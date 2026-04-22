Chill Capo, el ‘influencer’ deportado por promover presuntos encuentros sexuales, denunció que un oficial federal estadounidense desapareció en Medellín

El hoy desaparecido iba a asistir a un partido de fútbol en el estadio Atanasio Girardot, pero nunca llegó - créditos Steve Capo Newland/Facebook | @chillcapo/IG

El creador de contenido estadounidense Chill Capo, conocido por su presencia en redes como influencer en Medellín, ha solicitado apoyo internacional para localizar a Ivan Nyiiro, un agente de las fuerzas del orden federales (Federal law enforcement officer) de Estados Unidos (en Washington) desaparecido en Medellín desde el 20 de abril de 2026.

La petición de ayuda se viralizó pocos días después de la deportación de Capo a mediados de abril, medida que lo apartó de Colombia en medio de polémica por sus actividades previas vinculadas al turismo sexual, según informó Migración Colombia en su comunicado.

Chill Capo, cuyo nombre real es Steve Newland, dirigió un mensaje público a sus seguidores y a la comunidad estadounidense en Colombia.

“No se trata de un turista cualquiera, sino de un oficial federal de Estados Unidos. Ivan vino a Medellín por unos días y ahora nadie sabe nada de él. Pido a todos los que puedan brindar información que se comuniquen de inmediato. Cada hora cuenta”, declaró el influencer en uno de sus videos difundidos poco después de su salida forzada del país, y que se difundieron en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Este es el volante que circula en redes sociales con información sobre el ciudadano norteamericano Ivan Nyiiro, un oficial federal de 34 años que está desaparecido en Medellín desde el lunes 20 de abril de 2026 - crédito @chillcapo/IG

El caso de Ivan Nyiiro encendió las alarmas tras confirmarse que el hombre de 34 años, había llegado a Medellín el viernes anterior (17 de abril de 2026) y se hospedaba en un Airbnb ubicado en el sector de Laureles, cerca del Estadio Atanasio Girardot.

Según los registros que Chill Capo compartió a través de sus redes y medios estadounidenses, el último contacto con Nyiiro se dio a las 11:00 de la mañana del lunes 20 de abril, cuando el oficial notificó a un amigo que recibiría la visita de una mujer a quien había conocido por Tinder.

Se esperaba su asistencia a un partido de fútbol esa noche, pero nunca llegó al evento. Dicho juego correspondió al de Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga,

La información sobre la desaparición se conoció por canales digitales, impulsada por la insistencia de Chill Capo en movilizar tanto a extranjeros residentes en Medellín como a ciudadanos locales.

“Quiero insistir: si alguien vio algo extraño cerca del Airbnb, si reconocen a la persona que estuvo con Ivan, por favor, no duden en dar aviso. Hay fotos y videos de la mujer que lo visitó. La situación es grave y necesitamos actuar ya”, recalcó el creador de contenido en otra publicación, y de paso compartió imágenes de la supuesta mujer con la que se iba a ver su compatriota.

Los detalles compartidos por los amigos de Nyiiro y difundidos en los mensajes de Capo señalan que el teléfono del desaparecido funcionó con normalidad hasta pasadas las 4:00 p. m. del mismo lunes, momento en que el dispositivo cambió abruptamente al modo “No molestar” y luego se apagó por completo.

Ivan Nyiiro, un oficial de policía federal de Estados Unidos, permanece desaparecido en Medellín desde el lunes 20 de abril de 2026, según lo que explicó en la grabación que compartió el 'influencer' y compatriota Chill Capo, deportado días atrás de Colombia - crédito @chillcapo/IG

Desde entonces, todas las llamadas y mensajes quedaron sin respuesta, lo que incrementó la preocupación entre familiares y allegados.

El amigo que debía acompañarlo al partido obtuvo imágenes de la visitante y grabaciones del apartamento en Laureles, material que ya circula entre quienes participan en la búsqueda.

“No hay rastro de Ivan desde ese día. Tememos que haya sido víctima de un delito o que se encuentre en peligro. Las autoridades nos dicen que deben esperar 72 horas para abrir una investigación formal, pero cada minuto es valioso”, replicó Capo en sus redes, citando la información brindada por los amigos del desaparecido.

La situación cobró mayor notoriedad tras la declaración de Chill Capo desde Estados Unidos, donde reiteró su compromiso para ayudar a los extranjeros en Colombia y criticó la demora de las autoridades locales.

“Siempre he advertido sobre los riesgos de confiar en desconocidos, y este caso lo demuestra. Ivan es un oficial federal, no alguien sin experiencia. Urge que la comunidad internacional y los residentes hagan presión para que se agilicen los protocolos de búsqueda”, sostuvo.

La polémica que causó la deportación de Chill Capo de Medellín a EE. UU.

El perfil de Chill Capo ha sido objeto de controversia en Colombia desde su llegada en 2022.

Chill Capo (izq.) compartió imágenes del desaparecido, Ivan Nyiiro (der.) - crédito Steve Capo Newland/Facebook

De acuerdo con información oficial de Migración Colombia, el influencer estadounidense se dedicó a organizar actividades turísticas y fiestas en Medellín, promocionando paquetes dirigidos a turistas internacionales con presuntos fines de explotación sexual.

“Ofrecía fiestas y paquetes con consejos para evadir controles migratorios, promocionando a las mujeres locales como atractivo turístico”, declaró Paola Salazar, directora regional Antioquia de Migración Colombia.

La expulsión de Chill Capo incluyó la prohibición de ingresar a Colombia por cinco años. Pese a las acusaciones, el creador de contenido ha negado cualquier vínculo con la explotación sexual y ha defendido públicamente la legalidad de sus actividades.

“Mis eventos eran seguros, colaboraba con negocios locales y nunca fui arrestado ni acusado formalmente”, argumentó en una publicación tras su regreso a Estados Unidos.