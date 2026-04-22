Ministerio de Ciencias responde a hallazgos de la Contraloría sobre irregularidades en proyectos de regalías

Ministerio de Ciencias y gobernaciones no presentaron documentación que demuestre la entrega de beneficios o avances académicos en los proyectos auditados - crédito Minciencias

La Contraloría General de la República emitió un informe en el que documenta la ausencia de soportes que permitan verificar la correcta ejecución de más de $69.000 millones asignados a dos proyectos de becas financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en los departamentos de Chocó y Magdalena.

Según el organismo de control, las iniciativas, aprobadas en 2012 y 2013, no cuentan con listados de beneficiarios, certificaciones académicas ni evidencia de los programas supuestamente desarrollados. El informe oficial señala que ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), ni la Gobernación del Magdalena, ni las universidades involucradas remitieron documentación que acreditara la entrega de beneficios o el avance académico de los estudiantes seleccionados.

El monto auditado corresponde a los proyectos “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Magdalena, Caribe” y “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente”.

La Contraloría General documenta la falta de soportes por más de $69.000 millones en proyectos de becas financiados con regalías en Chocó y Magdalena - crédito @CGR_Colombia / X

Ministerio de Ciencias aclara su papel en los proyectos auditados

En respuesta al informe, Minciencias explicó que durante el período de formulación y ejecución de los proyectos señalados, la entidad no ejercía funciones de supervisión directa sobre el uso de los recursos de regalías.

“Las iniciativas señaladas fueron formuladas bajo la Ley 1530 de 2012, en el marco del extinto Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), donde los recursos eran administrados por los departamentos y la supervisión era responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutoras”, sostuvo el ministerio en un comunicado.

También subrayó que los esquemas de control y vigilancia establecidos entonces correspondían a las gobernaciones y a las universidades ejecutoras, mientras que la entidad nacional cumplía un rol de operador y acompañamiento técnico. Minciencias manifestó que la estructura normativa vigente en ese momento limitaba su capacidad de exigir información o realizar auditorías sobre la ejecución de los fondos transferidos desde el SGR.

Falencias en control y trazabilidad de recursos

De acuerdo con la Contraloría, el equipo auditor calificó los sistemas de control interno de las entidades responsables como “inadecuados”, tras evidenciar la ausencia de auditorías, la exclusión de los recursos de regalías de procedimientos de seguimiento y la inexistencia de controles formales en la gestión de los proyectos.

Entre los hallazgos se destaca la imposibilidad de verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos o mensuales de ejecución.

En el caso del Magdalena, el proyecto aprobado en 2013 contaba con un presupuesto inicial de $29.011 millones, de los cuales se desembolsaron $28.210 millones, equivalentes a un avance financiero del 80,84%.

La Contraloría concluyó que no fue posible establecer una relación clara entre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos, ya que ni la Gobernación, ni Minciencias, ni las universidades vinculadas aportaron documentación de respaldo.

En el Magdalena, el proyecto recibió desembolsos por $28.210 millones sin evidencia suficiente de impacto en investigación o formación - crédito @CGR_Colombia / X

La situación en Chocó presenta deficiencias aún mayores. El proyecto, aprobado en diciembre de 2012 con un presupuesto de $41.608 millones, evidencia incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados, ausencia de productos académicos como tesis o publicaciones y falta de evidencias sobre formación complementaria en segunda lengua.

Adicionalmente, la información contractual no fue reportada de forma completa en plataformas oficiales como el Secop, lo que dificulta el control estatal y ciudadano.

Acciones de la Contraloría y traslado de hallazgos

Ante la magnitud de las irregularidades, la Contraloría General de la República anunció el traslado de los resultados de las auditorías a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se determinen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.

El organismo advirtió que los hallazgos abren dudas sobre el control, la ejecución y el destino final de los recursos públicos asignados al fortalecimiento del capital humano en ciencia y tecnología.

El caso de Chocó revela incumplimientos en acreditaciones de beneficiarios, falta de productos académicos y ausencia de reportes contractuales completos en Secop - crédito @CGR_Colombia / x

En su reporte, la Contraloría concluyó que los recursos girados no pueden ser trazados ni asociados a resultados concretos, pese a que los proyectos tenían como objetivo impulsar la formación de alto nivel en los departamentos intervenidos.

La entidad afirmó que estas fallas reflejan problemas estructurales en la administración de proyectos de largo plazo y la ausencia de procesos estandarizados de seguimiento y control.

Contexto normativo y retos en la gestión de regalías

La gestión de los recursos de regalías destinados a la ciencia, tecnología e innovación enfrenta desafíos asociados a la coordinación interinstitucional y la definición de responsabilidades. La falta de trazabilidad en la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos se debe, en parte, a la rotación de administraciones departamentales y la ausencia de mecanismos que garanticen la continuidad documental y la transparencia.

El Ministerio de Ciencias reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los sistemas de supervisión en la administración de recursos públicos. La entidad aseguró que seguirá colaborando con los órganos de control y ajustando los procedimientos internos para evitar que se repitan situaciones similares.