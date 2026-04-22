Juan Daniel Oviedo contestó a Iván Cepeda por cerrar puertas en los debates a candidatos distintos a la centro derecha: “Lleva meses sin salir del cascarón”

Juan Daniel Oviedo criticó a Iván Cepeda por limitar el debate electoral a la centroderecha - crédito Colprensa

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cerró este martes 21 de abril de 2026 la posibilidad de debatir con aspirantes diferentes a los representantes de la centro derecha, una decisión que generó controversia en el escenario político colombiano.

La noticia principal reside en la negativa expresa de Cepeda a participar en debates con candidatos ajenos a lo que él denomina la “extrema derecha”, postura que detalló durante una entrevista concedida a Blu Radio. Cepeda fue enfático al afirmar que solo aceptará confrontaciones públicas con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate, en este caso, son con los candidatos de la extrema derecha”, puntualizó el senador. Agregó que el resto de los aspirantes podrán mantener conversaciones o diálogos, pero el debate formal será únicamente con quienes representan, en sus palabras, “una visión radicalmente distinta del país”.

El militante del Pacto Histórico argumentó que la ciudadanía necesita observar “dos posiciones claramente opuestas” en la contienda electoral. Describió su enfoque como “la posición de lo social, de seguir por el camino, de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales”.

Contrastó esa perspectiva con la de sus contrincantes, a quienes atribuyó una postura “neoliberal, de seguir en la concentración de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia”.

El senador sostuvo que “la ciudadanía tiene el derecho a conocer claramente las propuestas y a confrontarlas en un debate con los dos candidatos de la extrema derecha”.

En ese sentido, descartó cualquier impedimento para que otros postulantes organicen sus propios encuentros: “Los candidatos pueden debatir como quieran. Nadie les está impidiendo nada”, aseguró Cepeda en medio del diálogo radial.

El legislador también subrayó que su decisión responde a un marco de respeto institucional. “Yo ya he fijado las reglas claramente y mi posición”, enfatizó, antes de pedir paciencia a quienes han manifestado inconformidad con su postura.

“Veo a alguien o algunos un poquito exaltados, gritando. Esto no va a ser a la brava ni a las malas. No es mi estilo”, expresó en la entrevist. Insistió en buscar un ambiente de tranquilidad para que el debate se desarrolle “de la mejor forma”.

La posición de Cepeda generó respuestas inmediatas. Uno de los pronunciamientos más destacados provino de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien utilizó la red social X para cuestionar la decisión.

Oviedo escribió: “En Colombia los debates los organiza la prensa, la academia, la ciudadanía. No los candidatos”. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) agregó que “a @petrogustavo hay que reconocerle algo: en 2022 debatió con todos. Sin condiciones. Sin escoger contrincantes”.

Oviedo criticó el cambio de reglas y la falta de apertura manifestada por Cepeda en los últimos meses: “Cepeda lleva meses sin poder salir del cascarón. Y cuando decide hacer el trabajo que le corresponde, cambia y acomoda las reglas. Eso ya es un mensaje. Los debates no se negocian. Se hacen”.