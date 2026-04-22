Gustavo Petro le respondió a Paloma Valencia por presunto conflicto de interés en contrato de Colpensiones: “No confunda a la opinión”

Cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Paloma Valencia aviva la polémica por el manejo de recursos pensionales y contratos con entidades financieras - créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro cuestionó abiertamente a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia tras sus denuncias sobre contratos estatales con cooperativas financieras.

En un mensaje dirigido a la congresista, Petro señaló: “Toda la Banca tiene contratos de manejo de dinero con el Estado”, y preguntó si la propuesta de Valencia era “excluir las cooperativas financieras y solo dejar bancos que también financian sus campañas”.

El mandatario defendió la relación entre el Estado y la Cooperativa Confiar, subrayando que, según su conocimiento, “Confiar no ha hecho donaciones sino préstamos que se pagan”.

Petro contrastó este hecho con el caso del Grupo Aval, al afirmar: “El dueño del grupo Aval les ha hecho a ustedes, a través de su partido, donaciones por decenas de millones de pesos y, a pesar de los problemas judiciales en Estados Unidos, que la justicia no quiso investigar en Colombia, mantiene contratos de manejo fiduciario y cuentas con el Estado”.

Gustavo Petro cuestionó las acusaciones y defendió la legalidad de la relación entre el Estado y la cooperativa financiera - crédito Gustavo Petro/X

El presidente concluyó su respuesta con una advertencia a la senadora: “No confunda la opinión pública, no es el engaño el método”. Su intervención buscó desmarcar a su movimiento de cualquier señalamiento de corrupción y recalcar la generalidad de los vínculos entre entidades bancarias y el sector público.

En la denuncia pública, la candidata presidencial Paloma Valencia puso foco en la adjudicación directa de un contrato de Colpensiones a Confiar en noviembre de 2025 para el pago de las mesadas pensionales.

Valencia advirtió sobre la posible existencia de un conflicto de intereses por los vínculos financieros entre la cooperativa y el Pacto Histórico.

La congresista señaló que la utilidad obtenida por la entidad financiera proviene del manejo temporal de los recursos públicos antes de ser entregados a los pensionados. Según Valencia, este mecanismo genera inquietudes sobre el uso de fondos estatales en un contexto electoral.

De acuerdo con cifras expuestas por la senadora, Confiar otorgó 12.000 millones de pesos para el Senado y 7.876 millones para la Cámara, además de los 4.700 millones de pesos aportados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y al congreso del Pacto Histórico.

Valencia afirmó que este flujo de recursos fundamenta su denuncia por un posible favorecimiento político en la selección de la cooperativa para gestionar las mesadas.

Paloma Valencia advirtió sobre un posible conflicto de intereses en la adjudicación del contrato para el pago de mesadas pensionales - crédito Paloma Valencia/X

La denuncia de la candidata se centró en el Convenio de Servicios Especiales Financieros número 092 de 2025, firmado por Wendy Caroline Mercado Vanegas por parte de Colpensiones y Leandro Antonio Ceballos Valencia en representación de Confiar.

Según Valencia, la transferencia de recursos públicos permitió a la cooperativa disponer de los fondos durante veinticuatro horas, lo que facilitaría la obtención de rendimientos antes de realizar el giro a los pensionados.

La senadora describió el mecanismo así: “Colpensiones le gira los recursos a Confiar, ellos los utilizan durante un día (los pueden prestar para ganar rendimientos) y después los giran a los pensionados. Ahí está la ganancia de la Cooperativa”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Según la versión presentada por Valencia, Colpensiones primero informó que existía un cupo de inversión autorizado para la gestión de la nómina pensional, pero luego negó que Confiar contara con esa autorización.

“Primero me dijeron que tenían cupo de inversión autorizado para pago de nómina, pero después negaron que hubieran autorizado el cupo, es decir, el monto de dinero que administrarían”, sostuvo la senadora.

Documentos del convenio entre Colpensiones y Cooperativa Confiar evidencian los detalles del contrato para la administración temporal de recursos pensionales - crédito Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información

Durante noviembre de 2025, Colpensiones adjudicó de manera directa un contrato a la Cooperativa Confiar para gestionar los pagos de mesadas pensionales.

La operación consiste en que la entidad transfiere los recursos públicos a la cooperativa, que los retiene por un día antes de entregarlos a los beneficiarios, permitiendo que se obtengan rendimientos adicionales por ese breve lapso.

Esta práctica fue el centro de la denuncia de la senadora Paloma Valencia, quien advierte sobre el posible uso político de fondos públicos.

A raíz de la intervención de Valencia, el tema tomó relevancia nacional. La senadora planteó en redes sociales: “¿Están usando a Colpensiones para pagar favores de campaña?”, haciendo referencia a una supuesta connivencia entre el aparato público y los financiadores del Pacto Histórico.