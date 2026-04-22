Colombia

Compañera de clase de Laura Andrea Quintero, estudiante que murió en la Universidad Sergio Arboleda, reveló nuevos detalles del caso

El dolor vivido por docentes y familiares llevó a la comunidad a organizar homenajes, abrir nuevos canales de ayuda y poner en debate los sistemas de acompañamiento emocional

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La tragedia ocurrió en la sede de la Universidad Sergio Arboleda de Chapinero, generando pánico y alarma entre estudiantes y personal - crédito @PasaenBogota / X
La tragedia ocurrió en la sede de la Universidad Sergio Arboleda de Chapinero, generando pánico y alarma entre estudiantes y personal - crédito @PasaenBogota / X

La muerte de la estudiante Laura Andrea Quintero López, tras caer desde el sexto piso de un edificio de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, sacudió a la comunidad educativa y abrió un debate sobre el apoyo emocional en el entorno universitario.

La versión de una compañera de la joven, citada por El Tiempo, destaca que Laura Andrea Quintero López era vista como una persona alegre y colaboradora, lo que acentuó el impacto de su fallecimiento entre quienes compartieron con ella en la universidad y su familia.

“Era una joven colaboradora y muy alegre, una gran persona. A todos sus allegados nos ha tomado por sorpresa esta noticia”, afirmó la compañera de clase al medio citado.

La estudiante fallecida cursaba primer semestre de Matemáticas y era originaria del Valle del Cauca. Había asistido a clase durante apenas tres semanas. “Tan solo había asistido tres semanas a clase”, precisó una fuente vinculada a la institución, según recogió el mismo medio.

Universidad Sergio Arboleda lanza beca universitaria para gamers en Colombia - crédito Colprensa
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La misma fuente señaló, de manera extraoficial, que se mencionaba una “crisis familiar” y “dificultades en una relación sentimental” como factores que podrían haber influido en el estado emocional de la estudiante días antes del hecho.

Investigación sobre las circunstancias y causas

Las autoridades investigan los detalles en torno al caso y la Fiscalía ya mantuvo contacto con los padres de Laura Andrea Quintero López. El cuerpo permanece en Medicina Legal mientras avanzan los trámites de entrega y análisis.

Personal especializado examina los dispositivos electrónicos de la joven, como su teléfono y su computador, en busca de pruebas que permitan esclarecer los hechos. El Tiempo señaló que se revisa cuidadosamente todo aquello que ayude a reconstruir el contexto de este episodio.

Reacción de la Universidad Sergio Arboleda y apoyo a la comunidad

La Universidad Sergio Arboleda declaró duelo institucional tras la tragedia y suspendió las actividades académicas durante 24 horas. En una comunicación, las autoridades de la universidad expresaron: “Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad”.

Universidad Sergio Arboleda
El equipo especializado en orientación y acompañamiento mantiene comunicación permanente con los padres y amigos cercanos de la estudiante, según confirmaron fuentes cercanas a la universidad - crédito Universidad Sergio Arboleda

La institución activó los protocolos de atención integral para emergencias emocionales. Invitó a estudiantes, docentes y familias a recurrir a los servicios de acompañamiento psicológico y social. La representación estudiantil manifestó la intención de fortalecer las estrategias preventivas y mejorar los recursos a disposición de quienes lo requieran.

Avances de la investigación y homenajes estudiantiles

Mientras la investigación avanza, la comunidad universitaria ha organizado homenajes para recordar a Laura Andrea Quintero López. Por redes sociales y canales internos, colectivos estudiantiles hicieron una velatón para las 6:00 p.m. del martes 21 de abril.

Inicialmente, estos colectivos estudiantiles afirmaron que podría repetirse este tipo de homenajes en los próximos días. Aún se desconoce otra convocatoria.

El impacto de la pérdida impulsa reflexiones sobre la necesidad de garantizar un entorno seguro y de apoyo para los miembros del campus.

“Su partida conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un inmenso dolor. Luego del trágico hecho y de manera inmediata, desde la Universidad se activaron todos los protocolos para atender la situación y se contactaron a las autoridades competentes”, expresó la institución educativa.

Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció ante esta tragedia

Juliana Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, expresó su apoyo a la familia de la estudiante fallecida y la comunidad académica mediante un mensaje difundido públicamente. “Toda nuestra solidaridad con ellos y la comunidad educativa de la Universidad Sergio Arboleda”, afirmó Rubiano en declaraciones recogidas por El Tiempo.

La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda

La funcionaria transmitió un “abrazo a su familia y amigos en este difícil momento”, dirigiendo su mensaje desde la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, según citó el medio.

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