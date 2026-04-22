Colombia

Autor del libro sobre el M-19 cuestionó la decisión de Federico Gutiérrez de prohibir su lanzamiento en Medellín: “Injusto y peligroso”

El escritor Jaime Rafael Nieto López defendió públicamente su obra ante los cuestionamientos del alcalde por supuesta apología al terrorismo y hasta le pidió leer el escrito

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Federico Gutiérrez se opuso a evento literario de libro del M-19
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se opuso a evento literario sobre libro que recogería la historia del M-19 - crédito @AlcaldiadeMed/X - @FicoGutierrez/X

La cancelación oficial de la presentación del libro El M-19, de la guerra a la política por orden del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, generó debate al situar en el centro de la discusión los temas de libertad académica, censura y memoria histórica.

Aunque el evento debía ser suspendido por decisión del alcalde, quien argumentó que no permitiría apología al terrorismo en la ciudad, finalmente sí se realizó en la capital de Antioquia.

Sin embargo, el autor de la obra, el escritor Jaime Rafael Nieto López, apareció en la mañana del miércoles 22 de abril para defender su investigación y cuestionar los señalamientos del alcalde de Medellín.

Según explicó en entrevista con Blu Radio, su libro es fruto de una investigación académica iniciada en 1995 como tesis de maestría. En sus palabras, la obra “cuestiona al establecimiento y al mismo M-19”, sin buscar exaltar ni justificar la insurgencia armada.

“El texto en realidad es un texto de hace treinta y un años. Entonces no es un texto que lo escribí ni para esta coyuntura electoral, ni para la anterior, ni para la tras anterior. Es un texto que culmina con la conversión del M-19 en movimiento político legal a través de la Alianza Democrática M-19 y su crisis en 1994 con la candidatura fallida de Antonio Navarro Wolf”, señaló Nieto al medio radial.

El autor insistió en que su texto adopta una mirada crítica tanto sobre el grupo insurgente como sobre las condiciones políticas que propiciaron su nacimiento. Nieto afirmó que el libro analiza las decisiones del M-19 y las limita, pero también examina el papel del Estado y el sistema político de la época.

Con relación a la controversia por la orden de Fico Gutiérrez, Nieto calificó de “irresponsable” la postura del alcalde de Medellín, señalando que censuró un libro sin haberlo leído.

“Federico Gutiérrez es de una irresponsabilidad tremenda. Lo curioso de esto es que el señor Federico Gutiérrez censura la presentación de una obra académica sin conocerla y además la descalifica como de apología al terrorismo sin conocerla. Yo digo públicamente, primera tarea, como docente que soy, para el alcalde de Medellín, es que se lea el libro del profesor Nieto, El M-19 de la guerra a la política”, señaló Nieto a Blu Radio.

En la entrevista, Nieto aclaró que, aunque el epílogo se titula “Del M-19 a Gustavo Petro presidente”, la investigación original no contiene referencias a Petro, debido a que fue realizada cuando él aún no era una figura relevante en el movimiento. Explicó que las fuentes de la época eran fundamentalmente entrevistas y documentos internos, donde el actual presidente de Colombia no figuraba.

Nieto aseguró que el libro también indaga en los factores que hicieron posible la emergencia de grupos armados, como la exclusión política durante el Frente Nacional y el régimen de estado de sitio. Además, advirtió que su interés no es justificar los levantamientos armados, sino entender los contextos y causas que los hicieron posibles.

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