupo criminal mencionó de manera directa a tres figuras que, según su lectura, aparecen como los candidatos con mayores opciones. En el punto tres del comunicado afirmó que “los tres candidatos más opcionados, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, si bien representan intereses diferentes, son personas que pueden asumir el reto que implica liderar el país desde la presidencia de la República”.

La referencia llamó la atención porque el documento no hace mención a otros sectores políticos ni a más nombres dentro de la contienda presidencial, sino que se concentra únicamente en esos tres aspirantes, a quienes describe como personas con capacidad para enfrentar “la solución de nuestros muy urgentes problemas”.

Clan del Golfo
El grupo armado afirmó que en las zonas donde tiene presencia todos los candidatos podrán realizar actividades proselitistas sin restricciones- crédito Colprensa

El EGC también expuso su visión sobre el sistema político y la participación ciudadana. En el texto aseguró que cree en un sistema en el que “los ciudadanos eligen sus representantes”, siempre que quienes resulten elegidos actúen “bajo principios de transparencia, legitimidad y rendición de cuentas sobre sus realizaciones”.

Además, planteó la necesidad de avanzar hacia una “democracia participativa”, en la que “la opinión de una ciudadanía informada y deliberante, sea tenida en cuenta para tomar las decisiones que nos afectan a todos”.

En el quinto punto del comunicado, la estructura armada hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas sin presiones y escoger al candidato que considere más conveniente. “Extendemos una esperanzada invitación a todos los ciudadanos para que depositen su voto libre de presiones, eligiendo a quien tenga las mejores propuestas para el país”, señaló.

También añadió que ese eventual gobierno debería beneficiar “especialmente a las clases populares que se han quedado en el olvido, y que solo son buscadas cuando se necesita su voto”.

Clan del Golfo
En su pronunciamiento, el EGC mencionó a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como los aspirantes más opcionados- crédito Colprensa

Otro de los apartados más sensibles del pronunciamiento fue la afirmación de que en los territorios donde el grupo tiene presencia no habrá restricciones para la actividad política de los aspirantes presidenciales. Según el EGC, “todos los candidatos tienen las garantías necesarias para adelantar su acción proselitista, sin ningún condicionamiento de ideología o color político”.

Con esa afirmación, el grupo aseguró que espera “una gran participación popular” para que quien resulte elegido cuente con la legitimidad suficiente para adelantar un programa de gobierno “a favor de la Colombia profunda”.

El comunicado fue firmado por el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia y se divulgó en medio del inicio de la recta final hacia la primera vuelta presidencial.

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