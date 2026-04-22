Colombia

Tocayo de reconocido acordeonero fue asesinado: un borracho acabó con su vida tras golpearlo con una canasta de cerveza

La investigación policial avanza por la muerte de un ciudadano que se encontraba departiendo con sus allegados en el momento en el que fue atacado, lo que demuestra la gravedad de las conductas intolerantes que derivan en tragedias mortales en el norte del país

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El ciudadano falleció tras ser golpeado con una canasta de cerveza - crédito @Sweet_cinnamoon / X
El ciudadano falleció tras ser golpeado con una canasta de cerveza - crédito @Sweet_cinnamoon / X

Un nuevo caso de violencia sacudió la madrugada del domingo 19 de abril a los habitantes del departamento de Magdalena, cuando un hombre de 53 años, murió tras ser golpeado en la cabeza con una canasta de cerveza durante una riña ocurrida en el corregimiento Los Galvis, perteneciente al municipio de Salamina.

El hecho que tuvo lugar a las 2:00 a. m., se originó en medio de una discusión mientras que varias personas consumían licor en un establecimiento local. Sin embargo, la pelea escaló hasta ocasionar un desenlace fatal, lo que incrementó las preocupaciones por los casos de intolerancia en la región.

Durante la madrugada, las autoridades de la Policía de Magdalena fueron alertadas sobre el violento altercado. Al llegar al lugar, encontraron a Yimmi Zambrano Iturriago tendido en la vía pública, rodeado de botellas rotas y manchas de sangre, pruebas del enfrentamiento.

La Policía realizó la inspección técnica del cadáver y coordinó el traslado del cuerpo a la morgue de Medicina Legal, donde continúan los procedimientos forenses previstos tras el homicidio de este tipo, según lo explicado por el medio local Hoy Diario Del Magdalena.

El consumo de alcohol es uno de los principales factores de las peleas callejeras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El consumo de alcohol es uno de los principales factores de las peleas callejeras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación policial se basa en el testimonio de testigos presenciales y allegados a la víctima, que informaron que el presunto agresor, que habría estado bajo los efectos del alcohol, huyó del lugar minutos después de cometer el brutal ataque, mientras que ellos intentaron ayudar a la víctima en medio de la confusión.

Hasta el momento, los móviles de la discusión permanecen sin esclarecer, lo que dificulta avanzar en la identificación plena del responsable, pero se continúa trabajando para dar con su paradero y llevarlo ante la justicia.

Los primeros investigadores que intervinieron encontraron restos de botellas y rastros de sangre, evidencias directas de la pelea que terminó con un resultado trágico. Este tipo de pruebas permitirán reconstruir la dinámica del suceso mientras la policía sigue recolectando más elementos y testimonios.

El fallecimiento de Zambrano Iturriago se suma a una serie de hechos de intolerancia registrados en el Magdalena, donde las confrontaciones vinculadas al consumo de alcohol han resultado en agresiones graves y desenlaces fatales.

En esta ocasión, la combinación de bebidas alcohólicas y una disputa acalorada escaló hasta un ataque letal, ocurrido cerca de las 2:00 a. m., en el momento en el que la víctima fue impactada con una canasta de cerveza en la cabeza, causándole la muerte inmediata en el sitio, de acuerdo con los reportes obtenidos por Hoy Diario Del Magdalena.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los familiares del hombre asesinado exigen justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los investigadores, la víctima quedó tendida en plena vía pública tras el ataque y el presunto agresor aprovechó la preocupación de las personas presentes en el lugar para huir. Por esta razón, las autoridades pusieron en marcha operativos de búsqueda y continúan analizando los testimonios recopilados esa misma madrugada.

Ante lo ocurrido con Yimmi Zambrano Iturriago, la comunidad local realizó un llamado de justicia, además de reclamar acciones frente a la escalada de violencia asociada a hechos de intolerancia. Entre tanto, la Policía de Magdalena ha reforzado las indagaciones en el corregimiento Los Galvis y en áreas circundantes, con el objetivo de esclarecer los motivos de la riña y localizar al responsable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden moderar el consumo de alcohol y evitar discusiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desenlace fatal llevó a que las autoridades realizaran un nuevo llamado ante la necesidad de solucionar los conflictos sin recurrir a la violencia y pone nuevamente en el centro del debate las consecuencias del consumo excesivo de alcohol en la convivencia social, teniendo en cuenta que, en su gran mayoría, las riñas están acompañadas por este factor.

Cabe mencionar que el caso llamó la atención entre la comunidad local, teniendo en cuenta que el ciudadano fallecido es tocayo del reconocido acordeonero Jimmy Zambrano, que ha trabajado con artistas de la talla de Jorge Celedón y Omar Geles.

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