Colombia

Joven patinador murió tras caerse durante un entrenamiento: denuncian falta de mantenimiento en la pista

Las autoridades y organismos competentes han iniciado indagaciones tras el accidente que cobró la vida de Juan David Ruiz Ramírez durante su rutina, mientras surgen denuncias sobre deficiencias en infraestructura y protocolos médicos en el escenario

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La muerte del joven patinador Juan David Ruiz Ramírez durante un entrenamiento conmociona al deporte vallecaucano y a la ciudad de Cali - crédito X
La muerte del joven patinador Juan David Ruiz Ramírez durante un entrenamiento conmociona al deporte vallecaucano y a la ciudad de Cali - crédito X

Hay consternación en el deporte vallecaucano tras la muerte de un joven patinador durante un entrenamiento habitual la noche del martes 21 de abril de 2026 en Cali.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Juan David Ruiz Ramírez, de 14 años, quien falleció tras sufrir un accidente grave mientras practicaba en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Las primeras versiones en poder de los investigadores indican que el deportista, integrante del Club Relámpago y de la selección Valle, chocó de manera violenta con el policarbonato protector de la pista.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos para reanimarlo, el joven no sobrevivió a las graves heridas sufridas en el tórax. Según el testimonio de una persona presente en el lugar, parte del cuerpo del atleta quedó fuera de la pista como consecuencia del mal estado de los acrílicos.

La Secretaría del Deporte y Recreación de Cali solicitó información a la Liga Vallecaucana de Patinaje y enfatizó su compromiso con la seguridad en el deporte - crédito X
La Secretaría del Deporte y Recreación de Cali solicitó información a la Liga Vallecaucana de Patinaje y enfatizó su compromiso con la seguridad en el deporte - crédito X

“Estaba en un entrenamiento normal, saliendo de la curva sur, se cae, se da contra el policarbonato, el policarbonato vuela porque estaban mal puestos y cuando uno se impacta con este material uno no rebota. Más de la mitad del cuerpo quedó por fuera de la pista”, señaló un testigo del hecho en diálogo con el diario El País de Cali.

La fuente añadió que la falta de rebote del material agravó la situación y que, durante los intentos de auxilio, no fue posible sacar rápidamente al joven ni facilitar el acceso de una ambulancia.

“El joven se golpeó el tórax, lo estuvimos reanimando, intentando sacarlo de la pista y que entrara un carro para poder llevarlo al hospital por urgencias, pero nada de esto fue posible”, continuó el testigo.

Entretanto, las autoridades municipales confirmaron el inicio de investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la infraestructura del escenario.

El accidente mortal ocurrió en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde una falla en el policarbonato protector causó graves lesiones en el tórax del deportista - crédito X
El accidente mortal ocurrió en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde una falla en el policarbonato protector causó graves lesiones en el tórax del deportista - crédito X

La Secretaría del Deporte y Recreación solicitó formalmente toda la documentación pertinente a la Liga Vallecaucana de Patinaje y subrayó la importancia de esperar el dictamen oficial antes de emitir juicios o especulaciones sobre la causa del deceso.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente con la promoción de prácticas deportivas seguras, velando por el bienestar de atletas, entrenadores y todos los actores vinculados al deporte en nuestra ciudad”, señalaron desde la administración.

Por su parte, familiares de otros atletas denunciaron la falta de implementos y adaptación de los escenarios deportivos en la capital del Valle, además de la ausencia de implementos y personal médico en caso de una emergencia como la ocurrida en las últimas horas.

Incluso, uno el padre de uno de los compañeros de Juan David Ruiz denunció a El País que, en el momento del incidente, el paso exclusivo para el ingreso de ambulancias estaba bloqueado, además de que el escenario no tenía el botiquín de emergencia. “No hay los implementos médicos de primeros auxilios”, indicó el familiar.

La muerte del joven patinador Juan David Ruiz Ramírez durante un entrenamiento conmociona al deporte vallecaucano y a la ciudad de Cali - crédito X
La muerte del joven patinador Juan David Ruiz Ramírez durante un entrenamiento conmociona al deporte vallecaucano y a la ciudad de Cali - crédito X

Entretanto, el deceso de Juan David Ruiz Ramírez ha generado muestras de solidaridad y dolor en la comunidad deportiva. La Alcaldía de Cali y el Comité Ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Patinaje manifestaron sus condolencias a los familiares y allegados del joven. El secretario de Deporte y Recreación, Alexander Camacho, destacó la trayectoria y disciplina de Ruiz Ramírez, recordando que era considerado una promesa del patinaje local.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus seres queridos, en momentos tan difíciles. Asimismo, la Secretaría del Deporte y la Recreación ya solicitó la información a la Liga Vallecaucana de Patinaje que permita esclarecer los hechos que ocasionaron el deceso del joven en este lamentable suceso”, señaló el funcionario.

La noticia también ha impactado la agenda deportiva, pues se analiza la continuidad de los eventos programados, incluido un selectivo de Valle de patinaje previsto para el fin de semana. Las decisiones sobre la realización de estas actividades se esperan para el 22 de abril, a la luz de lo sucedido.

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