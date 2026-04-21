Así suena la versión en acordeón de ‘Bohemian Rhapsody’, el éxito de Queen que se hizo viral en redes sociales: “No joda, qué vaina linda”

El video se grabó el domingo 19 de abril, de 2026, pero se hizo viral al día siguiente, el lunes 20 de abril de 2026 - créditos @officialqueenmusic/IG | @alejobuitriago/IG | @julianrojast/IG

Un video que compartió en Instagram un joven barranquillero el lunes 20 de abril de 2026 se hizo viral luego de que se resolviera el misterio sobre quién era el vecino que, con acordeón mano, a un par de edificios de distancia interpretó su versión de la aclamada canción Bohemian Rhapsody, uno de los mayores éxitos de la banda de rock inglesa Queen.

“No sé si se escucha, pero en el otro edificio hay alguien tocando Bohemian Rhapsody con un acordeón. En este momento está Diomedes Díaz con Freddie Mercury abrazados los dos así: ‘¡Magnífico!’“, señaló el usuario Alejandro Buitrago.

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Al final, en la publicación el ciudadano dejó estas palabras: “CELÉBRALO CURRAMBA jajaja te amo Barranquilla”.

El usuario Alejandro Buitrago compartió el video que dio pie horas antes a que la grabación original se conociera por parte del mismo "T-Rex" - crédito @alejobuitriago/IG

Las reacciones en los comentarios por parte de los demás internautas en busca del misterioso intérprete provocaron que horas más tarde, el mismo lunes el maestro acordeonero Julián Rojas Terán confirmara con otro video que fue él quien realizó la grabación del cover con aire vallenato.

Rojas que es conocido como “T-Rex”, y que fue coronado rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1991, también es productor musical, director, compositor y maestro de enseñanza en el acordeón, tal como él mismo se describe en redes sociales.

Adicional al video con la interpretación, Rojas afirmó en la publicación: “La canción ‘BOHEMIAN RHAPSODY’ del grupo QUEEN, DE FREDDIE MERCURY considerado como una de las mejores voces en el canto a nivel mundial, es una de las más grandes obras musicales en la historia de la humanidad y me gusta tocarla en el acordeón por que me encanta”, explicó el rey vallenato.

Al final, “T-Rex” mostró su felicidad por compartir el video.

“No es solo escuchar diferentes géneros; es la satisfacción de poder interpretarlos”, finalizó Rojas.

El rey vallenato Julio Rojas Terán compartió la versión vallenata de la canción de Queen - crédito @julianrojast/IG

Buitrago también aprovechó y le dejó un mensaje a “T-Rex” en su publicación de Instagram, al asegurar: “Ídolo jajaja anoche escuchaba el ensayo en otra torre del conjunto y grabé”.

Otra de las usuarias afirmó en medio de la admiración y respeto por el rey vallenato: “No joda, qué vaina linda”.

La historia del rey vallenato Julián Rojas Terán, ‘T-Rex’

El acordeonero Julián Rojas Terán cumplió 50 años de carrera musical en septiembre de 2025, consolidando una trayectoria ininterrumpida en el folclor vallenato.

Su medio siglo de carrera no solo es un símbolo de la vitalidad del género, y representa también la persistencia de quien ha hecho del acordeón su voz y su refugio.

El respeto unánime de la escena y el apoyo constante de su familia lo han mantenido vigente en un mundo musical exigente, donde cada década con relevancia es un logro excepcional.

- crédito @julianrojast/IG

Uno de los momentos definitorios de su vida profesional sucedió en 1991, cuando Julián Rojas Terán derrotó al favorito Juan Humberto Rois en el Festival Vallenato, adjudicándose la corona de Rey Vallenato y quedando inscrito en la memoria colectiva del público y de los expertos.

De acuerdo con palabras del propio acordeonero, “ese triunfo que tiene toda una historia de fondo, cargada de amistad, colegaje y talento”, señaló un comunicado de la Gobernación del Cesar.

Todo marcó el inicio de un periodo donde su nombre se volvió referencia obligada en la música popular colombiana.

A lo largo de cinco décadas, Rojas Terán ha colaborado con figuras fundamentales del vallenato como Jorge Oñate, Jairo Serrano, Pedro García, Juan Piña, El Binomio de Oro, Los Diablitos del Vallenato, Miguel Morales, Daniel Calderón, Luifer Cuello, Daniel Celedón, Silvio Brito, Ivo Díaz y Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta.

En 2025 el rey vallenato Julián Rojas Terán cumplió 50 años de carrera musical - crédito Gobernación del Cesar

En 2002, produjo junto a Jorge Oñate el álbum El Invencible, compuesto por 15 canciones, una producción que se transformó en éxito nacional.

A esta discografía se suma otro logro señalado por Rojas Terán al mismo medio: la canción Quiero Volar, interpretada por Junior Santiago, resaltada como uno de sus “éxitos nacionales”.

Nacido en la isla de San Andrés el 23 de julio de 1970, Julián Rojas Terán atribuye sus aptitudes musicales a sus padres, Ligia Terán y José Gabriel Rojas, quienes le transmitieron amor por el canto y la poesía.

“T-Rex” define su estilo musical como “depurado, cristalino, transparente, sensible y muy bonito, porque siento lo que hago”.

Su carrera ha sido marcada por el permanente “amor al acordeón”, instrumento que describe como “compañero de vida”.