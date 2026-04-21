‘Influencer’ español se declaró hincha de un equipo del fútbol profesional colombiano y causó debate en redes sociales: “Millos, locas”

La influencia de su esposa colombiana fue clave para desarrollar el gusto por Millonarios - crédito @elveciespanol/IG

El creador de contenido español Héctor Pazos, conocido en redes sociales como “El veci español”, generó polémica y debate entre usuarios tras compartir en su perfil de Instagram una anécdota que evidenció su pasión por el fútbol colombiano, especialmente por Millonarios, uno de los equipos más representativos de Bogotá.

En un video, Pazos relató cómo se convirtió en hincha del club embajador, decisión que, según confesó, estuvo influenciada por su entorno familiar y por una curiosa experiencia durante sus primeros días en Colombia.

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“Tengo que confesarles. Lo siento mucho por los del Santa Fe, lo siento mucho por los del América, por los del Nacional, pero mi equipo es Millos, loca, ¿ah?”, expresó Pazos, entre risas, dirigido a su audiencia y, especialmente, a su esposa colombiana, Tatiana Barreto, quien también es influencer y se presenta en redes como “Rola en Madrid”, expresó.

La elección de Pazos no fue al azar, ni tampoco por una preferencia futbolística previa. Todo comenzó cuando, recién llegado a Colombia y tras conocer a Tatiana, un amigo le regaló una camiseta de Santa Fe, el clásico rival de Millonarios.

“Resulta que un día un amigo, allá en Colombia, me regaló la camiseta del Santa Fe. Yo acababa de llegar y de conocer a Rolita. Entonces llegué a casa y su papá me miró. Uy, no, casi me mate, hombre. Dijo: ‘Aquí en esta casa se pone la camiseta de Millonarios’. Y yo: ‘Bueno, bueno, sí, señor’”, relató entre bromas.

Pazos recordó la famosa frase insignia de los hincha azules: "Solo Millos locas" - crédito @elveciespanol/IG

Desde ese momento, el ambiente familiar y el entusiasmo de su suegro por Millonarios influyeron en su decisión.

“Y tanto me metió Millonarios, Millos, Millos, Millos, que le acabé cogiendo cariño, veci. Así que ahora es mi equipo y cien por cien con Millos, loca, cada vez que juega, ¿eh? ¿O no, Roli? Dile. Díga: ‘Hágale, Millos’”, comentó Pazos, mientras su esposa le respondía con complicidad: “Hágale a los Millos”.

“El veci español”, que ha construido una comunidad digital contando historias sobre la vida en pareja entre España y Colombia, demostró que la pasión por el fútbol puede cruzar fronteras y unir culturas.

Su relato refleja cómo las tradiciones familiares y las experiencias compartidas terminan por definir las pasiones en el deporte (en este caso con el fútbol), incluso para quienes adoptan nuevas raíces lejos de su país de origen.

Héctor Pazos contó cómo fue que terminó eligiendo a Millonarios por e3ncima de Santa Fe - crédito @elveciespanol/IG

El video, cargado de humor y espontaneidad, no solo evidenció la integración de Pazos a la cultura colombiana gracias en parte a su esposa (bogotana y criada en la localidad de Suba) también reafirmó el peso que tiene el fútbol en la identidad y la vida cotidiana de muchas familias en Colombia.

Ahora Millonarios (que lucha por ingresar al grupo de los ocho y que se jugará parte de sus opciones el jueves 23 de abril de 2026 frente al Deportes Tolima en el estadio El Campín, en Bogotá), con su nueva hinchada internacional, suma un seguidor más que vivirá sus partidos con la misma emoción que los miles de aficionados en la capital.

Millonarios busca la clasificación, pese a la caída con América de Cali

América de Cali logró una victoria 3-1 frente a Millonarios FC este 19 de abril en el estadio Pascual Guerrero, un resultado que refuerza su posición en la fase de clasificación de la Liga BetPlay.

El 2-0 parcial llegó antes del descanso, producto de anotaciones de Dany Rosero al minuto 26 y Adrián Ramos al 40, ambas mediante jugadas aéreas tras cobros de esquina.

La distancia en el marcador se amplió aún más cuando Jhon Murillo concretó un contraataque al minuto 72, consolidando la superioridad del conjunto local.

Millonarios y América serían dos de los equipos que buscarían a uno de los goleadores de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Millonarios descontó en el minuto 85 con un remate de Darwin Quintero desde fuera del área, aunque el resultado permaneció inalterado hasta el final.

América de Cali acumula así tres puntos clave de cara al cierre de la fase regular, en tanto que el conjunto visitante queda condicionado a sumar en las próximas fechas para asegurar su avance a los cuadrangulares semifinales.