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Cuándo fue realmente que terminaron su relación Karol G y Feid: “En el cumpleaños de él se acabó todo”

En redes sociales siguen creciendo las teorías respecto al final de la relación amorosa entre los paisas, mientras que la Bichota continúa enfocada en el anuncio de su nueva gira de conciertos por el mundo

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Las teorías sobre el final de la relación de los artistas siguen acaparando las redes sociales - crédito @quetoxicoshow/TikTok

La reciente confirmación de Karol G sobre su soltería reavivó el interés por su separación de Feid, incrementando las especulaciones en redes sociales sobre las razones por las que una de las parejas más envidiadas del entretenimiento ponían punto final a su relación.

El debate se intensificó después de que la cantante afirmara públicamente que no se arrepiente de haber terminado la relación, porque —en sus palabras— “nos han enseñado a entregarnos tanto, hasta el punto de perdernos”.

Las teorías sobre la fecha exacta de la ruptura han sido abundantes, aunque ninguna cuenta con respaldo oficial.

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KArol G y Feid terminando la celebración de los Latin Grammy 2024 - crédito @feid/IG

Sin embargo, una de las hipótesis más repetida señala como punto de quiebre el cumpleaños de Feid, celebrado en Japón, el 19 de agosto. Todos los comentarios apuntan a unas declaraciones que ofreció la Bichota en el pódcast Call her daddy en el que dijo que había descubierto una infidelidad por el GPS del dispositivo móvil de su ex.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente y no hablo de kilómetros, hablo de océanos, de mares, en otro continente”, una revelación que ha intensificado las especulaciones entre sus seguidores sobre las razones del final de esta relación.

A partir de ese momento, los seguidores notaron que ambos dejaron de interactuar en redes sociales: desaparecieron los “me gusta” y los comentarios cruzados, lo que aumentó la sospecha de distanciamiento.

La confirmación de la ruptura llegó meses más tarde, el 19 de enero, a través del medio estadounidense TMZ, que citó fuentes cercanas a los artistas y aseguró que la separación habría sido en términos amistosos.

Karol G y Feid
Los artistas se fueron de vacaciones después de la gira de Feid - crédito @karolg/Instagram

Pese a esto, los propios protagonistas han mantenido hermetismo sobre los detalles, dejando espacio a las interpretaciones y rumores.

Durante los días siguientes al supuesto conflicto en Japón, surgieron comentarios en redes sociales sobre la ausencia de Karol G en la celebración de su pareja. Algunas voces sostienen que el hecho de no compartir ese momento especial habría desencadenado la discusión definitiva.

Otros apuntan a que Feid habría mentido sobre su paradero durante el festejo, lo que habría generado desconfianza y tensiones entre ambos.

En el pódcast Qué Toxico Show, que conduce Carlos Claro junto a la Toxi Costeña, el comunicador afirmó haber recibido información de una persona del entorno de los artistas, sugiriendo que Karol G habría viajado de sorpresa a Tokio para encontrarse con Feid durante su cumpleaños, en un evento originalmente planeado solo para amigos del cantante.

Karol G sigue revelando detalles de otras relaciones tras terminar con Feid - crédito @dimeloking/IG

Según lo relatado en el programa, la presencia inesperada de la artista habría causado incomodidad y detonado la ruptura. El mismo panelista del pódcast aseguró: “Karol llegó de sorpresa a un viaje que era de amigos de Feid, y allí tuvieron la terminación de su relación”.

Añadió que ambos compartían la ubicación en tiempo real y que, presuntamente, el desencuentro se debió a una cuestión de inseguridad y falta de confianza.

Hasta el momento, todo lo que circula son versiones sin confirmación directa de los involucrados. La ausencia de pruebas concretas o declaraciones formales alimenta la incertidumbre entre los seguidores, que continúan debatiendo en internet las posibles causas y fechas de la ruptura.

Feid lloró en su última presentación

La viralización del llanto de Feid en pleno show aviva la polémica sobre su vida personal - crédito @Isabel Glesss/TikTok

Las redes sociales se estallaron tras la más reciente presentación de Feid en un concierto, pues el colombiano fue grabado llorando en el escenario mientras interpretaba un tema de desamor.

Se trata del tema Boleritoxx de su álbum El Green Print, con el que lanzó su tour musical, es una balada nostálgica que explora el dolor, la melancolía y la dificultad de superar una ruptura amorosa.

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