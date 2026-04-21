Selección Colombia Femenina de fútbol cerró en el top 20 del más reciente ranking de la FIFA

Selección Colombia Femenina de fútbol cierra el top 20 del Ranking de la FIFA - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina mantiene la posición 20 en el Ranking FIFA con 1774,76 puntos, según la más reciente actualización de la Fédération Internationale de Football Association, máximo organismo rector del fútbol, fútbol sala y fútbol playa a nivel mundial.

Estos resultados llegan tras las victorias sobre Venezuela (2-1) y Chile (2-0) disputadas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, así como el empate 0-0 contra Argentina en el estadio Ciudad de Lanús, encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de la Conmebol.

Gracias a este desempeño, la Tricolor queda como la segunda mejor selección sudamericana, solo detrás de Brasil, que se ubica en el sexto lugar mundial con 1980 unidades, de acuerdo con la misma fuente. El liderazgo global del ranking continúa en manos de España, vigente campeona del Mundo, con 2083,09 puntos; le siguen Estados Unidos (2054,65) e Inglaterra (2038,72).

La selección argentina femenina se mide ante Colombia por la Liga de Naciones - crédito @Argentina/X

El valor del ranking incrementa su importancia a medida que se acerca la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, ya que definirá los grupos de países clasificados para el sorteo previsto al finalizar el año o a comienzos del próximo.

A Colombia le restan dos partidos en la Liga de Naciones frente a Uruguay (como local) y Paraguay (como visitante) durante junio de 2026; con obtener un solo punto más, asegurará su pase directo al Mundial, evitando el repechaje.

Primeros 20 países del ranking

España encabeza la lista con 2083.09 puntos, seguida por Estados Unidos, que alcanza los 2054.65 puntos. Inglaterra ocupa el tercer puesto con 2038.72 puntos, mientras que Alemania se sitúa en la cuarta posición con 2021.78 puntos. Japón cierra el grupo de los cinco primeros con 2011.27 puntos.

Brasil figura en el sexto lugar con 1980.00 puntos y Francia le sigue de cerca con 1975.60 puntos. Suecia alcanza los 1961.22 puntos, ocupando la octava posición. Canadá suma 1934.88 puntos y Países Bajos completa los diez primeros con 1929.32 puntos.

Entre los países asiáticos, Corea del Norte obtiene 1910.63 puntos. Dinamarca se ubica con 1885.52 puntos, mientras que Noruega alcanza los 1881.42 puntos. Italia suma 1877.26 puntos y Australia registra 1838.17 puntos.

China aparece con 1817.53 puntos, seguida por Islandia, que cuenta con 1795.94 puntos. Bélgica obtiene 1784.21 puntos y Corea del Sur marca 1779.81 puntos. Finalmente, Colombia figura con 1774.76 puntos.

A Colombia le restan dos partidos en la Liga de Naciones frente a Uruguay (como local) y Paraguay (como visitante) durante junio de 2026; con obtener un solo punto más, asegurará su pase directo al Mundial, evitando el repechaje - crédito @conmebol/X

Próximo partido de la selección Colombia en la Liga de Naciones

La selección Colombia femenina de fútbol concluyó su participación en la más reciente triple jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con un avance decisivo: el equipo ascendió desde el cuarto puesto hasta los lugares de clasificación directa hacia la Copa del Mundo de la FIFA que se disputará en Brasil en 2027.

El plantel dirigido por Ángelo Marsiglia consolidó su invicto en el torneo, manteniendo la segunda posición con 14 puntos tras empatar sin goles frente a Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Este resultado dejó al combinado nacional muy cerca de asegurar su boleto directo al Mundial, aunque dejó escapar la posibilidad de sellar la clasificación de manera anticipada.

El técnico Ángelo Marsiglia sueña con dirigir por primera vez en un mundial a la selección Colombia femenina - crédito FCF

En este contexto, la Tricolor se prepara para afrontar su próximo compromiso en la octava jornada del certamen. El partido está programado para el viernes 5 de junio, aunque el horario aún no ha sido confirmado por la Conmebol. El enfrentamiento tendrá lugar en el estadio Pascual Guerrero, escenario que albergará a 38.000 espectadores y que será el último partido de local para Colombia en esta edición de la Liga de Naciones.

La respuesta a la pregunta clave sobre el futuro inmediato del equipo es clara: la selección Colombia femenina volverá a jugar el 5 de junio, recibiendo a Uruguay en Cali. Este encuentro podría definir la clasificación directa al Mundial, dependiendo también de los resultados de sus rivales directos en la tabla.