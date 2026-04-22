Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen

El hoy detenido resalta debilidades en los esquemas de seguridad y expone la sofisticación de las redes delictivas detrás del asesinato, además de señalar presuntas presiones en el proceso de investigación

Guardar
La Fiscalía sostiene que González facilitó la fuga del menor de edad señalado como autor material del crimen contra Uribe Turbay - crédito Captura de Video Más Allá Del Silencio/Colprensa
La Fiscalía sostiene que González facilitó la fuga del menor de edad señalado como autor material del crimen contra Uribe Turbay - crédito Captura de Video Más Allá Del Silencio/Colprensa

Diez meses después del ataque sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay, se siguen conociendo detalles sobre la ejecución del plan macabro que acabaron con la vida del precandidato presidencial del Centro Democrático.

Mientras que las investigaciones siguen su curso por parte de las autoridades, uno de los presuntos implicados en el magnicidio dio su versión frente a su papel en el ataque contra el dirigente político.

El turno fue para Cristian Camilo González Ardila, señalado como el motociclista que habría llevado al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay, que realizaba un acto público el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá).

El hombre, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue entrevistado por el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, donde introdujo elementos inéditos sobre la preparación y ejecución del atentado, así como tensiones entre sus dichos y la hipótesis oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, el hoy procesado detalló cómo Hélder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, lo contactó para participar en el plan criminal.Sin embargo, insistió en que nunca recibió detalles claros ni sobre la víctima ni sobre la naturaleza del encargo, limitándose a cumplir instrucciones vagas y a realizar actos rutinarios dentro de su historial delictivo.

“Él solo me decía que iba a hacer un trabajo… pero nunca me dijo a quién ni qué iban a hacer”, declaró al programa digital.

Previo al atentado

El principio organizador detrás del crimen retrocede varios meses antes del ataque. Según el relato de González a Más allá del Silencio, existió un plan inicial para emplear explosivos contra las camionetas blindadas en las que se movilizaba Miguel Uribe; sin embargo, este método fue descartado por errores logísticos y la elevada probabilidad de ser detectados por las autoridades.

En la semana previa al asesinato, sostuvo que se consolidó la decisión de emplear a un menor de edad como autor material de los disparos, una táctica recurrente utilizada por organizaciones criminales para intentar eludir la responsabilidad penal plena. González recordó que en una videollamada le indicaron: “Me dice que le busque un menor (…) que tiene que ser un menor”, instrucción que acompañó de advertencias sobre el alto riesgo de la acción.

Durante el atentado

La Fiscalía mantiene la hipótesis de que González debía facilitar la huida del menor de edad —identificado como el autor material de los disparos— y señala contundentemente su responsabilidad operativa.

No obstante, González sostuvo que el día del atentado llegó al parque El Golfito horas después de los hechos y se encontró con la confusión, las sirenas y los heridos ya presentes. “Yo llegué cuando todo ya había pasado. Cuando llego, ya veo todo lleno de gente, gritando… yo no sabía qué estaba pasando”, relató.

Incluso afirmó haber intentado auxiliar en el traslado de los heridos dando aviso a las ambulancias, una acción que, en su opinión, contradiría su supuesta implicación directa en el escenario del crimen.

Frente al transcurso de su proceso judicial, González denunció intimidaciones por parte del fiscal del caso. “El fiscal me asustó (…) me dijo que si no contaba algo que él no supiera, me mandaba preso”, indicó.

Temas Relacionados

Miguel UribeMagnicidio Miguel UribeCristian Camilo González ArdilaMotociclista Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado con una multa de $100 millones por la Superintendencia de Sociedades por desacatar órdenes

Las órdenes desacatadas por Álvaro de Jesú López Bedoya respondían a irregularidades en la rendición y manejo de la información financiera del club

Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado con una multa de $100 millones por la Superintendencia de Sociedades por desacatar órdenes

Abogado penalista analizó el ataque en el set de grabación de ‘Sin senos no hay paraíso’ y explicó en qué consiste la legitima defensa

Santiago Trespalacios detalló las “circunstancias específicas y excepcionales” en las que podría aplicar el uso de la legítima defensa, luego del ataque que se presentó la tarde del sábado 18 de abril de 2026 en el centro de Bogotá

Abogado penalista analizó el ataque en el set de grabación de ‘Sin senos no hay paraíso’ y explicó en qué consiste la legitima defensa

Juan Daniel Oviedo contestó a Iván Cepeda por cerrar puertas en los debates a candidatos distintos a la centro derecha: “Lleva meses sin salir del cascarón”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia acusó al candidato presidencial del Pacto Histórico de acomodar las reglas para evitar confrontaciones amplias

Juan Daniel Oviedo contestó a Iván Cepeda por cerrar puertas en los debates a candidatos distintos a la centro derecha: “Lleva meses sin salir del cascarón”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

El historial de la jueza que otorgó la libertad a Carlos Mattos: también liberó a ‘La Gata’ y a presunto homicida de reconocido periodista

Carmen Luisa Terán Suárez enfrenta actualmente dos investigaciones disciplinarias por decisiones polémicas en casos de alto perfil, pero continúa en sus funciones judiciales mientras se aclaran las indagaciones

El historial de la jueza que otorgó la libertad a Carlos Mattos: también liberó a ‘La Gata’ y a presunto homicida de reconocido periodista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Esto dice la versión oficial de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque con arma blanca en Bogotá que dejó tres muertos

Nicolás Arrieta criticó a Camilo Cifuentes por monetizar su contenido: “A usted le gusta la porno miseria”

Karol G tendría estas dos opciones para sumar fechas en Medellín al ‘Viajando por el mundo Tour’

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Rival del Bayern Múnich duda de los números de Luis Díaz y desata polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño