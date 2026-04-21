Colombia

Sistema Bre-B incluiría en su portafolio pagos de nóminas: así funcionaría

La inminente llegada del esquema de pagos inmediatos permitirá que los trabajadores reciban sus salarios sin retrasos, mientras las empresas afrontan el reto de incorporar diariamente procesos digitales en la gestión financiera corporativa

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Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
El sistema de pagos inmediatos Bre-B permitirá a las empresas en Colombia realizar el pago de nóminas sin depender de horarios bancarios ni procesos manuales - crédito Banco de la República

La inminente habilitación del sistema de pagos inmediatos Bre-B para nóminas empresariales en Colombia anticipa un cambio estructural en la administración de sueldos, desmantelando la espera asociada a los procesos bancarios convencionales y promoviendo la disponibilidad instantánea del dinero para los trabajadores.

El Banco de la República impulsa así una transformación que no solo redefine la liquidez personal, sino que podría modificar las reglas de eficiencia en la gestión corporativa.

El desafío más notorio radica en la baja integración empresarial: apenas el 8,6% de las llaves digitales totales corresponden hoy a empresas jurídicas, de acuerdo con cifras ofrecidas hasta marzo de 2026 por Infobip.

De los 34.586.782 usuarios registrados, apenas una minoría pertenece a organizaciones; el 91,4% restante corresponde a personas naturales.

El sistema Bre-B será gratuito durante los primeros cuatro años y luego tendrá una tarifa de $6,46 por transacción - crédito Banco de la República
Solo el 8,6 % de las llaves digitales activas en Bre-B corresponde a empresas jurídicas en Colombia, lo que evidencia baja adopción organizacional - crédito Banco de la República

Este dato, ausente en el foco inicial de numerosos análisis, revela la distancia entre la avanzada tecnológica y su pleno aprovechamiento en el segmento corporativo. La urgencia ahora es acelerar la adopción diaria de estos flujos digitales en el ámbito organizacional.

Si bien el nuevo esquema elimina las limitaciones impuestas por horarios bancarios y ciclos de procesamiento por lotes, la implementación representará, en palabras de Paula Rojas, directora de ventas para Latinoamérica en Infobip, una disrupción en la operativa habitual: “Hoy, muchas empresas en Colombia deben cargar archivos, esperar ventanas de procesamiento y ajustarse a horarios bancarios para ejecutar pagos. Con Bre-B, esa lógica tenderá a desaparecer”, expresó en declaraciones citadas por Portafolio.

La informatización de los pagos y la posibilidad de ejecutar dispersión masiva de fondos sin intervención manual favorecen la agilidad en la gestión de tesorería, lo que impacta en la reducción de costos y la mejora sustancial de la eficiencia interna.

La plataforma Bre-B establece un entorno transaccional en el que se pueden procesar pagos de bajo monto y servicios recurrentes a múltiples cuentas de forma inmediata, superando así las fricciones de la infraestructura bancaria tradicional.

Entre los beneficios más destacados está la posibilidad de que los empleados reciban su salario en el mismo instante en que la empresa cursa la orden de pago, lo que representa un avance directo en el bienestar financiero personal al eliminar cualquier ventanilla temporal.

El monto máximo para hacer transferencias en Bre-B será de $10.951.000 - crédito Banco de la República
La plataforma Bre-B ya suma casi 13 millones de llaves digitales activas, consolidando un ecosistema digital de pagos en rápida expansión - crédito Banco de la República

El sistema ya ha registrado 12.675.863 llaves digitales activas hasta marzo de 2026, de acuerdo con datos del Banco de la República. El promedio es de tres llaves por persona, lo que consolida un ecosistema en expansión, preparado para asumir nuevas funcionalidades corporativas.

No obstante, la baja participación de las organizaciones destaca el reto que enfrentan bancos y reguladores: incentivar la migración de las empresas hacia operaciones digitales cotidianas.

La consolidación de una infraestructura tecnológica confiable es fundamental para sostener el incremento de operaciones electrónicas. Según Paula Rojas, representante de Infobip, la arquitectura en la nube y los sistemas de monitoreo en tiempo real garantizan altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo, contribuyendo a que la transición al dinero digital sea percibida como una opción robusta frente a la persistencia del uso de efectivo.

El empleo de inteligencia artificial en estos esquemas asegura que los riesgos asociados con los fraudes o errores humanos se mantengan bajo control, según destaca el mismo medio.

El futuro inmediato de la banca en Colombia se orienta hacia una mayor interoperabilidad y el despliegue de modelos de banca abierta. Estos permiten a los usuarios ordenar pagos desde cualquiera de sus cuentas, bajo procedimientos de autenticación y consentimiento regulados estrictamente.

Las transferencias por medio de Bre-B demorarán 20 segundos - crédito Banco de la República
El avance hacia la interoperabilidad y la banca abierta permitirá ordenar pagos desde cualquier cuenta bajo estrictas regulaciones de autenticación - crédito Banco de la República

La flexibilidad se refuerza con herramientas como los códigos QR y la integración con experiencias digitales que agilizan los procesos de cobro y pago tanto en comercio electrónico como en transacciones empresariales recurrentes.

Aunque existen más de 34 millones de usuarios registrados y casi 13 millones de llaves digitales, el sector empresarial apenas representa una décima parte del total. Integrar este sistema al uso cotidiano de las empresas, dotando a los trabajadores de liquidez instantánea y optimizando los flujos de caja, constituye el principal desafío hacia la madurez del ecosistema digital nacional.

En este contexto de cambio acelerado, los bancos y las entidades financieras deben garantizar que el acceso y uso de los pagos inmediatos resulte simple y seguro para todas las partes; solo así se alcanzará una adopción masiva capaz de colocar a las pequeñas y medianas empresas en igualdad de condiciones frente a los grandes actores.

El avance de Bre-B quedará determinado por la capacidad del sistema para adaptarse tecnológicamente y soportar la demanda de transacciones en crecimiento constante.

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