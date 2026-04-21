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Hallaron a niña de cinco años sola, en pijama y caminando desorientada en Bogotá: qué fue lo que pasó

Una residente del barrio Claret fue quien puso a salvo a la menor, mientras las autoridades continúan trabajando para ubicar a sus familiares

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Una niña de cinco años fue hallada sola en pijama la mañana del lunes en el barrio Claret, Bogotá - crédito Captura video Pasa en Bogotá/X
Una niña de cinco años fue hallada sola en pijama la mañana del lunes en el barrio Claret, Bogotá - crédito Captura video Pasa en Bogotá/X

La aparición de una niña de cinco años sola y en pijama en una calle en el sur de Bogotá generó preocupación a la comunidad y solidaridad en redes sociales.

El incidente se desencadenó cuando una ciudadana la halló deambulando sin compañía en el barrio Claret, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, hecho que fue documentado en video y difundido por la cuenta Pasa en Bogotá.

El registro muestra a la menor vestida con pijama rosada y pañales, desplazándose sola por la vía pública, sin la presencia de ningún adulto.

La mujer que la encontró decidió intervenir de inmediato y la llevó al CAI Claret, donde la menor quedó bajo resguardo de las autoridades locales mientras se intentaba contactar a sus familiares.

Vecinos identificaron a la menor desorientada y la llevaron al CAI Claret para su protección - crédito Captura video Pasa en Bogotá
Vecinos identificaron a la menor desorientada y la llevaron al CAI Claret para su protección - crédito Captura video Pasa en Bogotá

El suceso generó un llamado urgente a la comunidad a través de mensajes como: “Por favor difundir se ha localizado a una menor caminando sin compañía en el barrio Claret (Bogotá); ha sido entregada en el CAI Claret. Se pide el favor divulgar esta información para facilitar que su madre la encuentre”. La publicación se viralizó, multiplicando la atención y la búsqueda de los responsables de la niña.

Las respuestas de los usuarios fueron inmediatas. Una parte de los comentarios destacó la acción de la ciudadana que actuó con rapidez para proteger a la menor y evitar un desenlace adverso. Entre los mensajes de apoyo, se leía: “Qué bueno que haya sido encontrada por una persona buena” y el deseo de que pronto la familia pudiera reunirse con la niña.

También surgieron críticas hacia los posibles cuidadores, con cuestionamientos directos sobre la responsabilidad adulta. Algunos usuarios expresaron su desconcierto ante la falta de supervisión con frases como: “¿A quién en su sano juicio se le ocurre descuidar una criatura como esta?”. El hecho provocó un debate sobre el cuidado y la protección infantil en contextos urbanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los padres de la niña ya se presentaron ni si la situación fue asumida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), organismo responsable de garantizar los derechos de los menores en Colombia. La menor permanece bajo protección oficial mientras se desarrollan las gestiones para ubicar a sus familiares.

Denuncia - Contrato - Icbf
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la llegada de los padres ni la intervención del ICBF- crédito Icbf

Niña de 12 años desapareció tras salir a comprar medicamentos en el sur de Bogotá: qué pasó con Emily Alejandra Mendoza

La desaparición de Emily Alejandra Mendoza Calderón, de tan solo 12 años, ha desencadenado una ola de preocupación en el sector Santafé de Bosa, en el sur de Bogotá. Tres días después de que la menor saliera de su casa para comprar un medicamento, sus familiares siguen sin noticias sobre su paradero.

Las primeras horas tras la desaparición resultaron determinantes para la familia, que emprendió una búsqueda exhaustiva por cuenta propia. Los parientes accedieron a grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad en los alrededores, donde se pudo observar a Emily entrando a una droguería y recogiendo el medicamento que necesitaba.

La angustia se intensificó al constatar que, luego de salir del establecimiento, la menor aparece en otros videos caminando por zonas residenciales y, posteriormente, cerca de un parque. En una de esas imágenes, se la ve pasando junto a una mujer, aunque la familia desconoce si tenía algún vínculo con ella o si se trató de una coincidencia.

Emily Alejandra Calderón, de 12 años, desapareció en la localidad de Bosa - crédito Helen Astrid Rinco Quintero/Facebook
Emily Alejandra Calderón, de 12 años, desapareció en la localidad de Bosa - crédito Helen Astrid Rinco Quintero/Facebook

Desde el momento en que se perdió el rastro de Emily, sus allegados se han encargado de difundir la alerta en redes sociales y grupos comunitarios. Helen Astrid Rinco Quintero, amiga de la madre de la menor, hizo un llamado público en Facebook para solicitar colaboración ciudadana, pidiendo que cualquier información sea remitida de manera confidencial o al número telefónico proporcionado.

La familia de Emily ha concentrado sus esfuerzos en el sector de Bosa Porvenir, en las inmediaciones de la Universidad Distrital. Allí, continúan revisando nuevas grabaciones y recabando datos que puedan servir para reconstruir los movimientos de la niña después de su última aparición en video.

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