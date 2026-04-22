Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado con una multa de $100 millones por la Superintendencia de Sociedades por desacatar órdenes

Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado por Supersociedades por desacatar órdenes -crédito Leonardo Castro/Colprensa

La Superintendencia de Sociedades ratificó una sanción de $100 millones contra Álvaro de Jesús López Bedoya, por su gestión al frente del Deportivo Pereira F.C. S.A. en reorganización, tras comprobar que incumplió órdenes clave del ente de control sobre manejo contable y su propia participación en decisiones administrativas.

La medida quedó en firme luego de que la entidad desestimó los recursos interpuestos por el directivo, al considerar insuficientes sus argumentos.

La resolución afecta directamente a una de las figuras más visibles del club, conocido en todo el país por su trayectoria en el fútbol profesional colombiano. El proceso ocurre en el marco de la vigilancia especial sobre Deportivo Pereira F.C. S.A., sociedad actualmente bajo régimen de reorganización supervisada por el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Sociedades.

Las órdenes desacatadas por López Bedoya respondían a irregularidades en la rendición y manejo de la información financiera del club.

Supersociedades sancionó a directivo de Deportivo Pereira - crédito Superintendencia de Sociedades

La decisión detalla que se le instruyó expresamente que debía abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor de los derechos deportivos de trece jugadores que, a 31 de diciembre de 2022, no pertenecían formalmente a la sociedad. Esos derechos habían sido registrados por una cifra exacta de $9.573.247.868, lo que representaba un movimiento contable sin respaldo en la tenencia efectiva de esos activos.

Además, el organismo de control había prohibido a López Bedoya votar en decisiones que comprometieran directamente su propia gestión, una salvaguarda básica en la administración empresarial bajo vigilancia.

La Superintendencia consideró que el directivo ignoró estos lineamientos, argumentando: “Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”.

La sanción, por $100 millones había sido impuesta en diciembre de 2025. El representante legal presentó recursos de reposición y apelación, pero la Superintendencia de Sociedades señaló que tras un análisis detallado los alegatos no desvirtuaban el fondo de las infracciones constatadas.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron las instalaciones del Deportivo Pereira- crédito Ministerio del Trabajo

Deportivo Pereira arremetió contra Acolfutpro y un medio por versiones de liquidación

El Deportivo Pereira atraviesa una crisis compleja que pone en duda tanto su continuidad en la primera división del fútbol colombiano como su propia existencia institucional. Circulan versiones sobre una posible liquidación del club, que la dirigencia —encabezada por el presidente Álvaro López— rechaza de manera categórica.

López envió una carta pública a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y al portal Pereira En Vivo, acusando a ambos de divulgar datos erróneos y escenarios alarmistas sobre el futuro de la entidad, y advirtiendo que estas informaciones afectan la imagen y el valor del club, dificultando las negociaciones para superar la crisis.

Actualmente, Deportivo Pereira ocupa el último lugar en la Liga BetPlay con siete puntos, situación deportiva que se suma a problemas de índole legal, económica y logística. El club enfrenta atrasos en el pago de salarios, sanciones de la FIFA que impiden nuevas incorporaciones y la necesidad de disputar sus partidos como local fuera de su estadio, debido a obras de remodelación.

La carta del presidente del Deportivo Pereira, Álvaro López, contra Acolfutpro y un medio de comunicación - crédito Deportivo Pereira

La respuesta de López surge tras una advertencia pública de Acolfutpro, que señaló la posibilidad de una inminente liquidación si no se logra un acuerdo con los acreedores antes del 18 de mayo.

López desmiente que el club esté al borde del cierre y sostiene que el proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades busca precisamente evitar la liquidación, ordenando las deudas y resguardando el patrimonio. El presidente critica también la utilización mediática de imágenes de jugadores para ilustrar un escenario de quiebra, calificando esa práctica como un acto de desinformación.

Desde fines de 2025, el club ha sido objeto de un proceso administrativo por parte del Ministerio del Deporte debido al incumplimiento de pagos, lo que motivó su acogimiento a la ley de reorganización empresarial. López desafía a quienes difunden rumores de liquidación a presentar documentos oficiales que lo respalden, reclamando mayor rigor y precisión en la cobertura mediática.

El directivo sostiene que sólo los procedimientos legales podrán definir el futuro institucional de Deportivo Pereira, y llama a medios y gremios a actuar con responsabilidad para no agravar la crisis con información sin sustento.