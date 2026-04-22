Colombia

Resultados Chontico Noche 21 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este martes 21 de abril de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Estos son los cinco números ganadores del Chontico Noche del martes 21 de abril de 2026. (Infobae)
Estos son los cinco números ganadores del Chontico Noche del martes 21 de abril de 2026. (Infobae)
  • Sorteo: 6534.
  • Número ganador: 0 0 3 5.
  • Quinta balota: 6.

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Estos son los técnicos que están en riesgo de ser despedidos en la Liga BetPlay: van 9 entrenadores sin trabajo

Con la salida de Alejandro Restrepo en Medellín, casi la mitad de los clubes cambiaron de timonel y hay cuatro clubes que tomarían la misma decisión por malos resultados

Estos son los técnicos que están en riesgo de ser despedidos en la Liga BetPlay: van 9 entrenadores sin trabajo

Quedan 3 cupos: estos son los 10 equipos y sus posibilidades para entrar a los cuartos de final de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay I-2026 está en la recta final de la fase de Todos contra todos. A la altura de la fecha 17, son cinco los equipos que ya aseguraron un cupo en los cuartos de final, otros diez se pelean los tres cupos restantes.

Quedan 3 cupos: estos son los 10 equipos y sus posibilidades para entrar a los cuartos de final de la Liga BetPlay

Ministerio de Ciencias responde a hallazgos de la Contraloría sobre irregularidades en proyectos de regalías

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se pronunció tras el informe de la Contraloría que detectó falta de soportes en becas por más de $69.000 millones financiados con recursos de regalías en Chocó y Magdalena

Ministerio de Ciencias responde a hallazgos de la Contraloría sobre irregularidades en proyectos de regalías

Deportivo Pereira, entre la espada y la pared: hay acusaciones de irregularidades administrativas y rumores de un nuevo equipo en la ciudad

La crisis institucional del cuadro Matecaña bajo la presidencia de Álvaro López Bedoya lo tiene en la mira por actuaciones que violarían los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. A la par, habría gestiones preliminares para crear un nuevo equipo en la capital risaraldense

Deportivo Pereira, entre la espada y la pared: hay acusaciones de irregularidades administrativas y rumores de un nuevo equipo en la ciudad

Se calienta la campaña electoral: crecen las amenazas y los ataques contra candidatos a semanas de elecciones

La Defensoría del Pueblo alertó por un aumento de la violencia política, con agresiones, estigmatización y riesgos en eventos públicos que podrían afectar el desarrollo de los comicios

Se calienta la campaña electoral: crecen las amenazas y los ataques contra candidatos a semanas de elecciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

‘Yo me llamo’: nació la hija de los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, lo confirmaron con tierno video

Influenciador que perdió a su perro aquejado por un cáncer anunció que donará el alimento de su mascota: esto deben hacer los interesados en recibirlo

Deportes

Estos son los técnicos que están en riesgo de ser despedidos en la Liga BetPlay: van 9 entrenadores sin trabajo

Estos son los técnicos que están en riesgo de ser despedidos en la Liga BetPlay: van 9 entrenadores sin trabajo

Quedan 3 cupos: estos son los 10 equipos y sus posibilidades para entrar a los cuartos de final de la Liga BetPlay

Deportivo Pereira, entre la espada y la pared: hay acusaciones de irregularidades administrativas y rumores de un nuevo equipo en la ciudad

Jugador colombiano en la liga de Argentina sueña con ir al Mundial: “Si me toca voy a ser el hombre más feliz del mundo”

Wolverhampton habría tomado decisión con Yerson Mosquera tras descender en Premier League: esto pasaría con el defensor