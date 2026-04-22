Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen

La Fiscalía sostiene que González facilitó la fuga del menor de edad señalado como autor material del crimen contra Uribe Turbay - crédito Captura de Video Más Allá Del Silencio/Colprensa

Diez meses después del ataque sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay, se siguen conociendo detalles sobre la ejecución del plan macabro que acabaron con la vida del precandidato presidencial del Centro Democrático.

Mientras que las investigaciones siguen su curso por parte de las autoridades, uno de los presuntos implicados en el magnicidio dio su versión frente a su papel en el ataque contra el dirigente político.

El turno fue para Cristian Camilo González Ardila, señalado como el motociclista que habría llevado al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay, que realizaba un acto público el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá).

El hombre, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue entrevistado por el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, donde introdujo elementos inéditos sobre la preparación y ejecución del atentado, así como tensiones entre sus dichos y la hipótesis oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, el hoy procesado detalló cómo Hélder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, lo contactó para participar en el plan criminal.Sin embargo, insistió en que nunca recibió detalles claros ni sobre la víctima ni sobre la naturaleza del encargo, limitándose a cumplir instrucciones vagas y a realizar actos rutinarios dentro de su historial delictivo.

“Él solo me decía que iba a hacer un trabajo… pero nunca me dijo a quién ni qué iban a hacer”, declaró al programa digital.

Previo al atentado

El principio organizador detrás del crimen retrocede varios meses antes del ataque. Según el relato de González a Más allá del Silencio, existió un plan inicial para emplear explosivos contra las camionetas blindadas en las que se movilizaba Miguel Uribe; sin embargo, este método fue descartado por errores logísticos y la elevada probabilidad de ser detectados por las autoridades.

En la semana previa al asesinato, sostuvo que se consolidó la decisión de emplear a un menor de edad como autor material de los disparos, una táctica recurrente utilizada por organizaciones criminales para intentar eludir la responsabilidad penal plena. González recordó que en una videollamada le indicaron: “Me dice que le busque un menor (…) que tiene que ser un menor”, instrucción que acompañó de advertencias sobre el alto riesgo de la acción.

Durante el atentado

La Fiscalía mantiene la hipótesis de que González debía facilitar la huida del menor de edad —identificado como el autor material de los disparos— y señala contundentemente su responsabilidad operativa.

No obstante, González sostuvo que el día del atentado llegó al parque El Golfito horas después de los hechos y se encontró con la confusión, las sirenas y los heridos ya presentes. “Yo llegué cuando todo ya había pasado. Cuando llego, ya veo todo lleno de gente, gritando… yo no sabía qué estaba pasando”, relató.

Incluso afirmó haber intentado auxiliar en el traslado de los heridos dando aviso a las ambulancias, una acción que, en su opinión, contradiría su supuesta implicación directa en el escenario del crimen.

Frente al transcurso de su proceso judicial, González denunció intimidaciones por parte del fiscal del caso. “El fiscal me asustó (…) me dijo que si no contaba algo que él no supiera, me mandaba preso”, indicó.