Ciudadana colombiana en Estados Unidos expuso los incómodos comentarios que recibe como mesera: “En Bogotá no hay mujeres bonitas”

La experiencia de una mesera colombiana en Estados Unidos evidencia prejuicios en el entorno laboral - crédito @lorecelis_/tiktok

Trabajar de cara al público nunca es sencillo, pero para muchos migrantes la experiencia puede volverse todavía más difícil cuando deben enfrentar estereotipos, prejuicios y comentarios inapropiados.

Ese ha sido el caso de Lorena Celis, una joven colombiana que decidió contar en redes sociales las situaciones incómodas que ha vivido mientras trabaja como mesera en Estados Unidos.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer compartió un video en el que recopiló “las cosas más random (inusuales)” que le han dicho en su entorno laboral, muchas de ellas relacionadas con su nacionalidad y su testimonio rápidamente generó reacciones, no solo por lo insólito de los comentarios, sino por el trasfondo cultural que evidencian.

“Soy mesera en Estados Unidos y voy a grabar cada vez que me pase algo ‘random’ en el trabajo”, comentó Celis al iniciar su relato, dejando claro que su intención era visibilizar el tipo de experiencias que le toca vivir de manera cotidiana que, aunque pueden parecer anecdóticas, reflejan una problemática más amplia.

Una joven cuenta las experiencias de una mesera colombiana en Estados Unidos y expone la persistencia de estereotipos y comentarios vinculados a la imagen de su país en el extranjero - crédito @lorecelis_/tiktok

Uno de los episodios que más llamó la atención fue cuando un cliente cuestionó su origen basándose en un estereotipo físico, pues según contó: “Un cliente me dijo: ‘¿De qué parte de Colombia eres?’. Y yo: ‘De Bogotá’. ‘Qué raro, en Bogotá no hay mujeres bonitas’”, relató la joven, evidenciando el tono despectivo del comentario y la molestia que le causó.

De acuerdo con Celis, el momento fue tan incómodo que prefirió no confrontar al cliente, pero reconoció en el clip que pensó en responderle de manera directa; sin embargo, optó por continuar con su trabajo y evitar escalar la situación ya que este tipo de acciones y las manera de reaccionar a los empleados son tenidas en cuenta a la hora de mantener su trabajo.

Sin embargo, ese hecho no ha sido un caso aislado, pues Celis aseguró que con frecuencia debe enfrentar comentarios que asocian a Colombia con el narcotráfico, una problemática que ha marcado la imagen del país a nivel internacional durante décadas.

Incluso en el video comentó que uno de los episodios más incómodos tuvo que ver con el tema, ya que un cliente hizo una referencia directa a este estigma cuando le preguntó por su tierra natal.

Los relatos de una camarera colombiana abren debate sobre estigmas en el extranjero - crédito @lorecelis_/tiktok

“Fui a tomar una orden y les dije: ‘¿Qué desean beber?’. Y el señor me dijo: ‘Coca-Cola’. Y yo le dije: ‘¿En lata o en botella?’. Y me respondió: ‘Tú eres de Colombia, ¿no?’. Y yo: ‘Sí, señor’. ‘En polvo, tráemela en polvo’. Y yo (hace mala cara)”, contó, dejando en evidencia el doble sentido del comentario.

Estas situaciones, aunque en ocasiones son planteadas como “bromas”, han generado malestar en la joven, la cual aprovechó la publicación para expresar que ha tenido que desarrollar una gran tolerancia para sobrellevarlas. Además, en su relato, también mencionó que muchos clientes asumen que es de Medellín y le piden imitar acentos o expresiones populares, incluso ofreciéndole dinero.

“Otra de las cosas que más me preguntan es: ‘¿De dónde eres?’. Y yo: ‘De Bogotá’. ‘¿Y tú no dices: “Quiubo, pues, papacito?”’. Y yo: ‘No, no usamos esa frase de donde yo soy’. ‘Ay, por favor, inténtalo. Te pago. Inténtalo’”, recordó la colombiana con evidente incomodidad.

Más allá de lo anecdótico, su historia ha abierto un debate en redes sociales sobre la forma en que los colombianos son percibidos en el exterior y cómo estos estereotipos pueden traducirse en experiencias discriminatorias, especialmente en entornos laborales.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos destacaron la paciencia de la joven y aseguraron que no habrían reaccionado de la misma manera. Comentarios como “Creo que me despedirían el primer día”, “La paciencia es tu virtud” y “Seguro yo en ese trabajo solo duro una hora porque me echan por decir lo que pienso” reflejan el respaldo que recibió.