Sergio Fajardo criticó a Iván Cepeda por decir que solo debatirá con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “¿Qué tiene de democrático?”

El exgobernador de Antioquia pide ser incluido en los debates presidenciales anunciados por Iván Cepeda - crédito Colprensa

Las declaraciones de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ante el posible debate que sostendría con sus rivales Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) ha generado varios cuestionamientos entre los aspirantes a la Casa de Nariño.

Uno de ellos fue el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que cuestionó al senador progresista sobre sus reglas frente a las discusiones en medio de la campaña electoral.

No obstante, el hoy aspirante presidencial manifestó que lo mencionado por Cepeda obedece a una estrategia que, para él, sería cómodo para que el líder de la colectividad de izquierda pueda llegar a ser elegido como el sucesor de Gustavo Petro.

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“¿Por qué Iván Cepeda no me invita a debatir? No es un descuido. Es una estrategia (...) Cepeda solo retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Pero su invitación tiene un problema: ¿Qué tiene de “democrático” un debate que excluye una visión de país?”, afirmó Fajardo en su cuenta de X.

En su mensaje, el exalcalde de Medellín reiteró que su campaña se distancia de las posiciones políticas mayoritarias en el país, por lo que sugiere que en los espacios de discusión, no sean excluidos.

“El centro y la moderación también son una opción. Aunque la quieran borrar y dejar afuera”, recalcó.

Analizando la postura del candidato del Pacto Histórico, Sergio Fajardo sostuvo que, al solo aceptar un debate con Valencia y De la Espriella, tendría más probabilidades de inculcar su discurso en los votantes.

- crédito @sergio_fajardo/X

“Acá está la clave: Cepeda no está organizando un debate. Está diseñando un escenario. Uno que le conviene: Izquierda vs derecha. Blanco o negro. Todo o nada. (...) ¿Por qué le conviene? Porque ninguno de ellos le rompe el esquema. Nosotros sí”, expresó.

De igual manera, mencionó lo que pasaría si Iván Cepeda decide incluirlo en la conversación presidencial. “No le competimos por ideología, competimos con propuestas, con ideas y soluciones. Y eso es lo que buscan las y los votantes. Con soluciones podemos ganar. Un debate de extremos no le sirve a Colombia. Si nosotros entramos, Cepeda pierde control del relato”, concluyó.

El aspirante del Pacto Histórico, en entrevista con la periodista María Jimena Duzán, había asegurado que su debate es “con los candidatos de la extrema derecha” y aclaró que algunas de las reglas como “la imparcialidad y la diversificación de temas” deben regir la eventual discusión.

“Los temas no son simplemente la seguridad, o militarizar el país”, complementó Cepeda.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda speaks during the closing ceremony of the Historic Pact (Pacto Historico) campaign at Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia, February 27, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Otros cuestionamientos contra Iván Cepeda

Posterior a ello, el candidato presidencial Sergio Fajardo ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre su invitación a ser incluido en los debates presidenciales.

En atención a la prensa nacional, reiteró sus cuestionamientos, al considerar que el sector político de centro estaría siendo invisibilizado en las discusiones de país, al reducirlo entre un enfrentamiento entre los extremos liderados por el expresidente Álvaro Uribe y el hoy mandatario Gustavo Petro.

“No puede ser que el candidato Iván Cepeda, que habla de democracia, quiera que esa democracia sea limitada y que solamente pueda hablar él, que es el candidato del presidente Petro y asociado con los candidatos asociados con la figura del presidente Uribe (...) nosotros somos una voz en Colombia y estamos por fuera de esa confrontación, y Colombia no se merece continuar cuatro años más en una confrontación entre Uribe y Petro a través de las personas que vienen a continuación”, declaró.

Para Fajardo, hay varios temas que no han sido abordados por las candidaturas, como por ejemplo, la lucha contra la corrupción.

El candidato presidencial reiteró su petición para que todos los candidatos presidenciales puedan estar presentes en los espacios de discusión previo a las elecciones del 31 de mayo - crédito Captura de Video X

“En esa lucha, la corrupción no se habla. Papá Pitufo está ahí en esa película (...) El señor Ciro Ramírez está por acá cerca. De eso no se habla y no nos quieren dejar escuchar nuestra voz”, añadió.

A su vez, Fajardo ratificó su disposición para asistir a los encuentros con los candidatos presidenciales, con la consigna de que “será con respeto, será con decencia, será con argumentos, será con transparencia”.

Sin embargo, envió un mensaje a la ciudadanía para fijarse en las posturas del candidato progresista. “Ustedes no pueden confiar en una persona que quiera callar unas voces como la nuestra, porque les vamos a dar la gran sorpresa. Los extremos se necesitan, entre ellos se quieren enfrentar y nosotros vamos a romper con eso. Ayúdenos, dennos la confianza, ayúdennos para llegar allá, para limpiar allá y para limpiar en Colombia”, puntualizó el exgobernador antioqueño, recordando que en otros países se han dado varias sorpresas electorales.