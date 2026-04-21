El funcionario estadounidense habló sobre comercio automotriz, protección de la propiedad intelectual, contratación pública y cumplimiento de estándares laborales. Estos puntos buscan fortalecer la relación comercial y la economía digital entre ambos países - crédito AmCham

Jarahn Hillsman, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, destacó ante autoridades y empresarios que el futuro de la relación bilateral con Colombia depende de resolver cuatro desafíos inmediatos: el comercio automotriz, la protección de la propiedad intelectual, la transparencia en la contratación pública digital y el cumplimiento de estándares laborales. Según afirmó, una legislación más flexible permitiría proteger cerca de 500.000 empleos colombianos y sostendría la competitividad del país en sectores clave.

El funcionario advirtió que alterar los estándares técnicos podría afectar tanto el acceso a productos como la presencia de vehículos de origen estadounidense, mexicano, brasileño, argentino, canadiense y japonés, que hoy representan la mitad del mercado automotriz colombiano, conforme a sus declaraciones.

Al referirse al sector digital, el vocero señaló que los recientes procesos de licitación para infraestructura en la economía digital requieren transparencia y garantías de calidad y seguridad.

“Es importante que estos procesos sean transparentes y aseguren que los proveedores elegidos cumplan con estándares de seguridad estrictos y provean la más alta calidad en sectores estratégicos para los ciudadanos colombianos y para la seguridad digital del país”, sostuvo Hillsman.

Portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia pidió cambiar la legislación sobre autopartes - crédito AmCham/VisualesIA

Estas declaraciones ponderan la situación laboral como eje de un comercio equilibrado. El portavoz enfatizó: “El comercio justo y recíproco se fortalece cuando los trabajadores pueden ejercer sus derechos. Sabemos que Colombia comparte este compromiso. Tanto los gobiernos como el sector privado tienen un papel fundamental en garantizar que las cadenas de suministro estén libres de trabajo forzado”.

Para el diplomático de Estados Unidos, cuatro desafíos determinarán la evolución del vínculo con Colombia: modificar la ley de 2022 solo con “ligeros ajustes” para evitar perjudicar el sector automotor, reforzar la protección de la propiedad intelectual para sostener los sectores creativo, farmacéutico y tecnológico, garantizar licitaciones transparentes en la economía digital y asegurar que las cadenas de suministro colombianas no recurran al trabajo forzado. Hillsman añadió que, si se atienden estos puntos mediante diálogo técnico y cooperación sectorial, ambos países podrán fortalecer su relación comercial en beneficio mutuo.

Mantener el acceso a vehículos y proteger empleos: el primer eje de negociación

Jarahn Hillsman, encargado de negocios de la embajada estadounidense, señalò que el comercio justo y recíproco se fortalece cuando los trabajadores pueden ejercer sus derechos - crédito @Usembassy/X

Jarahn Hillsman, durante su intervención, subrayó la importancia del diálogo para adaptar la normativa vigente y evitar consecuencias negativas para la industria local. “Cambiar los estándares para restringir los productos automotrices fabricados conforme a los estándares de seguridad de los Estados Unidos no hará que las carreteras colombianas sean más seguras”.

El delegado propuso: “Cambiando curso con unos ligeros ajustes a la ley de 2022, podemos hacer tres cosas: mantener la mayor variedad de opciones para el consumidor colombiano; preservar el motor que son empresas automotrices colombianas y los más o menos quinientos mil empleos colombianos vinculados a este sector; y fortalecer la relación comercial entre nuestros países”.

El funcionario también planteó la equivalencia técnica de los estándares internacionales y destacó la relevancia de reconocer la calidad de los vehículos y autopartes procedentes no solo de Estados Unidos, sino también de socios como México, Brasil, Argentina, Canadá y Japón.

Innovación y competencia: la propiedad intelectual y la digitalización

El portavoz defendió que esta garantía puede permitir el acceso de los consumidores colombianos a productos y servicios de alta calidad - crédito Ilustrativa Infobae

Respecto a la innovación, Jarahn Hillsman argumentó que la protección de ideas, marcas y patentes es decisiva para el desarrollo industrial: “Proteger las ideas, las marcas y patentes es promover la innovación. Este promete que sectores como el creativo, el farmacéutico y la tecnología continúen generando empleo, competitividad y soluciones”.

A la par, el portavoz defendió que esta garantía puede permitir el acceso de los consumidores colombianos a productos y servicios de alta calidad. En cuanto a la contratación pública, reconoció que la transparencia en los procesos de licitación para servicios de nube pública e infraestructura resulta central para la estabilidad y la confianza en la economía digital.

El delegado de Estados Unidos subrayó que el comercio recíproco solo resulta sostenible si las cadenas de valor respetan los derechos de los trabajadores. “Las empresas aquí presentes son ejemplos y aliados clave para continuar promoviendo estas condiciones que benefician el progreso de nuestras sociedades”.

Hillsman concluyó que los temas planteados no deben interpretarse como obstáculos, sino como bases para un diálogo constructivo que permita a Colombia y Estados Unidos aprovechar las oportunidades de una relación comercial profunda.