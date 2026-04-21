Colombia

Sara Corrales reveló tenso momento durante el embarazo por problemas con el cordón umbilical: “Ahora se desencajó”

Durante una revisión médica, la actriz recibió la noticia de que su bebé tenía dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. Además, explicó las medidas que debe seguir para resguardar la salud de su hija

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El nacimiento de la hija de Sara Corrales será en México y la actriz explica la emotiva razón - crédito @saracorrales/IG
Sara Corrales comparte cómo afrontó la complicación del cordón umbilical durante su embarazo - crédito @saracorrales/IG

La actriz colombiana Sara Corrales compartió con sus seguidores un episodio de tensión vivido durante su embarazo, originado por una complicación relacionada con el cordón umbilical de su bebé.

Según relató, todo comenzó hace aproximadamente un mes, durante una revisión rutinaria con su ginecólogo. En esa cita, el especialista le informó que la pequeña ya se encontraba en la posición adecuada para nacer, pero advirtió sobre un detalle que requería especial atención: el cordón umbilical estaba envuelto alrededor del cuello de la bebé.

Corrales explicó que la situación no era grave, pero sí podía influir en el tipo de parto, ya que esta complicación suele aumentar las probabilidades de que sea necesario recurrir a una cesárea.

La actriz colombiana Sara Corrales vivió un proceso desafiante para lograr su embarazo a los 40 años - crédito captura de pantalla Vos Podés/YouTube
La actriz colombiana Sara Corrales vivió un proceso desafiante para lograr su embarazo a los 40 años - crédito captura de pantalla Vos Podés/YouTube

“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas, porque si el cordón no era lo suficientemente largo, muy posiblemente terminaría en cesárea”, comentó la actriz, dejando en claro que el equipo médico tomó medidas para evitar riesgos.

Siguiendo las indicaciones de su médico, Sara Corrales realizó una serie de ejercicios recomendados para intentar modificar la posición del cordón. Después de varias semanas, la actriz reveló que se produjo un cambio positivo: “Oh sorpresa, buena noticia: Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal. Estamos cruzando los dedos para que se acomode como debe ser para poder tener un parto natural”, relató.

Este avance, aunque favorable, trajo consigo un nuevo reto, ya que la bebé cambió de posición y aún no se encuentra completamente lista para un parto natural.

La actriz manifestó que, en caso de que su hija no logre acomodarse de nuevo, está dispuesta a recurrir a una cesárea si así lo indica el equipo médico. “Si no se llegara a acomodar, solo en el momento del parto se puede ver qué va a pasar. Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo”, expresó Corrales, mostrando tranquilidad y confianza en el proceso.

La actriz explicó que la presencia de dos vueltas del cordón umbilical en el cuello de su hija no era grave, pero podría influir en el tipo de parto - crédito @enlamovidacol/ Instagram

La experiencia de Sara Corrales ha generado numerosos mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes siguen atentos la evolución de su embarazo y le desean un desenlace favorable tanto para ella como para su hija.

Sara Corrales muestra los preparativos y emociones ante el nacimiento de su hija en México

Hace un par de días, Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir nuevos detalles sobre la inminente llegada de su primera hija, Mila. La actriz, quien actualmente reside en México junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, ha mostrado en redes sociales cómo se prepara para recibir a la bebé, prevista para nacer en mayo de 2026.

Corrales, que ha documentado diferentes aspectos de su embarazo, reveló que desde diciembre de 2025 ya sabía que esperaba una niña y que junto a su pareja eligieron el nombre Mila. En sus publicaciones recientes, la actriz contó que ha avanzado en los preparativos del espacio donde recibirá a su hija, además de mostrar algunos de los juguetes y accesorios de cuidado que ya tiene listos.

Sara Corrales y Damián Pasquini consolidan su familia en México compartiendo detalles de su vida personal y el embarazo en sus perfiles digitales - crédito saracorrales / Instagram
El embarazo de Corrales ha generado mensajes de apoyo y buenos deseos de sus seguidores, que siguen atentos la evolución de su embarazo. - crédito saracorrales / Instagram

En una de sus historias, Sara generó conversación al mostrar los accesorios de belleza elegidos para su bebé, destacando que “Mila tendrá moños hasta que sea grande”. La actriz explicó que realizó varias compras junto a su prometido: “Hicimos una lista de lo que necesitábamos y juntos elegimos cada cosa para Mila. Ha sido un proceso muy especial”, expresó.

Además, Corrales ha manifestado su deseo de tener un parto natural, aunque mantiene una postura abierta ante las recomendaciones de su equipo de salud. “Estoy preparándome para un parto natural, pero lo más importante es que Mila llegue bien y sana, así que seguiré lo que digan los médicos”, sostuvo.

La pareja, que contrajo matrimonio en agosto de 2025 tras haber iniciado su relación en México, comparte intereses como el ejercicio, los viajes y el estilo de vida saludable, aspectos que suelen mostrar en sus redes sociales. “Desde que nos conocimos supimos que queríamos formar una familia y ahora vivimos este momento con mucha ilusión”, comentó Corrales en una entrevista.

La actriz celebró la revelación de género junto a Damián Pasquini, sorprendiendo a sus seguidores con un emotivo video en redes, mensajes de alegría y la bienvenida para su primer bebé - crédito @saracorrales/ Instagram
Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, comparten la emoción de esperar a su primogénita, prevista para nacer en mayo de 2026 - crédito @saracorrales/ Instagram

El entorno familiar ha sido fundamental en esta etapa, y la actriz ha recibido numerosas muestras de apoyo de amigos y seguidores, quienes celebran cada avance en el proceso de preparación para el nacimiento de Mila. “Estamos listos y llenos de amor para recibir a nuestra hija”, concluyó Corrales, dejando claro el entusiasmo y la dedicación con los que vive la espera del nacimiento de su primogénita.

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