Niño colombiano que terminó herido tras el tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México, viajó con su familia para celebrar un cumpleaños: esto dijo su papá

Dayana Paola Castro Calderón y su hijo Gerónimo González Castro sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a hospitales especializados - crédito AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Trece personas resultaron heridas tras un ataque a tiros en las pirámides de Teotihuacán, en México, en la tarde del lunes 20 de abril, cuando Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, disparó contra turistas presentes en el sitio arqueológico.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, entre los heridos se encuentran tres ciudadanos colombianos. Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, quien fue alcanzada por disparos en la rótula izquierda y el glúteo derecho, y su hijo, Gerónimo González Castro, de 6 años, quien recibió dos balazos en la tibia y peroné derechos.

Los datos oficiales indicaron que ambos fueron ingresados inicialmente al Hospital General de Axapusco y luego transferidos al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca, mientras que Luisa Fernanda Puentes Alzate, de 22 años, la otra colombiana herida, permanece en Axapusco a raíz de lesiones músculo-esqueléticas.

El informe oficial indica que de los 13 heridos, ocho ya recibieron el alta y cinco siguen hospitalizados. Según la entidad, el Gobierno de México mantiene contacto continuado con familiares y embajadas de las víctimas.

Iván González, padre del menor herido, planea viajar a México para encargarse personalmente de la recuperación de su familia tras el tiroteo - crédito Barack/REUTERS

El padre del menor, Iván González, relató al canal regional Citytv que su familia había viajado a México para celebrar el cumpleaños de la madre del niño. “Ella es una berraca porque ella prácticamente salvó a mi hijo. Después de la primera ráfaga lo que tengo entendido es que ella cubrió a mi hijo”, expresó González, al destacar la reacción de Dayana Paola ante los disparos.

Según el testimonio del padre Gerónimo, la familia tenía planeado recorrer varios puntos de la Ciudad de México y otras regiones, sin imaginar que serían protagonistas de un hecho violento.

El hombre detalló que, tras el incidente, pudo comunicarse con sus familiares y supo que ambos se encontraban en recuperación. Además, anunció que viajará a México en los próximos días para acompañarlos personalmente durante la recuperación.

De igual manera, Iván González contó a Noticias RCN el momento que recibió la noticia: “Me decía que me calmara, que había pasado algo. Fue cuando me contó que donde estaban, en las pirámides, había sucedido un atentado”.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Hasta el momento, ocho de los trece heridos han sido dados de alta. Los otros cinco permanecen hospitalizados, según el más reciente informe oficial. El Gobierno mexicano aseguró que mantiene contacto directo con las familias de las víctimas, tanto dentro del país como en el extranjero, y colabora con embajadas y servicios consulares.

¿Quién es el autor del tiroteo?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el responsable del ataque en Teotihuacán, un hombre de 27 años, actuó de manera individual y con una preparación minuciosa. Los primeros análisis señalan que presentaba indicios claros de una alteración psicológica o psiquiátrica severa.

El fiscal general José Luis Cervantes Martínez aclaró ante los medios: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”. La declaración subraya la ausencia de motivaciones convencionales y la posible influencia de un trastorno mental en la conducta del agresor.

Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

La investigación permitió reconstruir parte del trayecto del agresor: viajó específicamente el domingo desde Guerrero con la intención de perpetrar el ataque. Entre las pruebas recabadas, destaca la localización de una mochila en el sitio del tiroteo. Dentro de ella se encontró una pistola de fabricación estadounidense, un cuchillo y 52 cartuchos útiles de calibre 38.

Las autoridades detectaron una obsesión del atacante con episodios internacionales de violencia masiva, especialmente aquellos sucedidos fuera de México. En el registro de sus pertenencias, la policía localizó literatura, imágenes y manuscritos relacionados con la masacre de Columbine del 20 de abril de 1999, un hecho que marcó un precedente en la historia de este tipo de ataques.

Durante el ataque, testigos escucharon cómo el individuo hacía referencia tanto a la masacre de Columbine como a los sacrificios humanos practicados por culturas prehispánicas, mientras amenazaba a los turistas en la cima de la pirámide de la Luna. El hombre llegó a Teotihuacán procedente de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y hasta hace ocho años residió en un barrio popular de la Ciudad de México.